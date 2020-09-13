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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5361536253635364

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:52

  Richi написав:.. Так какого хрена сейчас всё что ниже Камри - не машина, а ниже Печерска - не квартира? И кто по факту из нас понтуется?

не горячитесь. Я не о том писал и ничем не понтовался! Речь шла о нормах сбережений и цене входа на рынок, которая при ваших расчетах станет недоступна не то что пересичному, но вполне себе бизнесмену средней руки/топ-менеджеру крупной компании.
Выше верно (для меня) описали (Amat) простейшую и вполне безопасную схему жизни по средствам. В которую вполне укладывается и машина и квартира, при достаточном на то доходе. Но простите меня, иметь свободных 500К и брать квартиру за 100К для себя, не для аренды выглядит несколько э-э-э, несоразмерным.
Заначки такого размера (500+) целесообразны, как резервный фонд для средней руки фирмы (20-50 чел), но не частному лицу на всякий случай.
Ясно, что случаи бывают разные (условно, пересадка сердца, костного мозга), но закладываться, что пересаживать придется всей семье?
в любом случае, это ваш выбор и я его уважаю
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:38

  zРадио написав:.. деньги на квартиру будут лежать до тех пор, пока все в его семье либо не получат вакцину от ковида, либо не подхватят инфекцию, на качественное лечение от которой они (деньги) и будут направлены.
..

вы не поверите, но есть даже камикадзе, что покупают квартиры в домах бывшего Укрбуда, после перехода под зонтик КМБ. Ковид уже стал для большинства обывателей, как метеорит, что попадет тебе в голову с вероятностью 50% - или попадет, или не попадет
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:48

  sequence написав:
  zРадио написав:.. деньги на квартиру будут лежать до тех пор, пока все в его семье либо не получат вакцину от ковида, либо не подхватят инфекцию, на качественное лечение от которой они (деньги) и будут направлены.
..

вы не поверите, но есть даже камикадзе, что покупают квартиры в домах бывшего Укрбуда, после перехода под зонтик КМБ. Ковид уже стал для большинства обывателей, как метеорит, что попадет тебе в голову с вероятностью 50% - или попадет, или не попадет


Не будем тут оффтопить, но вы сами на ковидной ветке читаете, как сильно меняется восприятие с увеличением заболеваемости. Эпидемии не было ни весной, ни летом - она только началась. Сильно пуганые озаботились вопросом бюджета на лечение весной, несильно пуганые - сейчас.

Что касается переустуток - за рибу гроші. Тот, кто продает - тоже упускает выгоду неспроста...
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:53

  _Mykola_ написав:
  drevlyanin написав:
Опять вы за своё. А что без витража в два этажа никак? И чем не угодила лестница с дубовыми ступенями по металическому каркасу? Вам наверное мрамор подавай? Ещё один кейс: личный гараж 36 квадратов, стены-облицовочный кирпич+5 см экструдированного пенополистирола+керамоблок; ворота из сендвича, подъёмные с электроприводом; металическая огнестойкая дверь; 4 окна, два из них открывные Рехау, двухкамерный стеклопакет+два глухих окна на чердаке+дверь на чердак металлопластиковая; пол бетон марка Б30; крыша двухскатная, покрыта Катепалом. Всё под ключ где то 14-15 тысяч. Дома люди строят что бы жить а не понты кидать.

Да тут так принято, то что дешевле сотки-двухсотки, не стоит внимания вааще и это треш и отстой. Неповзрослевший максимализм. :lol: :roll:


Ща тренд на одноэтажники. Себе делаю на 130 квадратов без всяких там мансард и кукушек. Блок д300 40см без утепления, на ушп. Нормальный камин стоит чуть меньше, чем весь газоблок на дом :)
главное оружие рашистов - ложь
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