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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5357535853595360

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:48

  flyman написав:В Сержика каклєта виросла до 120ку?

нет конечно
как обычно, смотрю то что нужно ( площадь) , а не то, что по карману.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  flyman написав:В Сержика каклєта виросла до 120ку?

нет конечно
как обычно, смотрю то что нужно ( площадь) , а не то, что по карману.
А там гляди и площадь такая не нужна станет, и все сойдется :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:38

  Faceless написав:
Serg-ik написав:
  flyman написав:В Сержика каклєта виросла до 120ку?

нет конечно
как обычно, смотрю то что нужно ( площадь) , а не то, что по карману.
А там гляди и площадь такая не нужна станет, и все сойдется :)

Сержик - стратег!
Отак, через пару років, зробить хід конем з своєю котлеткою в Анталію до п. Акурта!

І навіщо йому той задимлений і з "запашком" очисних, КиЙоффф?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:40

  Долярчик написав:Сержик - стратег!
Отак, через пару років, зробить хід конем з своєю котлеткою в Анталію до п. Акурта!

І навіщо йому той задимлений і з "запашком" очисних, КиЙоффф?

П. Акурт напаривает квартиры по 350.000$ судя по соседней теме
Елена8
 
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