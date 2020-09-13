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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5356535753585359

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:21

  striped написав:Lun и мои фильтры по объектам. Раз в месяц захожу и обновляю - даже не смотрю что там - меня интересуют только числа.


Т.е. уменьшается предложение по конкретному сегменту? Можете раскрыть его параметры (откажетесь - отнесусь с пониманием, а то я тут сам имел неосторожность признаться, что и когда купил... и неслабо покормил троллей)

  striped написав: OLX очень заспамлен объявлениями от застройщиков и много объявлений дублируются от нескольких агентств с разными ценами, потому OLX нерепрезентативен как мне кажется.


Верно. Но нас ведь только динамика интересует. Поэтому для меня неважно с 20 до 25 увеличилось количество страниц объявлений, или с 30 до 36. Важно, что на 20% (дублирования и спам были, есть и будут)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:43

  Долярчик написав:
  Yuri_T написав:а о практике взыскания третьими лицами задолженности ОСМД с его участников - банальные страшилки

А що не так?
А хто ж тоді відповідає за взяття кредитів і, взагалі, всяких фінансових справ в ОСББ, як не голова і члени правління ОСББ?

Я розумію - що "всі мешканці" відповідають, але в першу чергу відповідають особи, які я вище написав!

В нормальному ОСББ є процедура зовнішнього аудиту.
Власне, в Бучі зловживань не бачу.
А от в ОСББ де кавалірка, є сумнів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:47

  hume написав:
  Чукча2 написав:Выходит, лучше живём чем "сосед", если по 1,5К средняя за метр

Цена квадратного метра на вторичке упала ниже тысячи долларов, впервые за четыре года.
https://goldenfront.ru/articles/view/ce ... tyre-goda/

Тогда нужно херсон сравнивать с сызранью, чтоб по честному.


Да, у нас средняя по городам страны едва ли за 500 долларов перевалит
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:В нормальному ОСББ є процедура зовнішнього аудиту.

серьёзно??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
дадите ссылку на аудиторов, которые будут проверять ОСББ?
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:25

  zРадио написав:
  hume написав:
  Чукча2 написав:Выходит, лучше живём чем "сосед", если по 1,5К средняя за метр

Цена квадратного метра на вторичке упала ниже тысячи долларов, впервые за четыре года.
https://goldenfront.ru/articles/view/ce ... tyre-goda/

Тогда нужно херсон сравнивать с сызранью, чтоб по честному.


Да, у нас средняя по городам страны едва ли за 500 долларов перевалит

медіанна по обл центрам - 350..400 дол/міс, не більше!
Аграрна супердержава)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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