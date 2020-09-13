RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5362536353645365

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:28

  Serg-ik написав: Он к этому моменту начинает зарабатывать 1600, а то и 1900 у.е. в мес. Портрет типичного киевлянина. Правда же?

Скорее портрет айтишника, за "киевлянина" денег не добавляют.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 637
З нами з: 25.12.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:30

  remark написав:
  Serg-ik написав: Он к этому моменту начинает зарабатывать 1600, а то и 1900 у.е. в мес. Портрет типичного киевлянина. Правда же?

Скорее портрет айтишника, за "киевлянина" денег не добавляют.


"популярен миф о том, что IT — локомотив украинской экономики, мол оно якобы на третьем месте в структуре экспорта Украины.
По факту первые места занимают:
1) АПК и харчи
2) Металлургия
3) Машиностроение
4) Минеральные продукты
Тогда как IT-отрасль может быть максимум на 5-м месте.

Только максимально далекий от логики и цифр человек узреет в 3-4% ВВП страны возможность быть «локомотивом» экономики. Более того, в ТОП-100 налогоплательщиков Украины нет ни одной IT-компании! И чтоб забить гвоздь в крышку гроба ожиданий IT-романтиков от своей «локомотивности» — гастарбайтеры привозят в страну в 2-2.5 раза больше бабла, чем наши комнатные бледнорукие мальчики. И почему же это ни у кого не повернется назвать гастарбайтерство локомотивом экономики Украины? Потому что даже 8-10% ВВП — это всё еще мало, чтобы в одиночку кого-то там куда-то «тащить».


Также в копилку мифов об IT можно отнести и педалируемые IT-курсами байки о зарплатах в 3-4К+ долларов, которые, конечно, существуют, но светят лишь очень небольшому проценту айтишников, тогда как большая часть будет получать между 1 и 2К франклинов."
https://ebanoe.it/2020/07/01/7-myths/?_ ... kn3OSNZ0v-
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21626
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1239 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:45

  Serg-ik написав:
  Amat написав:Какие-то странные здесь цифры приводят.
Приведу свои.
Минимальный расход на одного человека (для нормальной жизни) - 500 у.е. в месяц.
Максимальная стоимость авто, что бы она не была в тягость - размер годового дохода.
Например, если зарабатываешь 2000 у.е. в месяц, то машину дороже 30к лучше не покупать.
Если есть не работающие дети/родители, от годового дохода нужно отнять 300 у.е. в месяц (или от общего семейного).
Тогда машина за 20к вам будет ок, по расходам.
Все остальное можно откладывать на более редкие радости (отпуск) или крупные покупки (квартира).
В квартиру нет смысла вкладывать более 5-него дохода, если сумма уже собрана и новая квартира (за эту сумму) улучшит ваш семейный быт.
Если за 5 лет смог собрать на квартиру, то и ещё через пять лет, с высокой долей вероятности сможешь подкопить ещё и купить квартиру лучше.
Копить больше 5 лет - трата жизни впустую.

пробую пересчитать
Если семья 2+2 и где -то отдельно живет неработающий родитель, то доход семьи должен составлять 2*500+3*300=1900 у.е. в мес.
Имеет смысл покупать квартиру за 5 годовых доходов, то есть за 1900*12*5=114000 у.е ( как я понимаю с ремонтом? мебель попробуем не включить сюда)
если пара копит на квартиру до рождения детей и пока родители трудоспособны, то получится откладывать 3*300=900 в мес или 114 000/900=126 мес или 12,5 лет.
А если пара затянет пояса и будет жить до покупки жилья как дети малые, на 300 у.е., то 1900-2*300=1300 у.е. в мес на накопления или 7,5 лет на накопления...И, как мы понимаем, живёт эта пара без детей с родителями одного из них, не тратясь на аренду, 7,5 лет и без детей...
Имеем на старте: он и она, им по 23 года, уже имеют 1 год стажа работы и зарплату 1100 у него и 800 у неё, то есть 31 000 грн и 23 000 грн.
в 31 год к рождению первенца они покупают квартиру и она рожает первого, а затем и второго. Он к этому моменту начинает зарабатывать 1600, а то и 1900 у.е. в мес. Портрет типичного киевлянина. Правда же?

Він до $700, вона до $200.
Портрет Долярчика.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21821
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:50

  Vlad442 написав:
  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:...Нужно стремиться этот потенциал реализовать.

лозунги - это замечательно.
у вас-то у самого получилось создать систему, когда работа "доставляла счастье/удовольствие не меньше, чем отдых"?

Я никогда не занимался тем, что мне было не интересно и не доставляло удовольствие. Зачем себя насиловать? Неужели в жизни нет ничего что человеку интересно? Если увлеченно заниматься любимым интересным делом с удовольствием, то деньги придут. В любой области. Хоть в разведении кактусов.

