Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав: А какие источники используется? На OLX, наоборот, количество объявлений растет
Lun и мои фильтры по объектам. Раз в месяц захожу и обновляю - даже не смотрю что там - меня интересуют только числа. OLX очень заспамлен объявлениями от застройщиков и много объявлений дублируются от нескольких агентств с разными ценами, потому OLX нерепрезентативен как мне кажется.
Frant написав:Будинки за Києвом - ще той неліквід. Дай бог, при необхідності, продати їх за собівартістю.
Да, ликвидность дома гораздо меньше квартиры особенно 1к, но сравним с 4к более менее, зато комфорт у дома в разы выше и пандемия показала - жизнь в доме имеет огромные преимущества. Кстати спрос на дома и землю вырос в 2020 в несколько раз и все еще есть.
Frant написав:Будинки за Києвом - ще той неліквід. Дай бог, при необхідності, продати їх за собівартістю.
Да, ликвидность дома гораздо меньше квартиры особенно 1к, но сравним с 4к более менее, зато комфорт у дома в разы выше и пандемия показала - жизнь в доме имеет огромные преимущества. Кстати спрос на дома и землю вырос в 2020 в несколько раз и все еще есть.
Тимчасове явище. Через рік-півтора ціни будинків під Києвом - знову покотяться вниз.
Пам,ятаєте, скільки коштували ці будинки в 2008 році, і скільки зараз???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Будинки за Києвом - ще той неліквід. Дай бог, при необхідності, продати їх за собівартістю.
Да, ликвидность дома гораздо меньше квартиры особенно 1к, но сравним с 4к более менее, зато комфорт у дома в разы выше и пандемия показала - жизнь в доме имеет огромные преимущества. Кстати спрос на дома и землю вырос в 2020 в несколько раз и все еще есть.
Надо сравнивать одинаковое плюс-минус Комфорт у дома конечно выше,особенно если любите готовить хорошее мясо с друзьями на живом огне. И сад со своими грушами и виноградом это мастхэв. Однако почем там будет жить, как допустим американцы в своей одноэтажной Америке? В доме метров на 200+... с нормальным участком и , допустим, если по машине на каждого взрослого члена семьи (и не битка за трёшку 10ти летнего)? Там под тысячу только на жизнеобеспечение в месяц будет уходить с садовниками и ТО, батареи разве что спасут немного НЕзимой, но это ещё под тридцатку капвложений. И при себестоимости дома за 250-300куе БЕЗ ЗЕМЛИ сколько потом на выходе получишь? И это по теперешним бомжацким ценам на землю и коробку не с монолита. Полтос предводителя копейками по итогу окажется по сравнению с морокой и влётом на постройке особняка под себя.
барабашов написав:И при себестоимости дома за 250-300куе БЕЗ ЗЕМЛИ сколько потом на выходе получишь? И это по теперешним бомжацким ценам на землю и коробку не с монолита.
Откель столь бурные фантазии по (себе)стоимости дома без земли?
Давайте начнём с малого - сколько стоит приличная лестница не из дерева и не образца 1965года с дачи Щербицкого и сколько выйдет витражное панорамное окно в холле(и то если он не на два этажа) и почём автоматические ворота тёплые,что механизм в ледяной дождь и туман не замерзает и температуру в неотапливаемом гараже +10...15 от улицы два дня держат, стоят сейчас при евро 33? Или вам подходит дом, как цыгане в 90е строили, в полкирпича и абы зал воображение поражал потолками?
присутствовал на некоторых сборах и практически всегда главу и подельников записывали принудительно, потом же метлой выгнать невозможно. Но все таки осбб нужно создавать, в большинстве случаев ЖЭК просто присылает квитанции, на этом его миссия окончена. Но здесь зависит сугубо от жильцов, контроль должен быть. В том доме где пристроили этаж глава осбб подготовил почву окучивая долгие годы некоторых владельцев, и для того чтоб не посещать каждый раз собрания, а они собирались часто, владельцы жилья выдали "очень хорошему" директору осбб право распоряжаться их голосами на каждом собрании. А когда все спохватились что же пристраивают на крыше, то было уже очень поздно. Так появились три лишние кв вартиры в доме, одна из которых сына бывшего директора осбб
При этом директор живёт в доме, гоняет на лифте, и спокойно смотрит в глаза жильцам.