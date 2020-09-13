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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5365536653675368>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:56

  drevlyanin написав:
  trololo написав:
  _Mykola_ написав:Да тут так принято, то что дешевле сотки-двухсотки, не стоит внимания вааще и это треш и отстой. Неповзрослевший максимализм. :lol: :roll:


Ща тренд на одноэтажники. Себе делаю на 130 квадратов без всяких там мансард и кукушек. Блок д300 40см без утепления, на ушп. Нормальный камин стоит чуть меньше, чем весь газоблок на дом :)


И это правильно. Сейчас жалею, что сделал второй этаж а уж лет через 15-20 и подавно. Но вот подвал вещь нужная-очень удобно там разместить всякие коммуникации: котёл, бойлер, насосы, безперебойник и т.п. Так же имеется удобный доступ к трубам канализации ну и хранить всякие не нужные в данный момент вещи: велики, лыжи, гантели со штангой, инструменты, спецодежду...Отпадает необходимость стоить на участке сарай или какие то ур** "загашники".


А почему жалеете, можно спросить?
Я вот уже лет 15 планирую свой дом. Да и жил в нескольких.
Но все равно хочу два этажа.
Да, небольшой. Да, с гаражом и тех. помещениями (теми, что вы в подвале хотели разместить)...
Но вот пока модель все равно 2 этажа и без подвала...
А почему у вас иначе ?
Заранее благодарен
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:03

  Amat написав:Но вот пока модель все равно 2 этажа и без подвала...
А почему у вас иначе ?
Заранее благодарен

аналогічно, замість ІТ, пропоную обговорити це питання з аргументами від тих, хто уже живе у будинку. ЗА / Проти
Знаю, що є окрема гілка, - вона мертва.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:18

  Amat написав:
  Долярчик написав:
  Serg-ik написав:.И, как мы понимаем, живёт эта пара без детей с родителями одного из них, не тратясь на аренду, 7,5 лет и без детей...

Ну, якось так - от в мене вийшло ~ за 7р. + майже ще 2р. до заселення(чекання на завершення будівництва + ремонт) = майже 9р.!
І то була 1 дитина, а тепер двоє.

І ті всі 9р. сімейний дохід був ~ 900дол/міс. на ВСЮ сім'ю!
І так - ми жорстко скирдували/обмежувались у всьому!(крім раз на рік в Шацьк, чи в Лазурне) :)

Пане, Долярчик, я вже не раз казав, і з задоволенням і щиро кажу ще раз - Ви справжній молодець!
І двох діток на цей світ привели, і родину зберегли, і статки свої спромоглись примножити!
Звісно ви маєте кожного дня дякувати вашій дружині. За підтримку. Але ж то теж є Вам шана, що вона у вас вірить. (:

Дякую, стараємось!
ДумаємО!
ДіємО!
БагатіємО! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:ну конечно.
тогда, когда ваш бизнес начал валиться, а доходы стремиться к нулю, - вот в это время, скорее всего, работа и доставляла счастье не меньше, чем отдых.

Про доходы стремиться к нулю это вы преувеличили. Я писал, что арендный бизнес пережил удар карантина намного лучше, чем основной. Люди затаились и тратили деньги только на предметы первой необходимости и жилье было одним из них.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:подскажите а в вашей системе координат есть промежуточные варианты между условным Х6 и Таврией или между Мальдивами и Кирилловкой?
у вас комплексы?

Жаль вы не поняли идею о передаче денег самому себе в возраст, когда они нужны и о бессмысленности накопления в молодости.
Мальдивы не вставили вас в 60, но, наверняка, вставили бы в 25.
Кстати под современной безопасной машиной в кредит, как альтернативу Таврии по деньгам, подразумевался Ланос, а не Х6, который совсем не уровень потенциального владельца Таврии.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:02

  Richi написав:
  sequence написав:
  Richi написав:.. Я Вас наверно разочарую если скажу, что НЗ вообще не входит в эти 100% из которых делается весь расчёт. НЗ - отложил и забыл. О НЗ надо вспоминать когда Вам откажут банки, а друзья не откроют дверь (образно)...

