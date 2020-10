Додано: Вів 06 жов, 2020 14:01

flyman написав: Долярчик написав: Yuri_T написав: а о практике взыскания третьими лицами задолженности ОСМД с его участников - банальные страшилки а о практике взыскания третьими лицами задолженности ОСМД с его участников - банальные страшилки

А що не так?

А хто ж тоді відповідає за взяття кредитів і, взагалі, всяких фінансових справ в ОСББ, як не голова і члени правління ОСББ?



Я розумію - що "всі мешканці" відповідають, але в першу чергу відповідають особи, які я вище написав! А що не так?А хто ж тоді відповідає за взяття кредитів і, взагалі, всяких фінансових справ в ОСББ, як не голова і члени правління ОСББ?Я розумію - що "всі мешканці" відповідають, але в першу чергу відповідають особи, які я вище написав!

В нормальному ОСББ є процедура зовнішнього аудиту.

В нормальному ОСББ є процедура зовнішнього аудиту.



