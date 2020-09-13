akurt написав:

Багато розумнх людей із розумними думками. Приємно читати.

Не пишіть так - я купив двушку за 49 500 в 2017 (страшні гроші!!!!) і вже стілько помиїв на мене вилили, що навіть не можу уявити, що можна вилити на тих, хто щось та десь - наприклад, в Києві - купив більше за двушку...Мабуть, їх спочатку підвісять на гак за печінку, потім повісять, а вже потім четвертують...Ніколи не пишу на київській гілці (не маю відношення до КРЖН, хоча десь в 2006 ледве не купив квартиру на проспекті Перемоги - слава Богу - не купив), алеВезе ж людям: збоченці на цій гілці НЕ пишуть - якщо якийсь збоченець, що присосався на моїй гілці, щось напише - відразу канделябром - кияни - по шиї!Кияни - молодці! Канделябром - збоченцям - по шиї!Для довідки: свою двушку раніше осені 2021 не планую продавати...Мене дехто Елена8 згадала, як такого, хто "впарює квартири по 350 000 доларів"."Квас - та не про Вас". На 100% впевнений, що серед формучан немає жодного, хто має 350 000 доларів. На моїй пам"яті в грудні 2018 купив нерухомості в Аланії єдин пан - але на 350 000 ойро - із оточення пана Тхххххх.Я мав інсайд - навіть меню в ресторації після купівлі - але ніякої участі не приймав. Але віскі там лилося за рахунок покупця так і таким шаром, що панове такого шару не бачили навіть під час дощових осінніх злив."Квас - та не про нас..." Не ображайтеся... Мене згадали декіька разів - я написав...