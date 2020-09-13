Додано: Сер 07 жов, 2020 21:35

Frant написав:

"популярен миф о том, что IT — локомотив украинской экономики, мол оно якобы на третьем месте в структуре экспорта Украины

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тогда как большая часть будет получать между 1 и 2К франклинов."

- "популярен миф о том, что IT — локомотив украинской экономики, мол оно якобы на третьем месте в структуре экспорта Украины.....................тогда как большая часть будет получать между 1 и 2К франклинов."

А что, для Вас лично, 2k в месяц это мало ?А лет 10 подряд ...?Да и работа вроде не пыльная... головой вроде, да пальцами по клавиатуре...Нет, конечно, гасторбайтерам в ЕС намного проще работать... че там, то клубнику собирай на свежем воздухе, то про заливай в тепле, то стены штукатурь, аль электрику штроби, да провода скручивай.. Красота же, и совмещение полезное то - и труд физический тут, да и умом покреативить надобно... Шоб на века жешь! Не то, что эта шалупкнь ИТ-ная! Все релиз за релизом, все у них версия за версией. Ничего путного с первого раза сделать не могут!!! Шаро ё бы, ать их через тать! А вот моя стяжка, да электрика что лет лежать будет! Даже паутинки не пустит! Все от души этому триклятому бундесу сделал!Вот и доход свой чёсной получил -2к евриков. А чё, достойно, я щитаю! Вот и семье штучку передам. Чай пирожных разных, да чайку цейлонского попьють...Мрде и меня, батю, добрым словом помянут... Ведь год уж как отпрысков своих по головушке не лохматил... Старшой вон, в институты вроде как подался... Мать говорит ИТ-ком быть хочет. Тьфу ты, в роду не задалось... Я им чай да калачи, а он вон - не хочу по стопам отца, Итак-ком буду мол...