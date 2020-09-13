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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:52
Richi написав:
.. Так какого хрена сейчас всё что ниже Камри - не машина, а ниже Печерска - не квартира? И кто по факту из нас понтуется?
не горячитесь. Я не о том писал и ничем не понтовался! Речь шла о нормах сбережений и цене входа на рынок, которая при ваших расчетах станет недоступна не то что пересичному, но вполне себе бизнесмену средней руки/топ-менеджеру крупной компании.
Выше верно (для меня) описали (Amat
) простейшую и вполне безопасную схему жизни по средствам. В которую вполне укладывается и машина и квартира, при достаточном на то доходе. Но простите меня, иметь свободных 500К и брать квартиру за 100К для себя, не для аренды выглядит несколько э-э-э, несоразмерным.
Заначки такого размера (500+) целесообразны, как резервный фонд для средней руки фирмы (20-50 чел), но не частному лицу на всякий случай.
Ясно, что случаи бывают разные (условно, пересадка сердца, костного мозга), но закладываться, что пересаживать придется всей семье?
в любом случае, это ваш выбор и я его уважаю
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:38
zРадио написав:
.. деньги на квартиру будут лежать до тех пор, пока все в его семье либо не получат вакцину от ковида, либо не подхватят инфекцию, на качественное лечение от которой они (деньги) и будут направлены.
..
вы не поверите, но есть даже камикадзе, что покупают квартиры в домах бывшего Укрбуда, после перехода под зонтик КМБ. Ковид уже стал для большинства обывателей, как метеорит, что попадет тебе в голову с вероятностью 50% - или попадет, или не попадет
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:48
sequence написав: zРадио написав:
.. деньги на квартиру будут лежать до тех пор, пока все в его семье либо не получат вакцину от ковида, либо не подхватят инфекцию, на качественное лечение от которой они (деньги) и будут направлены.
..
вы не поверите, но есть даже камикадзе, что покупают квартиры в домах бывшего Укрбуда, после перехода под зонтик КМБ. Ковид уже стал для большинства обывателей, как метеорит, что попадет тебе в голову с вероятностью 50% - или попадет, или не попадет
Не будем тут оффтопить, но вы сами на ковидной ветке читаете, как сильно меняется восприятие с увеличением заболеваемости. Эпидемии не было ни весной, ни летом - она только началась. Сильно пуганые озаботились вопросом бюджета на лечение весной, несильно пуганые - сейчас.
Что касается переустуток - за рибу гроші. Тот, кто продает - тоже упускает выгоду неспроста...
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:53
Ща тренд на одноэтажники. Себе делаю на 130 квадратов без всяких там мансард и кукушек. Блок д300 40см без утепления, на ушп. Нормальный камин стоит чуть меньше, чем весь газоблок на дом
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 07 жов, 2020 17:09
rjkz написав:
Достаточно давно пришло понимание, что работа - это время жизни, проданное/проср@нное/подаренное чужому дяде. Поэтому и было стремление получать пассивный доход во-первых и стать этим самым "дядей" самому во-вторых.
Вопрос, конечно, философский, но работа это не время, подаренное-проданное дяде. Работа это ваша жизнь и как она пройдет, зависит от вас. Это стереотип, что таскать мешки на работе это плохо, а лежать на диване хорошо. На самом деле у работы потенциал доставлять счастье/удовольствие не меньше, чем у отдыха. Нужно стремиться этот потенциал реализовать.
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Vlad442
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Додано: Сер 07 жов, 2020 17:12
Sidus написав:
Со многим согласен, но с ключевым нет - все, абсолютно все самые успешные люди не только в Украине, в мире, живут в своих домах. И это не мешает им почему-то строить новые бизнесы и развиваться.
Где-то в ваших рассуждениях ошибка.
Я отбросил бедных, у которых нет выбора, и отбросил богатых, у которых есть возможность использовать дом в формате квартиры. Только вместо ЖЭКа управляющий, садовники, охарнники, водители.
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Vlad442
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Додано: Сер 07 жов, 2020 17:18
Amat написав:
Какие-то странные здесь цифры приводят.
Приведу свои.
Минимальный расход на одного человека (для нормальной жизни) - 500 у.е. в месяц.
Максимальная стоимость авто, что бы она не была в тягость - размер годового дохода.
Например, если зарабатываешь 2000 у.е. в месяц, то машину дороже 30к лучше не покупать.
Если есть не работающие дети/родители, от годового дохода нужно отнять 300 у.е. в месяц (или от общего семейного).
Тогда машина за 20к вам будет ок, по расходам.
