мне 100 квадратов первого с головой хватает и к земле ближе))
Верхние этажи для гостей.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 23:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
мне 100 квадратов первого с головой хватает и к земле ближе))
Верхние этажи для гостей.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Чет 08 жов, 2020 00:02
цікава тема ... цікавіша, аніж ІТ-таланти в УНІ
тоді вечірній майже офф-топ:
Звертаюсь до усіх з досвідом і набитими шишками:)
Дуже актуально почути про газоблок (багато будівельників не радять через специфіку вентиляції фасаду - грибок від сирості і інші тепло та вологоємні моменти). Тут я профан і думка дописувачів гілки важлива з досвіду.
Якщо хтось матиме бажання і час - дайте коротко основні вимоги до такого одно-двоповерхового проекту (фундамент, стіни, підвал, дах).
Дуже коротко для розуміння, чого не можна робити і як треба, щоб не переробляти
Це не менш важливо, щоб не напарили якусь непотріб з гівна і палок по принципу - нам продати, а там ПОХ.
Є пару об"єктів на розгляді у передмісті, хочу оцінити з врахуванням ваших зауважень.
Дякую.
З повагою, Стас!
Додано: Чет 08 жов, 2020 00:37
О друже, тут якщо коротко писати то декілька сторінок А4 буде, але не бачивши конкретний обьект, наживо а не по фотографії, з того тексту буде мало користі, т.я. може бути безліч варіантів комбінацій із різних єлементів, і які таргани були у голові тих хто будував і того, хто замовляв будівництво, не знає ніхто+ якість виконання може бути дуже різною.
Я також намагався купити готове на початку 2000-х. Тоді інформацію брали в основному із оголошень в газеті Авізо, декілька рядків тексту із маленьким чорно-білим фото. Так ось, об'їздив я все передмістя правого берега, та не було жодного варіанту, де б те що написано в обьяві, співпадало б з реальністю. Декілька разів, приїхавши на місце, навіть не виходив з машини-глянув з вулиці на "прелесть", розвернувся та поїхав назад. Але може вам пощастить, з тих пір багато набудували.
Додано: Чет 08 жов, 2020 00:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ех дивлюсь теж щонеділі і ногами і в авто
Є варіанти газоблоку, 50куе, є керамо червоний, дуплекси на 110м2 2 пов, по 70 ... ППБорщага. Гарно ніби ззовні, але питання і по даху односкат, і по газоблоку, в по комунікаціях. Передивився масу відео, толку мало.
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