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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 07 жов, 2020 09:43
antey1969 написав:
..
По Максу следующая цель - дизайнерский ремонт по феншую и из модных материалов.
Ради такого дела можно еще пару лет перекантоваться в обрыдлом съемном
до НГ 2021 полагаю, разберется.
ОК, но где же та тонкая грань, за которой мы УЖЕ не живем аки Флай, на чердаках, но ЕЩЕ не можем позволить себе пентхаус с фонтаном?
Может, все же нужно понимать структуру доходов условного "Макса", и что он может себе позволить?
Всех под одну гребенку построить не получится. Люди очень разные. У меня коллега, проживая в унылой чешке около Ленинградской площади, взяла с салона Х5, просто потому что "мечтала". Другой взял с салона XC90, проживая на Софиевской Борщаге, не подозревая, что можно было в условный Миракс вложиться. Примеров только у меня - десятки.
Люди по сути своей нерациональные существа
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:08
Все це так, і можна вам наставити і 10 плюсів за цей допис!
Vlad442 написав:
Если бы аренда покрывала ипотечные платежи, то зачем банкам прокладка в виде Доллярчика? Они кредитовали бы компании, которые сдают в аренду жилую недвижимость.
Обмануть судьбу, изобрести вечный двигатель и получать доход на ровном месте не получится. Я думал, что смогу за счет льготного кредита от застройщика - не получилось. Если рассматривать что кредит брался на арендный бизнес, то я плачу банку 10%, получая с арендаторов 7-8% при практически неизменном курсе и гривневой цене актива. Где выгода? При этом риски лежат на мне - рухнет дом или прорвет плотину и Киев затопит радиоктивным илом, банк будет ждать очередной платеж без просрочки.
Але,
простесеньке питання - чому там(в раші) таке можливо, навіть, більше(не те що повністю покриває іпотечний платіж, а ще й трошки зверху залишається), а в Україні, навіть, в 0 не виходить вийти ?
Все це через те, що там нижчий кредитний % ?(хоч кажуть, що і при 15% - теж все те саме виходило)
Чи там більше процвітає заробітчанство і тому попит на "койкомісце" трохи вищий?
Так?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:17
Долярчик
никак не получается начать новую ветку про ипотеку за счет арендатора?
совсем не получается создать, да?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:21
rjkz написав: Vlad442 написав:
Люди сосредотачиваются на внешнем, сколько машин будет в семье, как добираться, шашлыки, воздух, потеря стоимости, но на самом деле ключевым является другой аспект.
Дом это пассив. Он тратит время и деньги. Те же шашлыки отнимают драгоценное время.
Если исключить условных бюджетников, которые живут в том, что унаследовали, и у них нет выбора, то есть два варианта - человек на взлете в финансах, жизни, карьере и человек на спаде, когда уже нет развития. Первому нужна квартира. У него просто нет времени на пристройки, шашлыки, дорожки и т. п. Нет сил сосредоточиться на доме, участке, так как всю энергию занимают работа, семья, дети.
Второму нечего делать. Деньги заработаны, кэшфлоу есть, новых проектов нет и не хочется, дети подросли. Нужно куда-то себя деть. Вот тут и приходит хобби в виде дома, которое может занять время и лишние деньги на долгие годы.
Почти +1.
С написанным согласен.
Есть еще один аспект, который относительно недавно осознал в более полной мере, чем просто слова.
Достаточно давно пришло понимание, что работа - это время жизни, проданное/проср@нное/подаренное чужому дяде. Поэтому и было стремление получать пассивный доход во-первых и стать этим самым "дядей" самому во-вторых. Причем второе - это как и у Вас была временная мера, фактически инструмент с более эффективным расходованием времени на получение денежного эквивалента. Это что касается кэшфлоу.
Теперь другой аспект. Трата денег.
Есть точка зрения, что деньги для того и зарабатываются, чтобы их тратить.
Поэтому многие спускают все заработанное на вещи, которые не имеют критического значения для качества жизни. Все зависит от уровня, но для кого-то это яфон в кредит, для кого-то обновление тачки раз в пару лет, для кого-то шматье и лежание на горячем песке несколько раз в год, понтование на форуме своими газоблоками и панорамными окнами, золотые унитазы, страусы и витражи в 2 этажа - явления одного порядка, но на достижение этого уходят годы жизни. Что-то из этого надолго, что-то нет. Но время уходит навсегда. Как правило, это время в той самой молодости. Когда чего-то хочется и когда свежо восприятие. После определенных цифр возраста желаний становится все меньше, хотя возможностей и больше. И начинаешь нервно смотреть на "часики, которые тикают" Особенно, когда начинают уходить твои сверстники.
Мне даже где-то жаль людей, которые десятки лет работали, чтобы обрести свою "прэлесть". Это была их цель. Онии могли обрести на 10-15 лет раньше "украинский кирпич" и посвятить это время другому. Мне интересно - какая следующая цель? Будет ли она?
