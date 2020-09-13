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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 07 жов, 2020 13:52
sequence написав: Richi написав:
.. На машину тратим не более 10% от имеющихся средств. Хватает на Х5 - хорошо, на Жигули - тоже вариант, а не хватает - ездим на маршрутке.
20% тратим на квартиру. Хватает на Г9 - зашибись, ПОХ - ну .. тоже вариант, а не хватает - снимаем и продолжаем зарабатывать.
10% от зарплаты тратим на развлечения и путешествия. Кто путешествует на Мальдивы, кто-то в маршрутке.
Главное не переходить грани своих возможностей и жизнь сама предоставит переход на новый уровень. Ну а решишь перейти грань - купить машину не по средствам или отдохнуть с подругой в 6 звёздах, то жизнь провалит в яму и добавит проблем.
В принципе, все еле сводят концы с концами, только концы у всех разные.
гхм..
20% тратим на квартиру.
при таком раскладе, до момента покупки квартиры, скажем, за 70К (это много или мало для Киева? а ремонт?), нужно иметь ликвидности на 350??! Сколько у нас людей, свободно распоряжающиеся 350К негривен?
10% на машину? Хорошо, когда у тебя 350К! - тогда можно даже на Камри расщедриться!
А если ты условный Серж, с вечной каклетой в 50К? - евробляху брать, шоле?
Да вроде же всё просто написал: не хватает 20% на квартиру - жить в снятой, нет денег на машину - ездить на маршрутке или на той которую можно купить за 10% (еробляха тоже подойдёт - машина как никак). Или для Вас машины начинаются с Камри? Помню времена, для меня 5 летняя восьмёрка была машина и отдельная квартира в малосемейке казалось счастьем.
P.S. Когда условный Серж с котлетой 50K считает, что может себе позволить квартиру за 120К в Киеве, оправдывая это заботой о семье и смелым взглядом в будущее, то в реальности его ждут бОльшие проблемы и возможно его семья, о которой он так заботится, не переживёт эти проблемы.
Я всегда за то, чтобы иметь возможность откатиться на предыдущую версию жизни и попробовать снова, а для этого нужны ресурсы (деньги и время)
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Richi
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Додано: Сер 07 жов, 2020 14:25
Richi написав:
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Я всегда за то, чтобы иметь возможность откатиться на предыдущую версию жизни и попробовать снова, а для этого нужны ресурсы (деньги и время)
Я абсолютно согласен с тем, что нужно уметь жить по средствам и иметь НЗ.
Просто нормы резервирования у Вас, ИМХО, завышены. Как по мне, проживая в собственном жилье, достаточно иметь годовой запас своих привычных расходов (которые, при должной экономии, можно растянуть и на два).
А "излишками" можно и нужно распоряжаться с умом, это тоже никто не отменял и не держать в одной корзине.
Плохо, когда люди отдают последнее за собственный угол, и не остается даже на матрац - но так, увы, живет у нас большинство. Да и не только у нас - иначе слова "ипотека" в лексиконе бы остутствовало.
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sequence
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Додано: Сер 07 жов, 2020 14:40
sequence написав: Richi написав:
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Я всегда за то, чтобы иметь возможность откатиться на предыдущую версию жизни и попробовать снова, а для этого нужны ресурсы (деньги и время)
Я абсолютно согласен с тем, что нужно уметь жить по средствам и иметь НЗ.
Просто нормы резервирования у Вас, ИМХО, завышены. Как по мне, проживая в собственном жилье, достаточно иметь годовой запас своих привычных расходов (которые, при должной экономии, можно растянуть и на два).
А "излишками" можно и нужно распоряжаться с умом, это тоже никто не отменял и не держать в одной корзине
Т.е. из того что я написал, Вы сделали вывод что 10% на машину, 20% на квартиру а остальное в НЗ?
Я Вас наверно разочарую если скажу, что НЗ вообще не входит в эти 100% из которых делается весь расчёт
НЗ - отложил и забыл. О НЗ надо вспоминать когда Вам откажут банки, а друзья не откроют дверь (образно).
