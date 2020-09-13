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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:03
Vlad442 написав:
Лучше взять кредит и сразу ездить на хорошей безопасной машине, чем на Таврии "по деньгам", например. Поехать в свадебное путешествие на Мальдивы, а не в Кирилловку.
подскажите а в вашей системе координат есть промежуточные варианты между условным Х6 и Таврией или между Мальдивами и Кирилловкой?
у вас комплексы?
зы: меня лично Мальдивы(был) не вставили абсолютно(2й раз не поехал) , Бали(бывал неоднократно) лучше на порядок, ну то такэ)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:12
rjkz написав:
Достаточно давно пришло понимание, что работа - это время жизни, проданное/проср@нное/подаренное чужому дяде.
мы с вами в чём-то единомышленники, но я нашел решение в другом аспекте. Допустим я работаю на дядю, своим трудом приумножая его богатства, при этом для меня критично важно куда он их потратит, если купит себе виллу, яхту, любовнице бмв, сыну бентли, прогуляет в ресторанах то я пас и такой дядя меня не интересует даже с достойными условиями оплаты/мотивации. Не имеет большого значения чьи деньги тратятся на развитие компании, предприятия, отрасли, людей или страны в целом. Пускай у меня нет миллионов чтобы вкладывать в развитие, но я готов работать на дядю который будет это делать. В меру своего понимания конечно...
rjkz написав:
Мне даже где-то жаль людей, которые десятки лет работали, чтобы обрести свою "прэлесть". Это была их цель. Онии могли обрести на 10-15 лет раньше "украинский кирпич" и посвятить это время другому. Мне интересно - какая следующая цель? Будет ли она?
их цель тождественна их ценностям, послей покупки 1й квартиры разгорается не то азарт/ не то аппетит, хочется увеличить жилплощадь, потом завести дачу, потом ещё что-то и так до бесконечности, зачем олигархам их милларды? просто не смогли остановится и стали рабами своих денег. Другие наоборот купив квартиру/машину/дублёнку теряют интерес к жизни, как ребёнок теряет интерес к компьютерной игре которую полностью прошёл.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 07 жов, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:59
Serg-ik написав:
в 31 год к рождению первенца они покупают квартиру и она рожает первого, а затем и второго. Он к этому моменту начинает зарабатывать 1600, а то и 1900 у.е. в мес. Портрет типичного киевлянина. Правда же?
Сержик, как бы вы не считали, но чаще всего в жизни происходит так: он и она встречаются, занимаются сексом и в один прекрасный момент она признаётся, что беременна. И если звёзды сошлись, то создаётся семья и они становятся клиентами лендлордов
или живут с родителями. А уж потом возможны варианты.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:09
Serg-ik написав: Amat написав:
Какие-то странные здесь цифры приводят.
Приведу свои.
Минимальный расход на одного человека (для нормальной жизни) - 500 у.е. в месяц.
Максимальная стоимость авто, что бы она не была в тягость - размер годового дохода.
Например, если зарабатываешь 2000 у.е. в месяц, то машину дороже 30к лучше не покупать.
Если есть не работающие дети/родители, от годового дохода нужно отнять 300 у.е. в месяц (или от общего семейного).
Тогда машина за 20к вам будет ок, по расходам.
Все остальное можно откладывать на более редкие радости (отпуск) или крупные покупки (квартира).
В квартиру нет смысла вкладывать более 5-него дохода, если сумма уже собрана и новая квартира (за эту сумму) улучшит ваш семейный быт.
Если за 5 лет смог собрать на квартиру, то и ещё через пять лет, с высокой долей вероятности сможешь подкопить ещё и купить квартиру лучше.
Копить больше 5 лет - трата жизни впустую.
пробую пересчитать
Если семья 2+2 и где -то отдельно живет неработающий родитель, то доход семьи должен составлять 2*500+3*300=1900 у.е. в мес.
