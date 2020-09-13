rjkz написав:

Vlad442 написав: Люди сосредотачиваются на внешнем, сколько машин будет в семье, как добираться, шашлыки, воздух, потеря стоимости, но на самом деле ключевым является другой аспект.

Дом это пассив. Он тратит время и деньги. Те же шашлыки отнимают драгоценное время.

Если исключить условных бюджетников, которые живут в том, что унаследовали, и у них нет выбора, то есть два варианта - человек на взлете в финансах, жизни, карьере и человек на спаде, когда уже нет развития. Первому нужна квартира. У него просто нет времени на пристройки, шашлыки, дорожки и т. п. Нет сил сосредоточиться на доме, участке, так как всю энергию занимают работа, семья, дети.

Второму нечего делать. Деньги заработаны, кэшфлоу есть, новых проектов нет и не хочется, дети подросли. Нужно куда-то себя деть. Вот тут и приходит хобби в виде дома, которое может занять время и лишние деньги на долгие годы. Люди сосредотачиваются на внешнем, сколько машин будет в семье, как добираться, шашлыки, воздух, потеря стоимости, но на самом деле ключевым является другой аспект.Дом это пассив. Он тратит время и деньги. Те же шашлыки отнимают драгоценное время.Если исключить условных бюджетников, которые живут в том, что унаследовали, и у них нет выбора, то есть два варианта - человек на взлете в финансах, жизни, карьере и человек на спаде, когда уже нет развития. Первому нужна квартира. У него просто нет времени на пристройки, шашлыки, дорожки и т. п. Нет сил сосредоточиться на доме, участке, так как всю энергию занимают работа, семья, дети.Второму нечего делать. Деньги заработаны, кэшфлоу есть, новых проектов нет и не хочется, дети подросли. Нужно куда-то себя деть. Вот тут и приходит хобби в виде дома, которое может занять время и лишние деньги на долгие годы.

Почти +1.С написанным согласен.Есть еще один аспект, который относительно недавно осознал в более полной мере, чем просто слова.Достаточно давно пришло понимание, что работа - это время жизни, проданное/проср@нное/подаренное чужому дяде. Поэтому и было стремление получать пассивный доход во-первых и стать этим самым "дядей" самому во-вторых. Причем второе - это как и у Вас была временная мера, фактически инструмент с более эффективным расходованием времени на получение денежного эквивалента. Это что касается кэшфлоу.Теперь другой аспект. Трата денег.Есть точка зрения, что деньги для того и зарабатываются, чтобы их тратить.Поэтому многие спускают все заработанное на вещи, которые не имеют критического значения для качества жизни. Все зависит от уровня, но для кого-то это яфон в кредит, для кого-то обновление тачки раз в пару лет, для кого-то шматье и лежание на горячем песке несколько раз в год, понтование на форуме своими газоблоками и панорамными окнами, золотые унитазы, страусы и витражи в 2 этажа - явления одного порядка, но на достижение этого уходят годы жизни. Что-то из этого надолго, что-то нет. Но время уходит навсегда. Как правило, это время в той самой молодости. Когда чего-то хочется и когда свежо восприятие. После определенных цифр возраста желаний становится все меньше, хотя возможностей и больше. И начинаешь нервно смотреть на "часики, которые тикают" Особенно, когда начинают уходить твои сверстники.Мне даже где-то жаль людей, которые десятки лет работали, чтобы обрести свою "прэлесть". Это была их цель. Онии могли обрести на 10-15 лет раньше "украинский кирпич" и посвятить это время другому. Мне интересно - какая следующая цель? Будет ли она?Был тут на форуме когда-то Биг539 . "Все просто"(с). Не надо усложнять жизнь там, где возможно простое решение.Очередная "оуиельная история на ночь".