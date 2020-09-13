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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 07 жов, 2020 19:45
rjkz написав:
Мне даже где-то жаль людей, которые десятки лет работали, чтобы обрести свою "прэлесть". Это была их цель. Онии могли обрести на 10-15 лет раньше "украинский кирпич" и посвятить это время другому. Мне интересно - какая следующая цель? Будет ли она?
Ну тогда получается, что большенство пассивных людей, которые сидят на попе ровно, не упираются
в попытке заработать лишнюю копейку более правильно живут и имеют гораздо больше свободного времени. И на квартиру им копить не нужно, почти всем она и так достанется на шару-либо вкалывающие родители купят, либо спадщина упадёт с неба (демография то у нас того
)
Неужели пассионарии более счастливы? Умножение разума, умножает печаль.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 19:56
rjkz написав:
Достаточно давно пришло понимание, что работа - это время жизни, проданное/проср@нное/подаренное чужому дяде. Поэтому и было стремление получать пассивный доход во-первых и стать этим самым "дядей" самому во-вторых.
мне вот интересно вы когда ни будь были этим самым "дядей"?
судя по постам нет
а Я был, и мне не понравилось
кроме того что "дядя" работает и решает все возникающие вопросы/проблемы 24/7 совсем не факт что временами он материально имеет более чем его же высокооплачиваемые наемные работники
ибо наемный работник отработал 8час и досвидос, и отпуск по графику, и всякие "мелочи" типа оборота/аренды/дебеторок/кредиторок/кассовых разрывов/всяких проверок и т.д. и т.п. его не парят...
так что пишите то о чем имеете представление...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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