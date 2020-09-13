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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 06 жов, 2020 19:50
akurt написав:
Не пишіть так - я купив двушку за 49 500 в 2017 (страшні гроші!!!!) і вже стілько помиїв на мене вилили, що навіть не можу уявити, що можна вилити на тих, хто щось та десь - наприклад, в Києві - купив більше за двушку...
Мабуть, їх спочатку підвісять на гак за печінку, потім повісять, а вже потім четвертують...P.S.
Ніколи не пишу на київській гілці (не маю відношення до КРЖН, хоча десь в 2006 ледве не купив квартиру на проспекті Перемоги - слава Богу - не купив), але майже кожного дня із задоволенням читаю... Багато розумнх людей із розумними думками. Приємно читати.
Везе ж людям: збоченці на цій гілці НЕ пишуть - якщо якийсь збоченець, що присосався на моїй гілці, щось напише - відразу канделябром - кияни - по шиї!
Кияни - молодці! Канделябром - збоченцям - по шиї!
Для довідки: свою двушку раніше осені 2021 не планую продавати...P.P.S.
Мене дехто Елена8 згадала, як такого, хто "впарює квартири по 350 000 доларів".
"Квас - та не про Вас". На 100% впевнений, що серед формучан немає жодного, хто має 350 000 доларів. На моїй пам"яті в грудні 2018 купив нерухомості в Аланії єдин пан - але на 350 000 ойро - із оточення пана Тхххххх.
Я мав інсайд - навіть меню в ресторації після купівлі - але ніякої участі не приймав. Але віскі там лилося за рахунок покупця так і таким шаром, що панове такого шару не бачили навіть під час дощових осінніх злив."Квас - та не про нас..."
Не ображайтеся... Мене згадали декіька разів - я написав...
Біда в тому, що під нікому "Акурт" працює група ріелторів. Як мінімум двоє - пенсіонер і молода жінка . Хто з них сидить в Анталії, хто в Києві, хто в Львові - невідомо
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Додано: Вів 06 жов, 2020 19:53
Yuri_T написав:akurt
так ты теперь большой специалист по киевской недвижимости?
Там їх ціла купа, під обліківкою "Акурт".
Я вже 9 років на форумі, але такого сміху не пригадую, щоб з однієї обліківки писали ріелтор і ріелторша по черзі)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:01
Faceless написав: Долярчик написав:konstantin-s
Ну, якщо люди готові в таких умовах жити - то чому б і ні?
Нічого особистого - простобізнес!
Таких "інвесторів" тре каструвати на місці тупими ножицями. І не тягніть більш сюди таке лайно
Ну так бачите, що розвелось таких "фінансових вчителів", які за свої уроки ще й бабло рубають #нєпадєцкі!
:mrgreen:
Але, мені там цікаво, як в них виходить взяти іпотеку на новобуд(а деколи, ще й без першого внеску /або він мінімальний) зробити ремонт і ЗРАЗУ отримувати пару тисяч прибутку, так як орендарі покривають місячні платежі і ще й залишається з тих грошей "зверху"!
А я тут і так круть, і так верть, і вже весь форум дістав своїми іпотечними ідеями
- а воно, не то що зразу НЕ виходить хоч трошки прибутку, а ще й на нуль зразу не виходить(не покривають орендарі іпотечні платежі, якщо взяти готове/зробити ремонт і зразу здавати)
А кажуть - що ми далеко не втікаємо від них!
- таки втікаємо, раз там можна, навіть, "собачу будку" здавати і вона вам буде покривати повністю іпотечний платіж!
Востаннє редагувалось Долярчик
в Вів 06 жов, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:12
Долярчик
ты реально заколебал, приймак.
на кнопки ведь научился нажимать. в чем сложность сделать ветку "як сплачувати іпотеку за рахунок платежів орендарів" и собирать там такие же умные мысли, которые регулярно посещают тебя?
уверен, добродушных щирых иди.отов, желающих тратить на тебя своё время, найдётся дофига.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:19
Долярчик
Yuri_T написав:Долярчик
ты реально заколебал, приймак.
на кнопки ведь научился нажимать. в чем сложность сделать ветку "як сплачувати іпотеку за рахунок платежів орендарів"
и собирать там такие же умные мысли, которые регулярно посещают тебя?
уверен, добродушных щирых иди.отов, желающих тратить на тебя своё время, найдётся дофига.
,
если все таки тебе сложно могу стартануть для тебя такую ветку, в виде гуманитарной помощи так сказать, ну чтобы тут не читать этот поток подсознания...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:25
Прохожий написав:
Долярчик
Yuri_T написав:Долярчик
ты реально заколебал, приймак.
на кнопки ведь научился нажимать. в чем сложность сделать ветку "як сплачувати іпотеку за рахунок платежів орендарів"
и собирать там такие же умные мысли, которые регулярно посещают тебя?
уверен, добродушных щирых иди.отов, желающих тратить на тебя своё время, найдётся дофига.
,
если все таки тебе сложно могу стартануть для тебя такую ветку, в виде гуманитарной помощи так сказать, ну чтобы тут не читать этот поток подсознания...
Та я давно збираюсь її стартанути і все руки не доходять
Але окей, вже замовкаю тут про іпотеку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:44
Yuri_T написав:Долярчик
ты реально заколебал, приймак.
на кнопки ведь научился нажимать. в чем сложность сделать ветку "як сплачувати іпотеку за рахунок платежів орендарів" и собирать там такие же умные мысли, которые регулярно посещают тебя?
уверен, добродушных щирых иди.отов, желающих тратить на тебя своё время, найдётся дофига.
Юрасику, чьому ви такий нервовий , користуєтеся лісапедом без сідла?
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