Имеет смысл покупать квартиру за 5 годовых доходов, то есть за 1900*12*5=114000 у.е ( как я понимаю с ремонтом? мебель попробуем не включить сюда)
если пара копит на квартиру до рождения детей и пока родители трудоспособны, то получится откладывать 3*300=900 в мес или 114 000/900=126 мес или 12,5 лет.
А если пара затянет пояса и будет жить до покупки жилья как дети малые, на 300 у.е., то 1900-2*300=1300 у.е. в мес на накопления или 7,5 лет на накопления...И, как мы понимаем, живёт эта пара без детей с родителями одного из них, не тратясь на аренду, 7,5 лет и без детей...
Имеем на старте: он и она, им по 23 года, уже имеют 1 год стажа работы и зарплату 1100 у него и 800 у неё, то есть 31 000 грн и 23 000 грн.
в 31 год к рождению первенца они покупают квартиру и она рожает первого, а затем и второго. Он к этому моменту начинает зарабатывать 1600, а то и 1900 у.е. в мес. Портрет типичного киевлянина. Правда же?
Пишу с телефона, потому коротко.
Нет.
1900 (в начале текста) это расходы. Минимальные расходы для нормальной (подчёркнуто) жизни...
«5 лет на квартиру» это не доход за 5 лет (1900), а сбережения (все что больше 1900)...
Речь шла о том, что инвестировать в недвижимость стоит лишь размер 5лет сбережений... И не ждать 10 лет сбережений (если они конечно вообще есть)...
То есть, ключевое, это сначала жить (1900 расходов), потом уже инвестировать в улучшение бытовых условий (именно бытовых. ну или в понизовую машину).
З.Ы. Конечно можно «подужаться». Пока молоды. Ведь я приводил цифры (500у.е.) для вполне нормальной жизни. Ни в чем себе особо не отказывая...
Но в том-то и суть - ЖИТЬ, а не существовать только ради мечты (дорогая машина, престижная/большая квартира и т.д.)
А если сложилось так, что семейный доход меньше... триасе сбережения стоит вкладывать в доп. образование... которое принесёт повышенный доход... Кстати, дети это тоже инвестиция в образование и будущий доход...
Но главное жить сейчас (хоть и по средствам), а не только мечтой.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:12
Vlad442 написав: Yuri_T написав: Vlad442 написав:
...Нужно стремиться этот потенциал реализовать.
лозунги - это замечательно.
у вас-то у самого получилось создать систему, когда работа "доставляла счастье/удовольствие не меньше, чем отдых"?
Я никогда не занимался тем, что мне было не интересно и не доставляло удовольствие. Зачем себя насиловать? Неужели в жизни нет ничего что человеку интересно? Если увлеченно заниматься любимым интересным делом с удовольствием, то деньги придут. В любой области. Хоть в разведении кактусов.
Поддержу Влада-сам не мог больше года выдержать на работе, которая мне не интересна. Даже
когда "челночил" в начале девяностых, было прикольно ездить в новые места в компании таких же молодых и весёлых, За 4 года "закончилось" два загранпаспорта не считая кучи ваучеров, и хоть временами попадал в переделки, с теплотой вспоминаю те времена. Опостылая работа-зло, это действительно выкинутые годы жизни и деньги это не компенсируют.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:13
Yuri_T написав: Vlad442 написав:
...Нужно стремиться этот потенциал реализовать.
лозунги - это замечательно.
у вас-то у самого получилось создать систему, когда работа "доставляла счастье/удовольствие не меньше, чем отдых"?
У меня, например, да.
И это не лозунги. Это вполне даже просто. Если конечно немного подумать о будущих результатах, а не только о предложенном сейчас доходе...
