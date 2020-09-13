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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 06 жов, 2020 12:21
striped написав:
Lun и мои фильтры по объектам. Раз в месяц захожу и обновляю - даже не смотрю что там - меня интересуют только числа.
Т.е. уменьшается предложение по конкретному сегменту? Можете раскрыть его параметры (откажетесь - отнесусь с пониманием, а то я тут сам имел неосторожность признаться, что и когда купил... и неслабо покормил троллей)
striped написав:
OLX очень заспамлен объявлениями от застройщиков и много объявлений дублируются от нескольких агентств с разными ценами, потому OLX нерепрезентативен как мне кажется.
Верно. Но нас ведь только динамика интересует. Поэтому для меня неважно с 20 до 25 увеличилось количество страниц объявлений, или с 30 до 36. Важно, что на 20% (дублирования и спам были, есть и будут)
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Додано: Вів 06 жов, 2020 12:43
Долярчик написав: Yuri_T написав:
а о практике взыскания третьими лицами задолженности ОСМД с его участников - банальные страшилки
А що не так?
А хто ж тоді відповідає за взяття кредитів і, взагалі, всяких фінансових справ в ОСББ, як не голова і члени правління ОСББ?
Я розумію - що "всі мешканці" відповідають, але в першу чергу відповідають особи, які я вище написав!
В нормальному ОСББ є процедура зовнішнього аудиту.
Власне, в Бучі зловживань не бачу.
А от в ОСББ де кавалірка, є сумнів.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 06 жов, 2020 12:47
hume написав:
Тогда нужно херсон сравнивать с сызранью, чтоб по честному.
Да, у нас средняя по городам страны едва ли за 500 долларов перевалит
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:25
zРадио написав: hume написав:
Тогда нужно херсон сравнивать с сызранью, чтоб по честному.
Да, у нас средняя по городам страны едва ли за 500 долларов перевалит
медіанна по обл центрам - 350..400 дол/міс, не більше!
Аграрна супердержава)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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