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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5357535853595360

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:48

  flyman написав:В Сержика каклєта виросла до 120ку?

нет конечно
как обычно, смотрю то что нужно ( площадь) , а не то, что по карману.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  flyman написав:В Сержика каклєта виросла до 120ку?

нет конечно
как обычно, смотрю то что нужно ( площадь) , а не то, что по карману.
А там гляди и площадь такая не нужна станет, и все сойдется :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:47

  hume написав:
  барабашов написав:м подходит дом, как цыгане в 90е строили, в полкирпича и абы зал воображение поражал потолками?

Ну так таких же 87%.
Ворота вам подавай с пультом :mrgreen: поднял жеппу с вентилируемого сидения бренда с кольцами и пошёл замок снимать с распашных ворот.

Ну вентилируемые задним выхлопом сидения и на Ку7 на литовских номерах бывают. За пятёрик. С пробегом под лимон. Но такие экономы и оптимизаторы вряТли будут шото строить, что протопить можно будет только по ворованному кабелю или левой врезке. Тем более 2-3х этажное.
Так что опыт и прогресс приходят с баблом и годами.
Студентам и старшеклассникам на карантине господ не понять и битком не измерить :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:01

Не пишіть так - я купив двушку за 49 500 в 2017 (страшні гроші!!!!) і вже стілько помиїв на мене вилили, що навіть не можу уявити, що можна вилити на тих, хто щось та десь - наприклад, в Києві - купив більше за двушку...
Мабуть, їх спочатку підвісять на гак за печінку, потім повісять, а вже потім четвертують...

P.S. Ніколи не пишу на київській гілці (не маю відношення до КРЖН, хоча десь в 2006 ледве не купив квартиру на проспекті Перемоги - слава Богу - не купив), але майже кожного дня із задоволенням читаю... Багато розумнх людей із розумними думками. Приємно читати.
Везе ж людям: збоченці на цій гілці НЕ пишуть - якщо якийсь збоченець, що присосався на моїй гілці, щось напише - відразу канделябром - кияни - по шиї!
Кияни - молодці! Канделябром - збоченцям - по шиї!
Для довідки: свою двушку раніше осені 2021 не планую продавати...
P.P.S. Мене дехто Елена8 згадала, як такого, хто "впарює квартири по 350 000 доларів".
"Квас - та не про Вас". На 100% впевнений, що серед формучан немає жодного, хто має 350 000 доларів. На моїй пам"яті в грудні 2018 купив нерухомості в Аланії єдин пан - але на 350 000 ойро - із оточення пана Тхххххх.
Я мав інсайд - навіть меню в ресторації після купівлі - але ніякої участі не приймав. Але віскі там лилося за рахунок покупця так і таким шаром, що панове такого шару не бачили навіть під час дощових осінніх злив.
"Квас - та не про нас..." Не ображайтеся... Мене згадали декіька разів - я написав...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:38

  барабашов написав:
  adeges написав:
  барабашов написав:И при себестоимости дома за 250-300куе БЕЗ ЗЕМЛИ сколько потом на выходе получишь? И это по теперешним бомжацким ценам на землю и коробку не с монолита.



Откель столь бурные фантазии по (себе)стоимости дома без земли?

Давайте начнём с малого - сколько стоит приличная лестница не из дерева и не образца 1965года с дачи Щербицкого и сколько выйдет витражное панорамное окно в холле(и то если он не на два этажа) и почём автоматические ворота тёплые,что механизм в ледяной дождь и туман не замерзает и температуру в неотапливаемом гараже +10...15 от улицы два дня держат, стоят сейчас при евро 33? Или вам подходит дом, как цыгане в 90е строили, в полкирпича и абы зал воображение поражал потолками?


Опять вы за своё. А что без витража в два этажа никак? И чем не угодила лестница с дубовыми ступенями по металическому каркасу? Вам наверное мрамор подавай? Ещё один кейс: личный гараж 36 квадратов, стены-облицовочный кирпич+5 см экструдированного пенополистирола+керамоблок; ворота из сендвича, подъёмные с электроприводом; металическая огнестойкая дверь; 4 окна, два из них открывные Рехау, двухкамерный стеклопакет+два глухих окна на чердаке+дверь на чердак металлопластиковая; пол бетон марка Б30; крыша двухскатная, покрыта Катепалом. Всё под ключ где то 14-15 тысяч. Дома люди строят что бы жить а не понты кидать.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:01

  drevlyanin написав:
Опять вы за своё. А что без витража в два этажа никак? И чем не угодила лестница с дубовыми ступенями по металическому каркасу? Вам наверное мрамор подавай? Ещё один кейс: личный гараж 36 квадратов, стены-облицовочный кирпич+5 см экструдированного пенополистирола+керамоблок; ворота из сендвича, подъёмные с электроприводом; металическая огнестойкая дверь; 4 окна, два из них открывные Рехау, двухкамерный стеклопакет+два глухих окна на чердаке+дверь на чердак металлопластиковая; пол бетон марка Б30; крыша двухскатная, покрыта Катепалом. Всё под ключ где то 14-15 тысяч. Дома люди строят что бы жить а не понты кидать.

Да тут так принято, то что дешевле сотки-двухсотки, не стоит внимания вааще и это треш и отстой. Неповзрослевший максимализм. :lol: :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:07

akurt
так ты теперь большой специалист по киевской недвижимости?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:41

Долярчик
это даже не смешно. )
так мы скоро дойдем что нужно гаражи на "министудии", с санузлом на ближайшей заправке, делить.
konstantin-s
 
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