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:28
trololo написав:
Ща тренд на одноэтажники. Себе делаю на 130 квадратов без всяких там мансард и кукушек. Блок д300 40см без утепления, на ушп. Нормальный камин стоит чуть меньше, чем весь газоблок на дом
И это правильно. Сейчас жалею, что сделал второй этаж а уж лет через 15-20 и подавно. Но вот подвал вещь нужная-очень удобно там разместить всякие коммуникации: котёл, бойлер, насосы, безперебойник и т.п. Так же имеется удобный доступ к трубам канализации ну и хранить всякие не нужные в данный момент вещи: велики, лыжи, гантели со штангой, инструменты, спецодежду...Отпадает необходимость стоить на участке сарай или какие то ур** "загашники".
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:35
Frant написав:
"популярен миф о том, что IT — локомотив украинской экономики, мол оно якобы на третьем месте в структуре экспорта Украины
......
.......
........
тогда как большая часть будет получать между 1 и 2К франклинов."
-
А что, для Вас лично, 2k в месяц это мало ?
А лет 10 подряд ...?
Да и работа вроде не пыльная... головой вроде, да пальцами по клавиатуре...
Нет, конечно, гасторбайтерам в ЕС намного проще работать... че там, то клубнику собирай на свежем воздухе, то про заливай в тепле, то стены штукатурь, аль электрику штроби, да провода скручивай.. Красота же, и совмещение полезное то - и труд физический тут, да и умом покреативить надобно... Шоб на века жешь! Не то, что эта шалупкнь ИТ-ная! Все релиз за релизом, все у них версия за версией. Ничего путного с первого раза сделать не могут!!! Шаро ё бы, ать их через тать! А вот моя стяжка, да электрика что лет лежать будет! Даже паутинки не пустит! Все от души этому триклятому бундесу сделал!
Вот и доход свой чёсной получил -2к евриков. А чё, достойно, я щитаю! Вот и семье штучку передам. Чай пирожных разных, да чайку цейлонского попьють...
Мрде и меня, батю, добрым словом помянут... Ведь год уж как отпрысков своих по головушке не лохматил... Старшой вон, в институты вроде как подался... Мать говорит ИТ-ком быть хочет. Тьфу ты, в роду не задалось... Я им чай да калачи, а он вон - не хочу по стопам отца, Итак-ком буду мол...
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:46
Долярчик написав: Serg-ik написав:
.И, как мы понимаем, живёт эта пара без детей с родителями одного из них, не тратясь на аренду, 7,5 лет и без детей...
Ну, якось так - от в мене вийшло ~ за 7р. + майже ще 2р. до заселення(чекання на завершення будівництва + ремонт) = майже 9р.!
І то була 1 дитина, а тепер двоє.
І ті всі 9р. сімейний дохід був ~ 900дол/міс. на ВСЮ сім'ю!
І так - ми жорстко скирдували/обмежувались у всьому!(крім раз на рік в Шацьк, чи в Лазурне)
Пане, Долярчик, я вже не раз казав, і з задоволенням і щиро кажу ще раз - Ви справжній молодець!
І двох діток на цей світ привели, і родину зберегли, і статки свої спромоглись примножити!
Звісно ви маєте кожного дня дякувати вашій дружині. За підтримку. Але ж то теж є Вам шана, що вона у вас вірить.
Хай все у вашій родині складно стане (:
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:50
drevlyanin написав: rjkz написав:
Мне даже где-то жаль людей, которые десятки лет работали, чтобы обрести свою "прэлесть". Это была их цель. Онии могли обрести на 10-15 лет раньше "украинский кирпич" и посвятить это время другому. Мне интересно - какая следующая цель? Будет ли она?
Ну тогда получается, что большенство пассивных людей, которые сидят на попе ровно, не упираются
в попытке заработать лишнюю копейку более правильно живут и имеют гораздо больше свободного времени. И на квартиру им копить не нужно, почти всем она и так достанется на шару-либо вкалывающие родители купят, либо спадщина упадёт с неба (демография то у нас того
)
Неужели пассионарии более счастливы? Умножение разума, умножает печаль.
А судьи кто ?..
Кто сказал, что жить «на попе ровно» значит быть счастливее ?
Кажется здесь говорили как раз о другом - работай там где нравится... но это не значит, что будет легко и «на попе ровно»... (;
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