ну конечно.
тогда, когда ваш бизнес начал валиться, а доходы стремиться к нулю, - вот в это время, скорее всего, работа и доставляла счастье не меньше, чем отдых.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 15004
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2063 раз.
Подякували: 4475 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:50

  Vlad442 написав:
  sequence написав:
  Richi написав:.. Я Вас наверно разочарую если скажу, что НЗ вообще не входит в эти 100% из которых делается весь расчёт :) НЗ - отложил и забыл. О НЗ надо вспоминать когда Вам откажут банки, а друзья не откроют дверь (образно)...

астанавитесь! :)
вспомнился сразу Полонский с его мемом: «У кого нет миллиарда, могут идти в ж0пу» :D :D
эдак мы договоримся до того, что минимальный вход в столицу 1 лям, а всем остальным предложить собирать грибы-отс0синовики.
Люди всегда рассчитывают на будущий доход, в том числе и последующие траты. Есть весьма нетребовательные люди, назовем их Флаями (кстати, сабж отлично подходит под ваши критерии). Но экономика потре6ляцтва остановилась бы, если все люди последовали вашему совету - хотя он весьма здравый. Жить то хочется сегодня и сейчас, а завтра все равно мы все умрем :((

Я тоже в свое время считал как Richi, что нужно жить по средствам и экономить, откладывать, но сейчас понял свою ошибку. Я такую стратегию называю "жить в искусственной нищете". Лучше взять кредит и сразу ездить на хорошей безопасной машине, чем на Таврии "по деньгам", например. Поехать в свадебное путешествие на Мальдивы, а не в Кирилловку. Кредиты как раз это способ передать самому себе деньги из зрелого возраста, когда они уже не так нужны, в молодость. Только став лендлордом я понял тупиковость этой стратегии.

Анекдот.
Живет мужик, холостяк, всё никак не женится.
Все его уговаривают:
- Вот только представь себе: останешься в старости совсем один, будешь умирать, захочешь попить - и даже воды подать некому.
Подумал мужик, подумал и женился, обзавелся семьей. Детей нарожал, внуки пошли. Прошли годы.
И вот настал час, и лежит он, и умирает. А вокруг дети собрались, жена плачет, внуки бегают.
А он лежит и думает:
- А пить-то совсем не хочется...

Не іскуствєнна ніщєта, а зараз модна тєма: мінімалізм.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21821
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:09

  Frant написав:
  remark написав:
  Serg-ik написав: Он к этому моменту начинает зарабатывать 1600, а то и 1900 у.е. в мес. Портрет типичного киевлянина. Правда же?

тогда как большая часть будет получать между 1 и 2К франклинов."


Значит остается чиновник :mrgreen:

А единственное отличие ИТ от всех остальных профессий в Украине - это то, что там высокие зарплаты возможны не только вверху иерархии управления, но и на экспертном уровне.

Например, старший разработчик, не являющийся управленцем, может зарабатывать не меньше, чем руководитель программ проектов, являющийся менеджером среднего звена. А бывает, что и директор по разработке, ТОП-менеджер, имеет столько же, или всего слегка больше, чем матерый системный архитектор, являющийся "простым" экспертом и не управляющий людьми.

Представить себе такое в других секторах сложно. На ум не приходит ничего. Разве только какие-то незаурядные спортсмены, шоумены, другие творцы и личности, которым оплачивают талант, а не знания.

В абсолютном большинстве случаев рост (именно рост, а не индексация) вознаграждения возможен только с вертикальным ростом карьеры и обременением себя ответственностью за бизнес-процессы и других людей...

Следовательно, платежеспособным спросом на КРЖН обладает:
- руководство средне-крупных компаний всех, или почти всех индустрий;
- специалисты высокого класса в ИТ;
- чиновники практически всех мастей;
- успешные предприниматели
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7718
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1406 раз.
Подякували: 3188 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:27

Треба йти до своєї мети і не звертати з дороги!

  Serg-ik написав:.И, как мы понимаем, живёт эта пара без детей с родителями одного из них, не тратясь на аренду, 7,5 лет и без детей...

Ну, якось так - от в мене вийшло ~ за 7р. + майже ще 2р. до заселення(чекання на завершення будівництва + ремонт) = майже 9р.!
І то була 1 дитина, а тепер двоє.

І ті всі 9р. сімейний дохід був ~ 900дол/міс. на ВСЮ сім'ю!
І так - ми жорстко скирдували/обмежувались у всьому!(крім раз на рік в Шацьк, чи в Лазурне) :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8733
З нами з: 19.10.15
Подякував: 541 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:31

Зробив всіх разом!))))))))

  flyman написав:Він до $700, вона до $200.
Портрет Долярчика

Майже :)
У Долярчика було ще жоще! (дитина, а потім як вже придбали прєлєсть, то і другий хлопчик народився)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8733
З нами з: 19.10.15
Подякував: 541 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5362536353645365
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1932, 1933, 1934
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19338 3211549
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 15:57
Frant
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 228832
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206715
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.