Все остальное можно откладывать на более редкие радости (отпуск) или крупные покупки (квартира).
В квартиру нет смысла вкладывать более 5-него дохода, если сумма уже собрана и новая квартира (за эту сумму) улучшит ваш семейный быт.
Если за 5 лет смог собрать на квартиру, то и ещё через пять лет, с высокой долей вероятности сможешь подкопить ещё и купить квартиру лучше.
Копить больше 5 лет - трата жизни впустую.
пробую пересчитать
Если семья 2+2 и где -то отдельно живет неработающий родитель, то доход семьи должен составлять 2*500+3*300=1900 у.е. в мес.
Имеет смысл покупать квартиру за 5 годовых доходов, то есть за 1900*12*5=114000 у.е ( как я понимаю с ремонтом? мебель попробуем не включить сюда)
если пара копит на квартиру до рождения детей и пока родители трудоспособны, то получится откладывать 3*300=900 в мес или 114 000/900=126 мес или 12,5 лет.
А если пара затянет пояса и будет жить до покупки жилья как дети малые, на 300 у.е., то 1900-2*300=1300 у.е. в мес на накопления или 7,5 лет на накопления...И, как мы понимаем, живёт эта пара без детей с родителями одного из них, не тратясь на аренду, 7,5 лет и без детей...
Имеем на старте: он и она, им по 23 года, уже имеют 1 год стажа работы и зарплату 1100 у него и 800 у неё, то есть 31 000 грн и 23 000 грн.
в 31 год к рождению первенца они покупают квартиру и она рожает первого, а затем и второго. Он к этому моменту начинает зарабатывать 1600, а то и 1900 у.е. в мес. Портрет типичного киевлянина. Правда же?
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Додано: Сер 07 жов, 2020 17:19
Vlad442 написав:
...Нужно стремиться этот потенциал реализовать.
лозунги - это замечательно.
у вас-то у самого получилось создать систему, когда работа "доставляла счастье/удовольствие не меньше, чем отдых"?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 07 жов, 2020 17:22
sequence написав: Richi написав:
.. Я Вас наверно разочарую если скажу, что НЗ вообще не входит в эти 100% из которых делается весь расчёт
НЗ - отложил и забыл. О НЗ надо вспоминать когда Вам откажут банки, а друзья не откроют дверь (образно)...
астанавитесь!
вспомнился сразу Полонский с его мемом: «У кого нет миллиарда, могут идти в ж0пу»
эдак мы договоримся до того, что минимальный вход в столицу 1 лям, а всем остальным предложить собирать грибы-отс0синовики.
Люди всегда рассчитывают на будущий доход, в том числе и последующие траты. Есть весьма нетребовательные люди, назовем их Флаями (кстати, сабж отлично подходит под ваши критерии). Но экономика потре6ляцтва остановилась бы, если все люди последовали вашему совету - хотя он весьма здравый. Жить то хочется сегодня и сейчас, а завтра все равно мы все умрем
(
Я тоже в свое время считал как Richi, что нужно жить по средствам и экономить, откладывать, но сейчас понял свою ошибку. Я такую стратегию называю "жить в искусственной нищете". Лучше взять кредит и сразу ездить на хорошей безопасной машине, чем на Таврии "по деньгам", например. Поехать в свадебное путешествие на Мальдивы, а не в Кирилловку. Кредиты как раз это способ передать самому себе деньги из зрелого возраста, когда они уже не так нужны, в молодость. Только став лендлордом я понял тупиковость этой стратегии.
Анекдот.
Живет мужик, холостяк, всё никак не женится.
Все его уговаривают:
- Вот только представь себе: останешься в старости совсем один, будешь умирать, захочешь попить - и даже воды подать некому.
Подумал мужик, подумал и женился, обзавелся семьей. Детей нарожал, внуки пошли. Прошли годы.
И вот настал час, и лежит он, и умирает. А вокруг дети собрались, жена плачет, внуки бегают.
А он лежит и думает:
- А пить-то совсем не хочется...
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Vlad442
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Додано: Сер 07 жов, 2020 17:28
Yuri_T написав: Vlad442 написав:
...Нужно стремиться этот потенциал реализовать.
лозунги - это замечательно.
у вас-то у самого получилось создать систему, когда работа "доставляла счастье/удовольствие не меньше, чем отдых"?
Я никогда не занимался тем, что мне было не интересно и не доставляло удовольствие. Зачем себя насиловать? Неужели в жизни нет ничего что человеку интересно? Если увлеченно заниматься любимым интересным делом с удовольствием, то деньги придут. В любой области. Хоть в разведении кактусов.
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Vlad442
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