Додано: Сер 07 жов, 2020 14:40

sequence написав: Richi написав: ..

..

Я всегда за то, чтобы иметь возможность откатиться на предыдущую версию жизни и попробовать снова, а для этого нужны ресурсы (деньги и время) ....Я всегда за то, чтобы иметь возможность откатиться на предыдущую версию жизни и попробовать снова, а для этого нужны ресурсы (деньги и время)

Я абсолютно согласен с тем, что нужно уметь жить по средствам и иметь НЗ.

Просто нормы резервирования у Вас, ИМХО, завышены. Как по мне, проживая в собственном жилье, достаточно иметь годовой запас своих привычных расходов (которые, при должной экономии, можно растянуть и на два).

А "излишками" можно и нужно распоряжаться с умом, это тоже никто не отменял и не держать в одной корзине Я абсолютно согласен с тем, что нужно уметь жить по средствам и иметь НЗ.Просто нормы резервирования у Вас, ИМХО, завышены. Как по мне, проживая в собственном жилье, достаточно иметь годовой запас своих привычных расходов (которые, при должной экономии, можно растянуть и на два).А "излишками" можно и нужно распоряжаться с умом, это тоже никто не отменял и не держать в одной корзине

Т.е. из того что я написал, Вы сделали вывод что 10% на машину, 20% на квартиру а остальное в НЗ?Я Вас наверно разочарую если скажу, что НЗ вообще не входит в эти 100% из которых делается весь расчётНЗ - отложил и забыл. О НЗ надо вспоминать когда Вам откажут банки, а друзья не откроют дверь (образно).Вообще, конечно все люди разные и по разному воспринимают жизненные ситуации. Кто-то может набрать кредитов в банке и бегать от коллекторов при этом не снижая уровень своих хотелок, а кто-то берёт деньги в долг у друга на месяц, но через неделю уже возвращает т.к. не может спокойно с этим жить и ему проще что-то продать и закрыть долг.Ещё в древние времена, должников отправляли на каменоломню. Но удивительно другое - не смотря на то что их было видно со стен города, как они там умирали от непосильного труда, всегда находились новые люди, которые приходили и брали в долг. Наверно думали, как и сейчас: это может произойти с кем угодно, но со мной такого не случится?