Вообще, конечно все люди разные и по разному воспринимают жизненные ситуации. Кто-то может набрать кредитов в банке и бегать от коллекторов при этом не снижая уровень своих хотелок, а кто-то берёт деньги в долг у друга на месяц, но через неделю уже возвращает т.к. не может спокойно с этим жить и ему проще что-то продать и закрыть долг.
Ещё в древние времена, должников отправляли на каменоломню. Но удивительно другое - не смотря на то что их было видно со стен города, как они там умирали от непосильного труда, всегда находились новые люди, которые приходили и брали в долг. Наверно думали, как и сейчас: это может произойти с кем угодно, но со мной такого не случится?
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Richi
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Додано: Сер 07 жов, 2020 14:47
Какие-то странные здесь цифры приводят.
Приведу свои.
Минимальный расход на одного человека (для нормальной жизни) - 500 у.е. в месяц.
Максимальная стоимость авто, что бы она не была в тягость - размер годового дохода.
Например, если зарабатываешь 2000 у.е. в месяц, то машину дороже 30к лучше не покупать.
Если есть не работающие дети/родители, от годового дохода нужно отнять 300 у.е. в месяц (или от общего семейного).
Тогда машина за 20к вам будет ок, по расходам.
Все остальное можно откладывать на более редкие радости (отпуск) или крупные покупки (квартира).
В квартиру нет смысла вкладывать более 5-него дохода, если сумма уже собрана и новая квартира (за эту сумму) улучшит ваш семейный быт.
Если за 5 лет смог собрать на квартиру, то и ещё через пять лет, с высокой долей вероятности сможешь подкопить ещё и купить квартиру лучше.
Копить больше 5 лет - трата жизни впустую.
И да, годовой доход в кеде должен лежать под подушкой обязательно. Неприкосновенным...
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Amat
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Додано: Сер 07 жов, 2020 14:54
Richi написав:
.. Я Вас наверно разочарую если скажу, что НЗ вообще не входит в эти 100% из которых делается весь расчёт
НЗ - отложил и забыл. О НЗ надо вспоминать когда Вам откажут банки, а друзья не откроют дверь (образно)...
астанавитесь!
вспомнился сразу Полонский с его мемом: «У кого нет миллиарда, могут идти в ж0пу»
эдак мы договоримся до того, что минимальный вход в столицу 1 лям, а всем остальным предложить собирать грибы-отс0синовики.
Люди всегда рассчитывают на будущий доход, в том числе и последующие траты. Есть весьма нетребовательные люди, назовем их Флаями (кстати, сабж отлично подходит под ваши критерии). Но экономика потре6ляцтва остановилась бы, если все люди последовали вашему совету - хотя он весьма здравый. Жить то хочется сегодня и сейчас, а завтра все равно мы все умрем
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:08
Richi написав:
Когда условный Серж с котлетой 50K считает, что может себе позволить квартиру за 120К в Киеве, оправдывая это заботой о семье и смелым взглядом в будущее, то в реальности его ждут бОльшие проблемы и возможно его семья, о которой он так заботится, не переживёт эти проблемы.
А от "умовний" Долярчик, не чекав, що колись заробить на простору двуху, чи трьоху /хоч планував і другу дитину, яка й вже підростає
/
А, як тільки наскирдував на велику однуху - купив її/поділив на двуху і ВЖЕ насолоджується життям!
(і ще, тим часом, скирдує на наступну квартиру)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:20
посчитали мне кухню. за Х грн. я подумал дорого. у знакомого посчитали за 0.7Х грн. я туда, а мне говорят - 1.3Х в худшей чем за Х комплектации.
что со мной не так?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:24
adeges написав:
посчитали мне кухню. за Х грн. я подумал дорого. у знакомого посчитали за 0.7Х грн. я туда, а мне говорят - 1.3Х в худшей чем за Х комплектации.
что со мной не так?
есть детализация расчетов?
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