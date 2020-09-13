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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:52
Richi написав:
.. Так какого хрена сейчас всё что ниже Камри - не машина, а ниже Печерска - не квартира? И кто по факту из нас понтуется?
не горячитесь. Я не о том писал и ничем не понтовался! Речь шла о нормах сбережений и цене входа на рынок, которая при ваших расчетах станет недоступна не то что пересичному, но вполне себе бизнесмену средней руки/топ-менеджеру крупной компании.
Выше верно (для меня) описали (Amat
) простейшую и вполне безопасную схему жизни по средствам. В которую вполне укладывается и машина и квартира, при достаточном на то доходе. Но простите меня, иметь свободных 500К и брать квартиру за 100К для себя, не для аренды выглядит несколько э-э-э, несоразмерным.
Заначки такого размера (500+) целесообразны, как резервный фонд для средней руки фирмы (20-50 чел), но не частному лицу на всякий случай.
Ясно, что случаи бывают разные (условно, пересадка сердца, костного мозга), но закладываться, что пересаживать придется всей семье?
в любом случае, это ваш выбор и я его уважаю
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:38
zРадио написав:
.. деньги на квартиру будут лежать до тех пор, пока все в его семье либо не получат вакцину от ковида, либо не подхватят инфекцию, на качественное лечение от которой они (деньги) и будут направлены.
..
вы не поверите, но есть даже камикадзе, что покупают квартиры в домах бывшего Укрбуда, после перехода под зонтик КМБ. Ковид уже стал для большинства обывателей, как метеорит, что попадет тебе в голову с вероятностью 50% - или попадет, или не попадет
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:48
sequence написав: zРадио написав:
.. деньги на квартиру будут лежать до тех пор, пока все в его семье либо не получат вакцину от ковида, либо не подхватят инфекцию, на качественное лечение от которой они (деньги) и будут направлены.
..
вы не поверите, но есть даже камикадзе, что покупают квартиры в домах бывшего Укрбуда, после перехода под зонтик КМБ. Ковид уже стал для большинства обывателей, как метеорит, что попадет тебе в голову с вероятностью 50% - или попадет, или не попадет
Не будем тут оффтопить, но вы сами на ковидной ветке читаете, как сильно меняется восприятие с увеличением заболеваемости. Эпидемии не было ни весной, ни летом - она только началась. Сильно пуганые озаботились вопросом бюджета на лечение весной, несильно пуганые - сейчас.
Что касается переустуток - за рибу гроші. Тот, кто продает - тоже упускает выгоду неспроста...
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:53
Ща тренд на одноэтажники. Себе делаю на 130 квадратов без всяких там мансард и кукушек. Блок д300 40см без утепления, на ушп. Нормальный камин стоит чуть меньше, чем весь газоблок на дом
главное оружие рашистов - ложь
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