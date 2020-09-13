Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав: Он к этому моменту начинает зарабатывать 1600, а то и 1900 у.е. в мес. Портрет типичного киевлянина. Правда же?
Скорее портрет айтишника, за "киевлянина" денег не добавляют.
"популярен миф о том, что IT — локомотив украинской экономики, мол оно якобы на третьем месте в структуре экспорта Украины. По факту первые места занимают: 1) АПК и харчи 2) Металлургия 3) Машиностроение 4) Минеральные продукты Тогда как IT-отрасль может быть максимум на 5-м месте.
Только максимально далекий от логики и цифр человек узреет в 3-4% ВВП страны возможность быть «локомотивом» экономики. Более того, в ТОП-100 налогоплательщиков Украины нет ни одной IT-компании! И чтоб забить гвоздь в крышку гроба ожиданий IT-романтиков от своей «локомотивности» — гастарбайтеры привозят в страну в 2-2.5 раза больше бабла, чем наши комнатные бледнорукие мальчики. И почему же это ни у кого не повернется назвать гастарбайтерство локомотивом экономики Украины? Потому что даже 8-10% ВВП — это всё еще мало, чтобы в одиночку кого-то там куда-то «тащить».
Также в копилку мифов об IT можно отнести и педалируемые IT-курсами байки о зарплатах в 3-4К+ долларов, которые, конечно, существуют, но светят лишь очень небольшому проценту айтишников, тогда как большая часть будет получать между 1 и 2К франклинов." https://ebanoe.it/2020/07/01/7-myths/?_ ... kn3OSNZ0v-
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Amat написав:Какие-то странные здесь цифры приводят. Приведу свои. Минимальный расход на одного человека (для нормальной жизни) - 500 у.е. в месяц. Максимальная стоимость авто, что бы она не была в тягость - размер годового дохода. Например, если зарабатываешь 2000 у.е. в месяц, то машину дороже 30к лучше не покупать. Если есть не работающие дети/родители, от годового дохода нужно отнять 300 у.е. в месяц (или от общего семейного). Тогда машина за 20к вам будет ок, по расходам. Все остальное можно откладывать на более редкие радости (отпуск) или крупные покупки (квартира). В квартиру нет смысла вкладывать более 5-него дохода, если сумма уже собрана и новая квартира (за эту сумму) улучшит ваш семейный быт. Если за 5 лет смог собрать на квартиру, то и ещё через пять лет, с высокой долей вероятности сможешь подкопить ещё и купить квартиру лучше. Копить больше 5 лет - трата жизни впустую.
пробую пересчитать Если семья 2+2 и где -то отдельно живет неработающий родитель, то доход семьи должен составлять 2*500+3*300=1900 у.е. в мес. Имеет смысл покупать квартиру за 5 годовых доходов, то есть за 1900*12*5=114000 у.е ( как я понимаю с ремонтом? мебель попробуем не включить сюда) если пара копит на квартиру до рождения детей и пока родители трудоспособны, то получится откладывать 3*300=900 в мес или 114 000/900=126 мес или 12,5 лет. А если пара затянет пояса и будет жить до покупки жилья как дети малые, на 300 у.е., то 1900-2*300=1300 у.е. в мес на накопления или 7,5 лет на накопления...И, как мы понимаем, живёт эта пара без детей с родителями одного из них, не тратясь на аренду, 7,5 лет и без детей... Имеем на старте: он и она, им по 23 года, уже имеют 1 год стажа работы и зарплату 1100 у него и 800 у неё, то есть 31 000 грн и 23 000 грн. в 31 год к рождению первенца они покупают квартиру и она рожает первого, а затем и второго. Он к этому моменту начинает зарабатывать 1600, а то и 1900 у.е. в мес. Портрет типичного киевлянина. Правда же?
Vlad442 написав:...Нужно стремиться этот потенциал реализовать.
лозунги - это замечательно. у вас-то у самого получилось создать систему, когда работа "доставляла счастье/удовольствие не меньше, чем отдых"?
Я никогда не занимался тем, что мне было не интересно и не доставляло удовольствие. Зачем себя насиловать? Неужели в жизни нет ничего что человеку интересно? Если увлеченно заниматься любимым интересным делом с удовольствием, то деньги придут. В любой области. Хоть в разведении кактусов.
