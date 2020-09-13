Додано: Сер 07 жов, 2020 15:52

Richi написав: .. Так какого хрена сейчас всё что ниже Камри - не машина, а ниже Печерска - не квартира? И кто по факту из нас понтуется? .. Так какого хрена сейчас всё что ниже Камри - не машина, а ниже Печерска - не квартира? И кто по факту из нас понтуется?

не горячитесь. Я не о том писал и ничем не понтовался! Речь шла о нормах сбережений и цене входа на рынок, которая при ваших расчетах станет недоступна не то что пересичному, но вполне себе бизнесмену средней руки/топ-менеджеру крупной компании.Выше верно (для меня) описали () простейшую и вполне безопасную схему жизни по средствам. В которую вполне укладывается и машина и квартира, при достаточном на то доходе. Но простите меня, иметь свободных 500К и брать квартиру за 100К для себя, не для аренды выглядит несколько э-э-э, несоразмерным.Заначки такого размера (500+) целесообразны, как резервный фонд для средней руки фирмы (20-50 чел), но не частному лицу на всякий случай.Ясно, что случаи бывают разные (условно, пересадка сердца, костного мозга), но закладываться, что пересаживать придется всей семье?в любом случае, это ваш выбор и я его уважаю