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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 06 жов, 2020 12:21
striped написав:
Lun и мои фильтры по объектам. Раз в месяц захожу и обновляю - даже не смотрю что там - меня интересуют только числа.
Т.е. уменьшается предложение по конкретному сегменту? Можете раскрыть его параметры (откажетесь - отнесусь с пониманием, а то я тут сам имел неосторожность признаться, что и когда купил... и неслабо покормил троллей)
striped написав:
OLX очень заспамлен объявлениями от застройщиков и много объявлений дублируются от нескольких агентств с разными ценами, потому OLX нерепрезентативен как мне кажется.
Верно. Но нас ведь только динамика интересует. Поэтому для меня неважно с 20 до 25 увеличилось количество страниц объявлений, или с 30 до 36. Важно, что на 20% (дублирования и спам были, есть и будут)
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Додано: Вів 06 жов, 2020 12:43
Долярчик написав: Yuri_T написав:
а о практике взыскания третьими лицами задолженности ОСМД с его участников - банальные страшилки
А що не так?
А хто ж тоді відповідає за взяття кредитів і, взагалі, всяких фінансових справ в ОСББ, як не голова і члени правління ОСББ?
Я розумію - що "всі мешканці" відповідають, але в першу чергу відповідають особи, які я вище написав!
В нормальному ОСББ є процедура зовнішнього аудиту.
Власне, в Бучі зловживань не бачу.
А от в ОСББ де кавалірка, є сумнів.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 12:47
hume написав:
Тогда нужно херсон сравнивать с сызранью, чтоб по честному.
Да, у нас средняя по городам страны едва ли за 500 долларов перевалит
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Додано: Вів 06 жов, 2020 14:01
flyman написав: Долярчик написав: Yuri_T написав:
а о практике взыскания третьими лицами задолженности ОСМД с его участников - банальные страшилки
А що не так?
А хто ж тоді відповідає за взяття кредитів і, взагалі, всяких фінансових справ в ОСББ, як не голова і члени правління ОСББ?
Я розумію - що "всі мешканці" відповідають, але в першу чергу відповідають особи, які я вище написав!
В нормальному ОСББ є процедура зовнішнього аудиту.
Спасибо дорогой. Спасибо, а то день совсем пасмурный был.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Вів 06 жов, 2020 14:15
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Додано: Вів 06 жов, 2020 14:20
Минулого року була проблема знайти аудиторів на громадських засадах. Так що пиши в ПП, якщо зацікавлений у волонтерстві для неприбуткових організації.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 06 жов, 2020 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 14:41
Чукча2 написав:
Интересное решение, холодильник в туалете, возле унитаза...сразу два вопроса можно решать
В Сержика каклєта виросла до 120ку?
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Додано: Вів 06 жов, 2020 14:41
flyman написав:
Минулого року була проблема знайти аудиторів на громадських засадах. Так що пиши в ПП, якщо зацікавлений у волонтерстві для неприбуткових організації.
Флай, по идее в Киеве количество ОСББ будет меряться сотнями и тысячами. Какие "громадські засади"??? Где столько бесплатных аудиторов найти? Не платишь аудитору ты-платит аудитору проверяемый глава ОСББ.
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