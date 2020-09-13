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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5359536053615362

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:17

  drevlyanin написав:
  барабашов написав:
  adeges написав:
Откель столь бурные фантазии по (себе)стоимости дома без земли?

Давайте начнём с малого - сколько стоит приличная лестница не из дерева и не образца 1965года с дачи Щербицкого и сколько выйдет витражное панорамное окно в холле(и то если он не на два этажа) и почём автоматические ворота тёплые,что механизм в ледяной дождь и туман не замерзает и температуру в неотапливаемом гараже +10...15 от улицы два дня держат, стоят сейчас при евро 33? Или вам подходит дом, как цыгане в 90е строили, в полкирпича и абы зал воображение поражал потолками?


Опять вы за своё. А что без витража в два этажа никак? И чем не угодила лестница с дубовыми ступенями по металическому каркасу? Вам наверное мрамор подавай? Ещё один кейс: личный гараж 36 квадратов, стены-облицовочный кирпич+5 см экструдированного пенополистирола+керамоблок; ворота из сендвича, подъёмные с электроприводом; металическая огнестойкая дверь; 4 окна, два из них открывные Рехау, двухкамерный стеклопакет+два глухих окна на чердаке+дверь на чердак металлопластиковая; пол бетон марка Б30; крыша двухскатная, покрыта Катепалом. Всё под ключ где то 14-15 тысяч. Дома люди строят что бы жить а не понты кидать.

+1
Как-то не па-славянцки. :lol:
А золотой унитаз? А вольер со страусами, которых надо поддерживать? А музей автопрома в гараже?
Где понты? Где смысл жизни? Где захлебнувшиеся желчью соседи?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:19

  _Mykola_ написав:
  drevlyanin написав:
Опять вы за своё. А что без витража в два этажа никак? И чем не угодила лестница с дубовыми ступенями по металическому каркасу? Вам наверное мрамор подавай? Ещё один кейс: личный гараж 36 квадратов, стены-облицовочный кирпич+5 см экструдированного пенополистирола+керамоблок; ворота из сендвича, подъёмные с электроприводом; металическая огнестойкая дверь; 4 окна, два из них открывные Рехау, двухкамерный стеклопакет+два глухих окна на чердаке+дверь на чердак металлопластиковая; пол бетон марка Б30; крыша двухскатная, покрыта Катепалом. Всё под ключ где то 14-15 тысяч. Дома люди строят что бы жить а не понты кидать.

Да тут так принято, то что дешевле сотки-двухсотки, не стоит внимания вааще и это треш и отстой. Неповзрослевший максимализм. :lol: :roll:


:)
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:20

Там где строят чтобы жить (в США), строят из палок и гипсокартона с маленьким задним двориком.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:55

  Vlad442 написав:Люди сосредотачиваются на внешнем, сколько машин будет в семье, как добираться, шашлыки, воздух, потеря стоимости, но на самом деле ключевым является другой аспект.
Дом это пассив. Он тратит время и деньги. Те же шашлыки отнимают драгоценное время.
Если исключить условных бюджетников, которые живут в том, что унаследовали, и у них нет выбора, то есть два варианта - человек на взлете в финансах, жизни, карьере и человек на спаде, когда уже нет развития. Первому нужна квартира. У него просто нет времени на пристройки, шашлыки, дорожки и т. п. Нет сил сосредоточиться на доме, участке, так как всю энергию занимают работа, семья, дети.
Второму нечего делать. Деньги заработаны, кэшфлоу есть, новых проектов нет и не хочется, дети подросли. Нужно куда-то себя деть. Вот тут и приходит хобби в виде дома, которое может занять время и лишние деньги на долгие годы.


Почти +1.
С написанным согласен.
Есть еще один аспект, который относительно недавно осознал в более полной мере, чем просто слова.
Достаточно давно пришло понимание, что работа - это время жизни, проданное/проср@нное/подаренное чужому дяде. Поэтому и было стремление получать пассивный доход во-первых и стать этим самым "дядей" самому во-вторых. Причем второе - это как и у Вас была временная мера, фактически инструмент с более эффективным расходованием времени на получение денежного эквивалента. Это что касается кэшфлоу.
Теперь другой аспект. Трата денег.
Есть точка зрения, что деньги для того и зарабатываются, чтобы их тратить.
Поэтому многие спускают все заработанное на вещи, которые не имеют критического значения для качества жизни. Все зависит от уровня, но для кого-то это яфон в кредит, для кого-то обновление тачки раз в пару лет, для кого-то шматье и лежание на горячем песке несколько раз в год, понтование на форуме своими газоблоками и панорамными окнами, золотые унитазы, страусы и витражи в 2 этажа - явления одного порядка, но на достижение этого уходят годы жизни. Что-то из этого надолго, что-то нет. Но время уходит навсегда. Как правило, это время в той самой молодости. Когда чего-то хочется и когда свежо восприятие. После определенных цифр возраста желаний становится все меньше, хотя возможностей и больше. И начинаешь нервно смотреть на "часики, которые тикают" Особенно, когда начинают уходить твои сверстники.
Мне даже где-то жаль людей, которые десятки лет работали, чтобы обрести свою "прэлесть". Это была их цель. Онии могли обрести на 10-15 лет раньше "украинский кирпич" и посвятить это время другому. Мне интересно - какая следующая цель? Будет ли она?
Был тут на форуме когда-то Биг539 . "Все просто"(с). Не надо усложнять жизнь там, где возможно простое решение.
Очередная "оуиельная история на ночь".
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:57

  Vlad442 написав:Там где строят чтобы жить (в США), строят из палок и гипсокартона с маленьким задним двориком.


Они тоже хотят огромные дворцы с фонтанами и бассейнами, но понимают что не вечны и это съест их время жизни.
rjkz
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