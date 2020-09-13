Richi написав:

sequence написав: Richi написав: .. Я Вас наверно разочарую если скажу, что НЗ вообще не входит в эти 100% из которых делается весь расчёт. НЗ - отложил и забыл. О НЗ надо вспоминать когда Вам откажут банки, а друзья не откроют дверь (образно)... .. Я Вас наверно разочарую если скажу, что НЗ вообще не входит в эти 100% из которых делается весь расчёт. НЗ - отложил и забыл. О НЗ надо вспоминать когда Вам откажут банки, а друзья не откроют дверь (образно)...

астанавитесь!

вспомнился сразу Полонский с его мемом: «У кого нет миллиарда, могут идти в ж0пу»

эдак мы договоримся до того, что минимальный вход в столицу 1 лям, а всем остальным предложить собирать грибы-отс0синовики.

Люди всегда рассчитывают на будущий доход, в том числе и последующие траты. Есть весьма нетребовательные люди, назовем их Флаями (кстати, сабж отлично подходит под ваши критерии). Но экономика потре6ляцтва остановилась бы, если все люди последовали вашему совету - хотя он весьма здравый. Жить то хочется сегодня и сейчас, а завтра все равно мы все умрем ( астанавитесь!вспомнился сразу Полонский с его мемом: «У кого нет миллиарда, могут идти в ж0пу»эдак мы договоримся до того, что минимальный вход в столицу 1 лям, а всем остальным предложить собирать грибы-отс0синовики.Люди всегда рассчитывают на будущий доход, в том числе и последующие траты. Есть весьма нетребовательные люди, назовем их Флаями (кстати, сабж отлично подходит под ваши критерии). Но экономика потре6ляцтва остановилась бы, если все люди последовали вашему совету - хотя он весьма здравый. Жить то хочется сегодня и сейчас, а завтра все равно мы все умрем

Были времена, когда я покупал машину на замену, не продавая предыдущую т.к. понимал что между покупками придётся ездить на такси. Сейчас, в течении 5 лет мои доходы не растут и я не могу себе позволить заменить машину. Ничё, на автобане малость перегрел движок, сделали капиталку, продолжаю ездить. Будет возможность поменять на новую - поменяю. Не будет возможности - куплю машину классом ниже, задница не пострадает. Так что без понтов - только здравый смысл и жизнь без ненужного стресса. Нам жизнь и так подкинет проблем, чтобы их создавать ещё самостоятельно.Это же касается и квартиры. Давайте реально, без понтов - мы все вышли из 90-х и жили с родителями или в снятых квартирах, мало кому просто так дали денег вместе с аттестатом из школы и всем пришлось пройти определённые трудности. Так какого хрена сейчас всё что ниже Камри - не машина, а ниже Печерска - не квартира? И кто по факту из нас понтуется?