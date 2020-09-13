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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5365536653675368

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Да всё просто-на второй этаж лень лишний раз подниматься. По началу это вроде прикольно
мне 100 квадратов первого с головой хватает и к земле ближе))
Верхние этажи для гостей.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 00:02

цікава тема ... цікавіша, аніж ІТ-таланти в УНІ :)
тоді вечірній майже офф-топ:
Звертаюсь до усіх з досвідом і набитими шишками:)
Дуже актуально почути про газоблок (багато будівельників не радять через специфіку вентиляції фасаду - грибок від сирості і інші тепло та вологоємні моменти). Тут я профан і думка дописувачів гілки важлива з досвіду.
Якщо хтось матиме бажання і час - дайте коротко основні вимоги до такого одно-двоповерхового проекту (фундамент, стіни, підвал, дах).
Дуже коротко для розуміння, чого не можна робити і як треба, щоб не переробляти
Це не менш важливо, щоб не напарили якусь непотріб з гівна і палок по принципу - нам продати, а там ПОХ.
Є пару об"єктів на розгляді у передмісті, хочу оцінити з врахуванням ваших зауважень.
Дякую.
З повагою, Стас!
stas_rst
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  #<1 ... 5365536653675368
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