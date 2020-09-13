Amat написав: Какие-то странные здесь цифры приводят.

Приведу свои.

Минимальный расход на одного человека (для нормальной жизни) - 500 у.е. в месяц.

Максимальная стоимость авто, что бы она не была в тягость - размер годового дохода.

Например, если зарабатываешь 2000 у.е. в месяц, то машину дороже 30к лучше не покупать.

Если есть не работающие дети/родители, от годового дохода нужно отнять 300 у.е. в месяц (или от общего семейного).

Тогда машина за 20к вам будет ок, по расходам.

Все остальное можно откладывать на более редкие радости (отпуск) или крупные покупки (квартира).

В квартиру нет смысла вкладывать более 5-него дохода, если сумма уже собрана и новая квартира (за эту сумму) улучшит ваш семейный быт.

Если за 5 лет смог собрать на квартиру, то и ещё через пять лет, с высокой долей вероятности сможешь подкопить ещё и купить квартиру лучше.

Копить больше 5 лет - трата жизни впустую. Какие-то странные здесь цифры приводят.Приведу свои.Минимальный расход на одного человека (для нормальной жизни) - 500 у.е. в месяц.Максимальная стоимость авто, что бы она не была в тягость - размер годового дохода.Например, если зарабатываешь 2000 у.е. в месяц, то машину дороже 30к лучше не покупать.Если есть не работающие дети/родители, от годового дохода нужно отнять 300 у.е. в месяц (или от общего семейного).Тогда машина за 20к вам будет ок, по расходам.Все остальное можно откладывать на более редкие радости (отпуск) или крупные покупки (квартира).В квартиру нет смысла вкладывать более 5-него дохода, если сумма уже собрана и новая квартира (за эту сумму) улучшит ваш семейный быт.Если за 5 лет смог собрать на квартиру, то и ещё через пять лет, с высокой долей вероятности сможешь подкопить ещё и купить квартиру лучше.Копить больше 5 лет - трата жизни впустую.

пробую пересчитатьЕсли семья 2+2 и где -то отдельно живет неработающий родитель, то доход семьи должен составлять 2*500+3*300=1900 у.е. в мес.Имеет смысл покупать квартиру за 5 годовых доходов, то есть за 1900*12*5=114000 у.е ( как я понимаю с ремонтом? мебель попробуем не включить сюда)если пара копит на квартиру до рождения детей и пока родители трудоспособны, то получится откладывать 3*300=900 в мес или 114 000/900=126 мес или 12,5 лет.А если пара затянет пояса и будет жить до покупки жилья как дети малые, на 300 у.е., то 1900-2*300=1300 у.е. в мес на накопления или 7,5 лет на накопления...И, как мы понимаем, живёт эта пара без детей с родителями одного из них, не тратясь на аренду, 7,5 лет и без детей...Имеем на старте: он и она, им по 23 года, уже имеют 1 год стажа работы и зарплату 1100 у него и 800 у неё, то есть 31 000 грн и 23 000 грн.в 31 год к рождению первенца они покупают квартиру и она рожает первого, а затем и второго. Он к этому моменту начинает зарабатывать 1600, а то и 1900 у.е. в мес. Портрет типичного киевлянина. Правда же?