астанавитесь! :)
вспомнился сразу Полонский с его мемом: «У кого нет миллиарда, могут идти в ж0пу» :D :D
эдак мы договоримся до того, что минимальный вход в столицу 1 лям, а всем остальным предложить собирать грибы-отс0синовики.
Люди всегда рассчитывают на будущий доход, в том числе и последующие траты. Есть весьма нетребовательные люди, назовем их Флаями (кстати, сабж отлично подходит под ваши критерии). Но экономика потре6ляцтва остановилась бы, если все люди последовали вашему совету - хотя он весьма здравый. Жить то хочется сегодня и сейчас, а завтра все равно мы все умрем :((

Были времена, когда я покупал машину на замену, не продавая предыдущую т.к. понимал что между покупками придётся ездить на такси. Сейчас, в течении 5 лет мои доходы не растут и я не могу себе позволить заменить машину. Ничё, на автобане малость перегрел движок, сделали капиталку, продолжаю ездить. Будет возможность поменять на новую - поменяю. Не будет возможности - куплю машину классом ниже, задница не пострадает. Так что без понтов - только здравый смысл и жизнь без ненужного стресса. Нам жизнь и так подкинет проблем, чтобы их создавать ещё самостоятельно.
Это же касается и квартиры. Давайте реально, без понтов - мы все вышли из 90-х и жили с родителями или в снятых квартирах, мало кому просто так дали денег вместе с аттестатом из школы и всем пришлось пройти определённые трудности. Так какого хрена сейчас всё что ниже Камри - не машина, а ниже Печерска - не квартира? И кто по факту из нас понтуется?

Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:09

  sequence написав:
  adeges написав:посчитали мне кухню. за Х грн. я подумал дорого. у знакомого посчитали за 0.7Х грн. я туда, а мне говорят - 1.3Х в худшей чем за Х комплектации.

что со мной не так?

есть детализация расчетов?


нет, ее не давали ни там, ни там. все одной суммой
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:19

  Жека79 написав:
  somilitark написав:
  Жека79 написав:Вести с полей. Продана 1 комн панелька от дбк-4 в доме 2009 года. метраж 42.5метра, локация-жесткие ипеня Академгородка. Жилое состояние, ремонт в квартире еще от застройщика.
За 39.500 была выставлена и продана в первый же день просмотров. Без торга. В тот же день было еще 2 предложения за 37 и 37.5-задаток хотели давать в тот же день.

Это всё та единичка на олевской или клавдиевской, которую вы подариле маме? А потом забыли про неё?)
Странно,на моей памяти вы её уже 3-й раз продаёте((
Летом продалась в монолитном доме заполнение краснвй кирпич,метраж 41,ремонт мощный, дом свежее,осталась кухня,вся техника, бойлер,окна в зелёный двор, этаж средний,покупателю надо было уплатить 37200,все остальные расходы на продавце.
Висела в продаже почти квартал, давали в основном не больше 33, за сколько точно продалась не могу сказать, но думаю макс. за 35.
Так что надо что-то реалистичнее придумывать,это явно сказки венского леса :mrgreen:


Все верно, это та единичка на Олевской. И да это та единичка которую я подарил маме и с которой она забирала деньги за аренду. Я бы вас попросил привести скрины или цитаты о том где я ее уже 3-й раз продаю, но не буду вас публично садить в лужу так как у меня провалов в памяти нету и я знаю сколько и что я продаю. В виду того что туда очень неудобно ей ездить стало, я принял решение от нее избавиться. Я могу сейчас сюда выкатить нотариальный договор о продаже, с суммой сделки, сделка была вчера, и мы бы тут очень быстро разобрались про сказки венского леса,благо сделка была по рыночной стоимости. Но если честно нет желания даже тратить на вас свое время. Для себя в очередной раз убедился что писать тут это очень неблагодарное дело, возвращаюсь в режим читателя и общением с некоторыми адекватными форумчанами в личке.

Если не секрет, девушка около 30 лет в ипотеку купила? Можно в личку.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:43

  Richi написав:
  sequence написав:
  Richi написав:.. Я Вас наверно разочарую если скажу, что НЗ вообще не входит в эти 100% из которых делается весь расчёт. НЗ - отложил и забыл. О НЗ надо вспоминать когда Вам откажут банки, а друзья не откроют дверь (образно)...

