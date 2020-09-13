нет конечно
как обычно, смотрю то что нужно ( площадь) , а не то, что по карману.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 жов, 2020 14:48
Додано: Вів 06 жов, 2020 14:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 06 жов, 2020 15:47
Ну вентилируемые задним выхлопом сидения и на Ку7 на литовских номерах бывают. За пятёрик. С пробегом под лимон. Но такие экономы и оптимизаторы вряТли будут шото строить, что протопить можно будет только по ворованному кабелю или левой врезке. Тем более 2-3х этажное.
Так что опыт и прогресс приходят с баблом и годами.
Студентам и старшеклассникам на карантине господ не понять и битком не измерить
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:01
Не пишіть так - я купив двушку за 49 500 в 2017 (страшні гроші!!!!) і вже стілько помиїв на мене вилили, що навіть не можу уявити, що можна вилити на тих, хто щось та десь - наприклад, в Києві - купив більше за двушку...
Мабуть, їх спочатку підвісять на гак за печінку, потім повісять, а вже потім четвертують...
P.S. Ніколи не пишу на київській гілці (не маю відношення до КРЖН, хоча десь в 2006 ледве не купив квартиру на проспекті Перемоги - слава Богу - не купив), але майже кожного дня із задоволенням читаю... Багато розумнх людей із розумними думками. Приємно читати.
Везе ж людям: збоченці на цій гілці НЕ пишуть - якщо якийсь збоченець, що присосався на моїй гілці, щось напише - відразу канделябром - кияни - по шиї!
Кияни - молодці! Канделябром - збоченцям - по шиї!
Для довідки: свою двушку раніше осені 2021 не планую продавати...
P.P.S. Мене дехто Елена8 згадала, як такого, хто "впарює квартири по 350 000 доларів".
"Квас - та не про Вас". На 100% впевнений, що серед формучан немає жодного, хто має 350 000 доларів. На моїй пам"яті в грудні 2018 купив нерухомості в Аланії єдин пан - але на 350 000 ойро - із оточення пана Тхххххх.
Я мав інсайд - навіть меню в ресторації після купівлі - але ніякої участі не приймав. Але віскі там лилося за рахунок покупця так і таким шаром, що панове такого шару не бачили навіть під час дощових осінніх злив.
"Квас - та не про нас..." Не ображайтеся... Мене згадали декіька разів - я написав...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:38
Опять вы за своё. А что без витража в два этажа никак? И чем не угодила лестница с дубовыми ступенями по металическому каркасу? Вам наверное мрамор подавай? Ещё один кейс: личный гараж 36 квадратов, стены-облицовочный кирпич+5 см экструдированного пенополистирола+керамоблок; ворота из сендвича, подъёмные с электроприводом; металическая огнестойкая дверь; 4 окна, два из них открывные Рехау, двухкамерный стеклопакет+два глухих окна на чердаке+дверь на чердак металлопластиковая; пол бетон марка Б30; крыша двухскатная, покрыта Катепалом. Всё под ключ где то 14-15 тысяч. Дома люди строят что бы жить а не понты кидать.
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:01
Да тут так принято, то что дешевле сотки-двухсотки, не стоит внимания вааще и это треш и отстой. Неповзрослевший максимализм.
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:07
akurt
так ты теперь большой специалист по киевской недвижимости?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:41
Долярчик
это даже не смешно. )
так мы скоро дойдем что нужно гаражи на "министудии", с санузлом на ближайшей заправке, делить.
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:37
konstantin-s
Ну, якщо люди готові в таких умовах жити - то чому б і ні?
Нічого особистого - простобізнес!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:38
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