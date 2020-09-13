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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5356535753585359>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:34

  zРадио написав:
А какие источники используется? На OLX, наоборот, количество объявлений растет


Lun и мои фильтры по объектам. Раз в месяц захожу и обновляю - даже не смотрю что там - меня интересуют только числа. OLX очень заспамлен объявлениями от застройщиков и много объявлений дублируются от нескольких агентств с разными ценами, потому OLX нерепрезентативен как мне кажется.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:40

  Frant написав:Будинки за Києвом - ще той неліквід.
Дай бог, при необхідності, продати їх за собівартістю.


Да, ликвидность дома гораздо меньше квартиры особенно 1к, но сравним с 4к более менее, зато комфорт у дома в разы выше и пандемия показала - жизнь в доме имеет огромные преимущества. Кстати спрос на дома и землю вырос в 2020 в несколько раз и все еще есть.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Выходит, лучше живём чем "сосед", если по 1,5К средняя за метр

Цена квадратного метра на вторичке упала ниже тысячи долларов, впервые за четыре года.
https://goldenfront.ru/articles/view/ce ... tyre-goda/
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:45

  Sidus написав:
  Frant написав:Будинки за Києвом - ще той неліквід.
Дай бог, при необхідності, продати їх за собівартістю.


Да, ликвидность дома гораздо меньше квартиры особенно 1к, но сравним с 4к более менее, зато комфорт у дома в разы выше и пандемия показала - жизнь в доме имеет огромные преимущества. Кстати спрос на дома и землю вырос в 2020 в несколько раз и все еще есть.

Тимчасове явище.
Через рік-півтора ціни будинків під Києвом - знову покотяться вниз.

Пам,ятаєте, скільки коштували ці будинки в 2008 році, і скільки зараз??? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:12

  Sidus написав:
  Frant написав:Будинки за Києвом - ще той неліквід.
Дай бог, при необхідності, продати їх за собівартістю.


Да, ликвидность дома гораздо меньше квартиры особенно 1к, но сравним с 4к более менее, зато комфорт у дома в разы выше и пандемия показала - жизнь в доме имеет огромные преимущества. Кстати спрос на дома и землю вырос в 2020 в несколько раз и все еще есть.

Надо сравнивать одинаковое плюс-минус
Комфорт у дома конечно выше,особенно если любите готовить хорошее мясо с друзьями на живом огне. И сад со своими грушами и виноградом это мастхэв. Однако почем там будет жить, как допустим американцы в своей одноэтажной Америке? В доме метров на 200+... с нормальным участком и , допустим, если по машине на каждого взрослого члена семьи (и не битка за трёшку 10ти летнего)? Там под тысячу только на жизнеобеспечение в месяц будет уходить с садовниками и ТО, батареи разве что спасут немного НЕзимой, но это ещё под тридцатку капвложений.
И при себестоимости дома за 250-300куе БЕЗ ЗЕМЛИ сколько потом на выходе получишь? И это по теперешним бомжацким ценам на землю и коробку не с монолита.
Полтос предводителя копейками по итогу окажется по сравнению с морокой и влётом на постройке особняка под себя.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:33

  барабашов написав:И при себестоимости дома за 250-300куе БЕЗ ЗЕМЛИ сколько потом на выходе получишь? И это по теперешним бомжацким ценам на землю и коробку не с монолита.



Откель столь бурные фантазии по (себе)стоимости дома без земли?
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:56

  Чукча2 написав:Выходит, лучше живём чем "сосед", если по 1,5К средняя за метр

Цена квадратного метра на вторичке упала ниже тысячи долларов, впервые за четыре года.
https://goldenfront.ru/articles/view/ce ... tyre-goda/

Тогда нужно херсон сравнивать с сызранью, чтоб по честному.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:58

  adeges написав:
  барабашов написав:И при себестоимости дома за 250-300куе БЕЗ ЗЕМЛИ сколько потом на выходе получишь? И это по теперешним бомжацким ценам на землю и коробку не с монолита.



Откель столь бурные фантазии по (себе)стоимости дома без земли?

Давайте начнём с малого - сколько стоит приличная лестница не из дерева и не образца 1965года с дачи Щербицкого и сколько выйдет витражное панорамное окно в холле(и то если он не на два этажа) и почём автоматические ворота тёплые,что механизм в ледяной дождь и туман не замерзает и температуру в неотапливаемом гараже +10...15 от улицы два дня держат, стоят сейчас при евро 33? Или вам подходит дом, как цыгане в 90е строили, в полкирпича и абы зал воображение поражал потолками?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

присутствовал на некоторых сборах и практически всегда главу и подельников записывали принудительно, потом же метлой выгнать невозможно. Но все таки осбб нужно создавать, в большинстве случаев ЖЭК просто присылает квитанции, на этом его миссия окончена. Но здесь зависит сугубо от жильцов, контроль должен быть. В том доме где пристроили этаж глава осбб подготовил почву окучивая долгие годы некоторых владельцев, и для того чтоб не посещать каждый раз собрания, а они собирались часто, владельцы жилья выдали "очень хорошему" директору осбб право распоряжаться их голосами на каждом собрании. А когда все спохватились что же пристраивают на крыше, то было уже очень поздно. Так появились три лишние кв вартиры в доме, одна из которых сына бывшего директора осбб :mrgreen:

При этом директор живёт в доме, гоняет на лифте, и спокойно смотрит в глаза жильцам.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:16

  барабашов написав:м подходит дом, как цыгане в 90е строили, в полкирпича и абы зал воображение поражал потолками?

Ну так таких же 87%.
Ворота вам подавай с пультом :mrgreen: поднял жеппу с вентилируемого сидения бренда с кольцами и пошёл замок снимать с распашных ворот.
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