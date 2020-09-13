Додано: Сер 07 жов, 2020 23:43

Amat написав:

А почему жалеете, можно спросить?

Я вот уже лет 15 планирую свой дом. Да и жил в нескольких.

Но все равно хочу два этажа.

Да, небольшой. Да, с гаражом и тех. помещениями (теми, что вы в подвале хотели разместить)...

Но вот пока модель все равно 2 этажа и без подвала...

А почему у вас иначе ?

Заранее благодарен А почему жалеете, можно спросить?Я вот уже лет 15 планирую свой дом. Да и жил в нескольких.Но все равно хочу два этажа.Да, небольшой. Да, с гаражом и тех. помещениями (теми, что вы в подвале хотели разместить)...Но вот пока модель все равно 2 этажа и без подвала...А почему у вас иначе ?Заранее благодарен

Да всё просто-на второй этаж лень лишний раз подниматься. По началу это вроде прикольно, но если например спальня на втором этаже, нужно будет мотнутся за день туда раз 10 точно. Я не против физических нагрузок, много хожу пешком и езжу на велике, но бегать по ступенькам как то "не заходит". Та же фигня, что и с двухуровневыми квартирами. И как посмотрит на необходимость уборки на втором этаже ваша жена? А если у кого то не дай бог травма/инвалидность?Кроме того второй этаж сложнее в обслуживании-помыть окна, почистить от листьев или нанесённого ветром мусора водостоки, поправить антенну (всегда хочется её повесить повыше), почистить вентканалы. Да это делается редко, но на высоте 8-9 метров ходить по крыше совсем не комфортно. Или будете из-за каждой мелочи вызывать спецов, ожидая порой по несколько дней, когда можно самому сделать за 15 минут?Вот например в прошлым летом был случай: села на конёк ворона и давай каркать, а у меня родня приехала в гости и маленького ребёнка укачивают. Вышел на улицу, махал руками-никакой реакции, ну не бросать же камни себе на крышу. Взял воздушку да и щёлкнул её по темечку, а она покатилась по скату и застряла зараза в водосточном желобе. Достать её оттуда целая проблема если до желоба 6,5 метров да свес крыши 70 см.Чем выше над землей, тем выше скорость ветра и больше нагрузка на все конструкции.Ещё плохо пробивает роутер через бетонное перекрытие в дальние комнаты и нужно ставить репитеры или городить МЕШ.Тащить на второй этаж пианино для ребёнка (даже если несут грузчики, почти гарантировано что то коцнут) или любой другой габаритный или тяжёлый предмет- целое приключение, особенно если сделаете узкую или не дай бог винтовую лестницу.Всего и не упомнишь, но так по капле набирается понимание, что второй этаж не лучшее решение.О некоторых плюсах подвала уже писал+ там у меня находится комната отдыха-мини спортзал с теннисным столом и диванчиком, где очень комфортно в летнюю жару, нет необходимости включать кондиционер.