астанавитесь! :)
вспомнился сразу Полонский с его мемом: «У кого нет миллиарда, могут идти в ж0пу» :D :D
эдак мы договоримся до того, что минимальный вход в столицу 1 лям, а всем остальным предложить собирать грибы-отс0синовики.
Люди всегда рассчитывают на будущий доход, в том числе и последующие траты. Есть весьма нетребовательные люди, назовем их Флаями (кстати, сабж отлично подходит под ваши критерии). Но экономика потре6ляцтва остановилась бы, если все люди последовали вашему совету - хотя он весьма здравый. Жить то хочется сегодня и сейчас, а завтра все равно мы все умрем :((

Были времена, когда я покупал машину на замену, не продавая предыдущую т.к. понимал что между покупками придётся ездить на такси. Сейчас, в течении 5 лет мои доходы не растут и я не могу себе позволить заменить машину. Ничё, на автобане малость перегрел движок, сделали капиталку, продолжаю ездить. Будет возможность поменять на новую - поменяю. Не будет возможности - куплю машину классом ниже, задница не пострадает. Так что без понтов - только здравый смысл и жизнь без ненужного стресса. Нам жизнь и так подкинет проблем, чтобы их создавать ещё самостоятельно.
Это же касается и квартиры. Давайте реально, без понтов - мы все вышли из 90-х и жили с родителями или в снятых квартирах, мало кому просто так дали денег вместе с аттестатом из школы и всем пришлось пройти определённые трудности. Так какого хрена сейчас всё что ниже Камри - не машина, а ниже Печерска - не квартира? И кто по факту из нас понтуется?

И какую машину на какую Вы меняли по причине заполненности пепельницы?
Все вышли из 90х - только некоторые школу в 91м закончили, а некоторые - в 99м.
Вводные вроде одни - а выхлоп кардинально разный.
По поводу 20% от всего кэша на хатопрелесть - Вы хоть раз в банках 80% от стоимости квартиры хранили? Или там квартира в Ирпене планировалась в период адского нахомячивания при Юще-Прыще?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:43

  Amat написав:
А почему жалеете, можно спросить?
Я вот уже лет 15 планирую свой дом. Да и жил в нескольких.
Но все равно хочу два этажа.
Да, небольшой. Да, с гаражом и тех. помещениями (теми, что вы в подвале хотели разместить)...
Но вот пока модель все равно 2 этажа и без подвала...
А почему у вас иначе ?
Заранее благодарен


Да всё просто-на второй этаж лень лишний раз подниматься. По началу это вроде прикольно, но если например спальня на втором этаже, нужно будет мотнутся за день туда раз 10 точно. Я не против физических нагрузок, много хожу пешком и езжу на велике, но бегать по ступенькам как то "не заходит". Та же фигня, что и с двухуровневыми квартирами. И как посмотрит на необходимость уборки на втором этаже ваша жена? А если у кого то не дай бог травма/инвалидность?
Кроме того второй этаж сложнее в обслуживании-помыть окна, почистить от листьев или нанесённого ветром мусора водостоки, поправить антенну (всегда хочется её повесить повыше), почистить вентканалы. Да это делается редко, но на высоте 8-9 метров ходить по крыше совсем не комфортно. Или будете из-за каждой мелочи вызывать спецов, ожидая порой по несколько дней, когда можно самому сделать за 15 минут?
Вот например в прошлым летом был случай: села на конёк ворона и давай каркать, а у меня родня приехала в гости и маленького ребёнка укачивают. Вышел на улицу, махал руками-никакой реакции, ну не бросать же камни себе на крышу. Взял воздушку да и щёлкнул её по темечку, а она покатилась по скату и застряла зараза в водосточном желобе. Достать её оттуда целая проблема если до желоба 6,5 метров да свес крыши 70 см.
Чем выше над землей, тем выше скорость ветра и больше нагрузка на все конструкции.
Ещё плохо пробивает роутер через бетонное перекрытие в дальние комнаты и нужно ставить репитеры или городить МЕШ.
Тащить на второй этаж пианино для ребёнка (даже если несут грузчики, почти гарантировано что то коцнут) или любой другой габаритный или тяжёлый предмет- целое приключение, особенно если сделаете узкую или не дай бог винтовую лестницу.
Всего и не упомнишь, но так по капле набирается понимание, что второй этаж не лучшее решение.
О некоторых плюсах подвала уже писал+ там у меня находится комната отдыха-мини спортзал с теннисным столом и диванчиком, где очень комфортно в летнюю жару, нет необходимости включать кондиционер.
drevlyanin
 
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