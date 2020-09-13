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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5358535953605361

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:50

  akurt написав:Не пишіть так - я купив двушку за 49 500 в 2017 (страшні гроші!!!!) і вже стілько помиїв на мене вилили, що навіть не можу уявити, що можна вилити на тих, хто щось та десь - наприклад, в Києві - купив більше за двушку...
Мабуть, їх спочатку підвісять на гак за печінку, потім повісять, а вже потім четвертують...

P.S. Ніколи не пишу на київській гілці (не маю відношення до КРЖН, хоча десь в 2006 ледве не купив квартиру на проспекті Перемоги - слава Богу - не купив), але майже кожного дня із задоволенням читаю... Багато розумнх людей із розумними думками. Приємно читати.
Везе ж людям: збоченці на цій гілці НЕ пишуть - якщо якийсь збоченець, що присосався на моїй гілці, щось напише - відразу канделябром - кияни - по шиї!
Кияни - молодці! Канделябром - збоченцям - по шиї!
Для довідки: свою двушку раніше осені 2021 не планую продавати...
P.P.S. Мене дехто Елена8 згадала, як такого, хто "впарює квартири по 350 000 доларів".
"Квас - та не про Вас". На 100% впевнений, що серед формучан немає жодного, хто має 350 000 доларів. На моїй пам"яті в грудні 2018 купив нерухомості в Аланії єдин пан - але на 350 000 ойро - із оточення пана Тхххххх.
Я мав інсайд - навіть меню в ресторації після купівлі - але ніякої участі не приймав. Але віскі там лилося за рахунок покупця так і таким шаром, що панове такого шару не бачили навіть під час дощових осінніх злив.
"Квас - та не про нас..." Не ображайтеся... Мене згадали декіька разів - я написав...

Біда в тому, що під нікому "Акурт" працює група ріелторів. Як мінімум двоє - пенсіонер і молода жінка . Хто з них сидить в Анталії, хто в Києві, хто в Львові - невідомо
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:53

  Yuri_T написав:akurt
так ты теперь большой специалист по киевской недвижимости?

Там їх ціла купа, під обліківкою "Акурт".
Я вже 9 років на форумі, але такого сміху не пригадую, щоб з однієї обліківки писали ріелтор і ріелторша по черзі)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:01

Правила Кіосаки в раші працюють, а вУкраїні - ні?!

  Faceless написав:
  Долярчик написав:konstantin-s
Ну, якщо люди готові в таких умовах жити - то чому б і ні?
Нічого особистого - простобізнес! 8)

Таких "інвесторів" тре каструвати на місці тупими ножицями. І не тягніть більш сюди таке лайно

Ну так бачите, що розвелось таких "фінансових вчителів", які за свої уроки ще й бабло рубають #нєпадєцкі! :mrgreen:
Але, мені там цікаво, як в них виходить взяти іпотеку на новобуд(а деколи, ще й без першого внеску /або він мінімальний) зробити ремонт і ЗРАЗУ отримувати пару тисяч прибутку, так як орендарі покривають місячні платежі і ще й залишається з тих грошей "зверху"!
А я тут і так круть, і так верть, і вже весь форум дістав своїми іпотечними ідеями :D - а воно, не то що зразу НЕ виходить хоч трошки прибутку, а ще й на нуль зразу не виходить(не покривають орендарі іпотечні платежі, якщо взяти готове/зробити ремонт і зразу здавати)
А кажуть - що ми далеко не втікаємо від них!
- таки втікаємо, раз там можна, навіть, "собачу будку" здавати і вона вам буде покривати повністю іпотечний платіж! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 06 жов, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:12

Долярчик
ты реально заколебал, приймак.
на кнопки ведь научился нажимать. в чем сложность сделать ветку "як сплачувати іпотеку за рахунок платежів орендарів" и собирать там такие же умные мысли, которые регулярно посещают тебя?
уверен, добродушных щирых иди.отов, желающих тратить на тебя своё время, найдётся дофига.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:19

  Yuri_T написав:Долярчик
ты реально заколебал, приймак.
на кнопки ведь научился нажимать. в чем сложность сделать ветку "як сплачувати іпотеку за рахунок платежів орендарів" и собирать там такие же умные мысли, которые регулярно посещают тебя?
уверен, добродушных щирых иди.отов, желающих тратить на тебя своё время, найдётся дофига.

Долярчик,
если все таки тебе сложно могу стартануть для тебя такую ветку, в виде гуманитарной помощи так сказать, ну чтобы тут не читать этот поток подсознания...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:25

  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:Долярчик
ты реально заколебал, приймак.
на кнопки ведь научился нажимать. в чем сложность сделать ветку "як сплачувати іпотеку за рахунок платежів орендарів" и собирать там такие же умные мысли, которые регулярно посещают тебя?
уверен, добродушных щирых иди.отов, желающих тратить на тебя своё время, найдётся дофига.

Долярчик,
если все таки тебе сложно могу стартануть для тебя такую ветку, в виде гуманитарной помощи так сказать, ну чтобы тут не читать этот поток подсознания...

Та я давно збираюсь її стартанути і все руки не доходять :mrgreen:

Але окей, вже замовкаю тут про іпотеку :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:44

  Yuri_T написав:Долярчик
ты реально заколебал, приймак.
на кнопки ведь научился нажимать. в чем сложность сделать ветку "як сплачувати іпотеку за рахунок платежів орендарів" и собирать там такие же умные мысли, которые регулярно посещают тебя?
уверен, добродушных щирых иди.отов, желающих тратить на тебя своё время, найдётся дофига.

Юрасику, чьому ви такий нервовий , користуєтеся лісапедом без сідла? :?
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