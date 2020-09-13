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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 жов, 2020 14:48
flyman написав:
В Сержика каклєта виросла до 120ку?
нет конечно
как обычно, смотрю то что нужно ( площадь) , а не то, что по карману.
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Serg-ik
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Додано: Вів 06 жов, 2020 14:49
Serg-ik написав: flyman написав:
В Сержика каклєта виросла до 120ку?
нет конечно
как обычно, смотрю то что нужно ( площадь) , а не то, что по карману.
А там гляди и площадь такая не нужна станет, и все сойдется
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Faceless
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Додано: Вів 06 жов, 2020 15:38
Faceless написав: Serg-ik написав: flyman написав:
В Сержика каклєта виросла до 120ку?
нет конечно
как обычно, смотрю то что нужно ( площадь) , а не то, что по карману.
А там гляди и площадь такая не нужна станет, и все сойдется
Сержик - стратег!
Отак, через пару років, зробить хід конем з своєю котлеткою в Анталію до п. Акурта!
І навіщо йому той задимлений і з "запашком" очисних, КиЙоффф?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 06 жов, 2020 15:40
Долярчик написав:
Сержик - стратег!
Отак, через пару років, зробить хід конем з своєю котлеткою в Анталію до п. Акурта!
І навіщо йому той задимлений і з "запашком" очисних, КиЙоффф?
П. Акурт напаривает квартиры по 350.000$ судя по соседней теме
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Елена8
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