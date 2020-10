Додано: Сер 07 жов, 2020 23:09

sequence написав: adeges написав: посчитали мне кухню. за Х грн. я подумал дорого. у знакомого посчитали за 0.7Х грн. я туда, а мне говорят - 1.3Х в худшей чем за Х комплектации.



что со мной не так?

есть детализация расчетов?



нет, ее не давали ни там, ни там. все одной суммой