Был тут на форуме когда-то Биг539 . "Все просто"(с). Не надо усложнять жизнь там, где возможно простое решение.
Очередная "оуиельная история на ночь".
Аж всплакнул. Не понял только как в одной голове живет "такой как надо клей для паркета за 200 евро банка в АППС Люкс" и мысли о бренности всего сущего и бесполезности стремлений улучшить свой быт. Не находите, что вас самого раздирают противоречия, хотя вы так любите подметить это у других?
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:00
Bahubali
максим, вы тут теперь как принц Али-Абабуа
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:08
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 12:38
sequence написав:
ОК, но где же та тонкая грань, за которой мы УЖЕ не живем аки Флай, на чердаках, но ЕЩЕ не можем позволить себе пентхаус с фонтаном?
Да как бы эта грань проста и понятна. На машину тратим не более 10% от имеющихся средств. Хватает на Х5 - хорошо, на Жигули - тоже вариант, а не хватает - ездим на маршрутке.
20% тратим на квартиру. Хватает на Г9 - зашибись, ПОХ - ну .. тоже вариант, а не хватает - снимаем и продолжаем зарабатывать.
10% от зарплаты тратим на развлечения и путешествия. Кто путешествует на Мальдивы, кто-то в маршрутке.
Главное не переходить грани своих возможностей и жизнь сама предоставит переход на новый уровень. Ну а решишь перейти грань - купить машину не по средствам или отдохнуть с подругой в 6 звёздах, то жизнь провалит в яму и добавит проблем.
В принципе, все еле сводят концы с концами, только концы у всех разные.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:02
Richi
Ну такой себе совет. Берем условного Сержика с котлеткой в 50К. Понимаем, что это очень приличная котлетка для Украины. Получаем, что бюджет на квартиру у него 10тыс? Пусть он даже откажется от машины в пользу квартиры - 15 тыс. До тех 120, что он показывает квартиры ему нужно пару раз "перейти на новый уровень", а жизнь проходит. Ну и главное - а что делать с оставшимися 70%
?
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:03
Vlad442 написав:
Люди сосредотачиваются на внешнем, сколько машин будет в семье, как добираться, шашлыки, воздух, потеря стоимости, но на самом деле ключевым является другой аспект.
Дом это пассив. Он тратит время и деньги. Те же шашлыки отнимают драгоценное время.
Если исключить условных бюджетников, которые живут в том, что унаследовали, и у них нет выбора, то есть два варианта - человек на взлете в финансах, жизни, карьере и человек на спаде, когда уже нет развития. Первому нужна квартира. У него просто нет времени на пристройки, шашлыки, дорожки и т. п. Нет сил сосредоточиться на доме, участке, так как всю энергию занимают работа, семья, дети.
Второму нечего делать. Деньги заработаны, кэшфлоу есть, новых проектов нет и не хочется, дети подросли. Нужно куда-то себя деть. Вот тут и приходит хобби в виде дома, которое может занять время и лишние деньги на долгие годы.
Со многим согласен, но с ключевым нет - все, абсолютно все самые успешные люди не только в Украине, в мире, живут в своих домах. И это не мешает им почему-то строить новые бизнесы и развиваться.
Где-то в ваших рассуждениях ошибка.
Возможно в том, что вы думаете - в доме все нужно делать самому, а это далеко не всегда так, просто нужно ценить свое время и досуг. И тут у тебя есть выбор - хочешь поработать - покоси газон..хочешь отдохнуть - заплати, покосят.
И для для многих дом это не хобби, а удобство для себя и семью (особенно если у вас дети и собака) - держать такое хозяйство в квартире - себе дороже.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:33
Richi написав:
.. На машину тратим не более 10% от имеющихся средств. Хватает на Х5 - хорошо, на Жигули - тоже вариант, а не хватает - ездим на маршрутке.
20% тратим на квартиру. Хватает на Г9 - зашибись, ПОХ - ну .. тоже вариант, а не хватает - снимаем и продолжаем зарабатывать.
10% от зарплаты тратим на развлечения и путешествия. Кто путешествует на Мальдивы, кто-то в маршрутке.
Главное не переходить грани своих возможностей и жизнь сама предоставит переход на новый уровень. Ну а решишь перейти грань - купить машину не по средствам или отдохнуть с подругой в 6 звёздах, то жизнь провалит в яму и добавит проблем.
В принципе, все еле сводят концы с концами, только концы у всех разные.
гхм..
20% тратим на квартиру.
при таком раскладе, до момента покупки квартиры, скажем, за 70К (это много или мало для Киева? а ремонт?), нужно иметь ликвидности на 350??! Сколько у нас людей, свободно распоряжающиеся 350К негривен?
10% на машину? Хорошо, когда у тебя 350К! - тогда можно даже на Камри расщедриться!
А если ты условный Серж, с вечной каклетой в 50К? - евробляху брать, шоле?
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