Додано: Вів 06 жов, 2020 17:01

Не пишіть так - я купив двушку за 49 500 в 2017 (страшні гроші!!!!) і вже стілько помиїв на мене вилили, що навіть не можу уявити, що можна вилити на тих, хто щось та десь - наприклад, в Києві - купив більше за двушку...

Мабуть, їх спочатку підвісять на гак за печінку, потім повісять, а вже потім четвертують...



P.S. Ніколи не пишу на київській гілці (не маю відношення до КРЖН, хоча десь в 2006 ледве не купив квартиру на проспекті Перемоги - слава Богу - не купив), але майже кожного дня із задоволенням читаю... Багато розумнх людей із розумними думками. Приємно читати.

Везе ж людям: збоченці на цій гілці НЕ пишуть - якщо якийсь збоченець, що присосався на моїй гілці, щось напише - відразу канделябром - кияни - по шиї!

Кияни - молодці! Канделябром - збоченцям - по шиї!

Для довідки: свою двушку раніше осені 2021 не планую продавати...

P.P.S. Мене дехто Елена8 згадала, як такого, хто "впарює квартири по 350 000 доларів".

"Квас - та не про Вас". На 100% впевнений, що серед формучан немає жодного, хто має 350 000 доларів. На моїй пам"яті в грудні 2018 купив нерухомості в Аланії єдин пан із оточення пана Тігіпка.

Я мав інсайд - навіть меню в ресторації після купівлі - але ніякої участі не приймав. Але віскі там лилося за рахунок покупця так і таким шаром, що панове такого шару не бачили навіть під час дощових осінніх злив.

"Квас - та не про нас..." Не ображайтеся...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.