ну конечно. тогда, когда ваш бизнес начал валиться, а доходы стремиться к нулю, - вот в это время, скорее всего, работа и доставляла счастье не меньше, чем отдых.
Richi написав:.. Я Вас наверно разочарую если скажу, что НЗ вообще не входит в эти 100% из которых делается весь расчёт НЗ - отложил и забыл. О НЗ надо вспоминать когда Вам откажут банки, а друзья не откроют дверь (образно)...
астанавитесь! вспомнился сразу Полонский с его мемом: «У кого нет миллиарда, могут идти в ж0пу» эдак мы договоримся до того, что минимальный вход в столицу 1 лям, а всем остальным предложить собирать грибы-отс0синовики. Люди всегда рассчитывают на будущий доход, в том числе и последующие траты. Есть весьма нетребовательные люди, назовем их Флаями (кстати, сабж отлично подходит под ваши критерии). Но экономика потре6ляцтва остановилась бы, если все люди последовали вашему совету - хотя он весьма здравый. Жить то хочется сегодня и сейчас, а завтра все равно мы все умрем (
Я тоже в свое время считал как Richi, что нужно жить по средствам и экономить, откладывать, но сейчас понял свою ошибку. Я такую стратегию называю "жить в искусственной нищете". Лучше взять кредит и сразу ездить на хорошей безопасной машине, чем на Таврии "по деньгам", например. Поехать в свадебное путешествие на Мальдивы, а не в Кирилловку. Кредиты как раз это способ передать самому себе деньги из зрелого возраста, когда они уже не так нужны, в молодость. Только став лендлордом я понял тупиковость этой стратегии.
Анекдот. Живет мужик, холостяк, всё никак не женится. Все его уговаривают: - Вот только представь себе: останешься в старости совсем один, будешь умирать, захочешь попить - и даже воды подать некому. Подумал мужик, подумал и женился, обзавелся семьей. Детей нарожал, внуки пошли. Прошли годы. И вот настал час, и лежит он, и умирает. А вокруг дети собрались, жена плачет, внуки бегают. А он лежит и думает: - А пить-то совсем не хочется...
Не іскуствєнна ніщєта, а зараз модна тєма: мінімалізм.
Serg-ik написав: Он к этому моменту начинает зарабатывать 1600, а то и 1900 у.е. в мес. Портрет типичного киевлянина. Правда же?
тогда как большая часть будет получать между 1 и 2К франклинов."
Значит остается чиновник
А единственное отличие ИТ от всех остальных профессий в Украине - это то, что там высокие зарплаты возможны не только вверху иерархии управления, но и на экспертном уровне.
Например, старший разработчик, не являющийся управленцем, может зарабатывать не меньше, чем руководитель программ проектов, являющийся менеджером среднего звена. А бывает, что и директор по разработке, ТОП-менеджер, имеет столько же, или всего слегка больше, чем матерый системный архитектор, являющийся "простым" экспертом и не управляющий людьми.
Представить себе такое в других секторах сложно. На ум не приходит ничего. Разве только какие-то незаурядные спортсмены, шоумены, другие творцы и личности, которым оплачивают талант, а не знания.
В абсолютном большинстве случаев рост (именно рост, а не индексация) вознаграждения возможен только с вертикальным ростом карьеры и обременением себя ответственностью за бизнес-процессы и других людей...
Следовательно, платежеспособным спросом на КРЖН обладает: - руководство средне-крупных компаний всех, или почти всех индустрий; - специалисты высокого класса в ИТ; - чиновники практически всех мастей; - успешные предприниматели
Serg-ik написав:.И, как мы понимаем, живёт эта пара без детей с родителями одного из них, не тратясь на аренду, 7,5 лет и без детей...
Ну, якось так - от в мене вийшло ~ за 7р. + майже ще 2р. до заселення(чекання на завершення будівництва + ремонт) = майже 9р.! І то була 1 дитина, а тепер двоє.
І ті всі 9р. сімейний дохід був ~ 900дол/міс. на ВСЮ сім'ю! І так - ми жорстко скирдували/обмежувались у всьому!(крім раз на рік в Шацьк, чи в Лазурне)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
flyman написав:Він до $700, вона до $200. Портрет Долярчика
Майже У Долярчика було ще жоще! (дитина, а потім як вже придбали прєлєсть, то і другий хлопчик народився)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!