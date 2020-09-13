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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:56
drevlyanin написав: trololo написав:
Ща тренд на одноэтажники. Себе делаю на 130 квадратов без всяких там мансард и кукушек. Блок д300 40см без утепления, на ушп. Нормальный камин стоит чуть меньше, чем весь газоблок на дом
И это правильно. Сейчас жалею, что сделал второй этаж а уж лет через 15-20 и подавно. Но вот подвал вещь нужная-очень удобно там разместить всякие коммуникации: котёл, бойлер, насосы, безперебойник и т.п. Так же имеется удобный доступ к трубам канализации ну и хранить всякие не нужные в данный момент вещи: велики, лыжи, гантели со штангой, инструменты, спецодежду...Отпадает необходимость стоить на участке сарай или какие то ур** "загашники".
А почему жалеете, можно спросить?
Я вот уже лет 15 планирую свой дом. Да и жил в нескольких.
Но все равно хочу два этажа.
Да, небольшой. Да, с гаражом и тех. помещениями (теми, что вы в подвале хотели разместить)...
Но вот пока модель все равно 2 этажа и без подвала...
А почему у вас иначе ?
Заранее благодарен
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Amat
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Додано: Сер 07 жов, 2020 22:03
Amat написав:
Но вот пока модель все равно 2 этажа и без подвала...
А почему у вас иначе ?
Заранее благодарен
аналогічно, замість ІТ, пропоную обговорити це питання з аргументами від тих, хто уже живе у будинку. ЗА / Проти
Знаю, що є окрема гілка, - вона мертва.
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stas_rst
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Додано: Сер 07 жов, 2020 22:18
Amat написав: Долярчик написав: Serg-ik написав:
.И, как мы понимаем, живёт эта пара без детей с родителями одного из них, не тратясь на аренду, 7,5 лет и без детей...
Ну, якось так - от в мене вийшло ~ за 7р. + майже ще 2р. до заселення(чекання на завершення будівництва + ремонт) = майже 9р.!
І то була 1 дитина, а тепер двоє.
І ті всі 9р. сімейний дохід був ~ 900дол/міс. на ВСЮ сім'ю!
І так - ми жорстко скирдували/обмежувались у всьому!(крім раз на рік в Шацьк, чи в Лазурне)
Пане, Долярчик, я вже не раз казав, і з задоволенням і щиро кажу ще раз - Ви справжній молодець!
І двох діток на цей світ привели, і родину зберегли, і статки свої спромоглись примножити!
Звісно ви маєте кожного дня дякувати вашій дружині. За підтримку. Але ж то теж є Вам шана, що вона у вас вірить. (:
Дякую, стараємось!
ДумаємО!
ДіємО!
БагатіємО!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 07 жов, 2020 22:18
Yuri_T написав:
ну конечно.
тогда, когда ваш бизнес начал валиться, а доходы стремиться к нулю, - вот в это время, скорее всего, работа и доставляла счастье не меньше, чем отдых.
Про доходы стремиться к нулю это вы преувеличили. Я писал, что арендный бизнес пережил удар карантина намного лучше, чем основной. Люди затаились и тратили деньги только на предметы первой необходимости и жилье было одним из них.
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Vlad442
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Додано: Сер 07 жов, 2020 22:25
Прохожий написав:
подскажите а в вашей системе координат есть промежуточные варианты между условным Х6 и Таврией или между Мальдивами и Кирилловкой?
у вас комплексы?
Жаль вы не поняли идею о передаче денег самому себе в возраст, когда они нужны и о бессмысленности накопления в молодости.
Мальдивы не вставили вас в 60, но, наверняка, вставили бы в 25.
Кстати под современной безопасной машиной в кредит, как альтернативу Таврии по деньгам, подразумевался Ланос, а не Х6, который совсем не уровень потенциального владельца Таврии.
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Vlad442
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Додано: Сер 07 жов, 2020 23:02
Richi написав: sequence написав: Richi написав:
.. Я Вас наверно разочарую если скажу, что НЗ вообще не входит в эти 100% из которых делается весь расчёт. НЗ - отложил и забыл. О НЗ надо вспоминать когда Вам откажут банки, а друзья не откроют дверь (образно)...
астанавитесь!
вспомнился сразу Полонский с его мемом: «У кого нет миллиарда, могут идти в ж0пу»
эдак мы договоримся до того, что минимальный вход в столицу 1 лям, а всем остальным предложить собирать грибы-отс0синовики.
Люди всегда рассчитывают на будущий доход, в том числе и последующие траты. Есть весьма нетребовательные люди, назовем их Флаями (кстати, сабж отлично подходит под ваши критерии). Но экономика потре6ляцтва остановилась бы, если все люди последовали вашему совету - хотя он весьма здравый. Жить то хочется сегодня и сейчас, а завтра все равно мы все умрем
(
Были времена, когда я покупал машину на замену, не продавая предыдущую т.к. понимал что между покупками придётся ездить на такси. Сейчас, в течении 5 лет мои доходы не растут и я не могу себе позволить заменить машину. Ничё, на автобане малость перегрел движок, сделали капиталку, продолжаю ездить. Будет возможность поменять на новую - поменяю. Не будет возможности - куплю машину классом ниже, задница не пострадает. Так что без понтов - только здравый смысл и жизнь без ненужного стресса. Нам жизнь и так подкинет проблем, чтобы их создавать ещё самостоятельно.
Это же касается и квартиры. Давайте реально, без понтов - мы все вышли из 90-х и жили с родителями или в снятых квартирах, мало кому просто так дали денег вместе с аттестатом из школы и всем пришлось пройти определённые трудности. Так какого хрена сейчас всё что ниже Камри - не машина, а ниже Печерска - не квартира? И кто по факту из нас понтуется?
Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?
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барабашов
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