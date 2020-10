Додано: Сер 07 жов, 2020 15:20

посчитали мне кухню. за Х грн. я подумал дорого. у знакомого посчитали за 0.7Х грн. я туда, а мне говорят - 1.3Х в худшей чем за Х комплектации.



что со мной не так?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California