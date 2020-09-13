мне 100 квадратов первого с головой хватает и к земле ближе))
Верхние этажи для гостей.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 23:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
мне 100 квадратов первого с головой хватает и к земле ближе))
Верхние этажи для гостей.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Чет 08 жов, 2020 00:02
цікава тема ... цікавіша, аніж ІТ-таланти в УНІ
тоді вечірній майже офф-топ:
Звертаюсь до усіх з досвідом і набитими шишками:)
Дуже актуально почути про газоблок (багато будівельників не радять через специфіку вентиляції фасаду - грибок від сирості і інші тепло та вологоємні моменти). Тут я профан і думка дописувачів гілки важлива з досвіду.
Якщо хтось матиме бажання і час - дайте коротко основні вимоги до такого одно-двоповерхового проекту (фундамент, стіни, підвал, дах).
Дуже коротко для розуміння, чого не можна робити і як треба, щоб не переробляти
Це не менш важливо, щоб не напарили якусь непотріб з гівна і палок по принципу - нам продати, а там ПОХ.
Є пару об"єктів на розгляді у передмісті, хочу оцінити з врахуванням ваших зауважень.
Дякую.
З повагою, Стас!
Додано: Чет 08 жов, 2020 00:37
О друже, тут якщо коротко писати то декілька сторінок А4 буде, але не бачивши конкретний обьект, наживо а не по фотографії, з того тексту буде мало користі, т.я. може бути безліч варіантів комбінацій із різних єлементів, і які таргани були у голові тих хто будував і того, хто замовляв будівництво, не знає ніхто+ якість виконання може бути дуже різною.
Я також намагався купити готове на початку 2000-х. Тоді інформацію брали в основному із оголошень в газеті Авізо, декілька рядків тексту із маленьким чорно-білим фото. Так ось, об'їздив я все передмістя правого берега, та не було жодного варіанту, де б те що написано в обьяві, співпадало б з реальністю. Декілька разів, приїхавши на місце, навіть не виходив з машини-глянув з вулиці на "прелесть", розвернувся та поїхав назад. Але може вам пощастить, з тих пір багато набудували.
Додано: Чет 08 жов, 2020 00:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ех дивлюсь теж щонеділі і ногами і в авто
Є варіанти газоблоку, 50куе, є керамо червоний, дуплекси на 110м2 2 пов, по 70 ... ППБорщага. Гарно ніби ззовні, але питання і по даху односкат, і по газоблоку, в по комунікаціях. Передивився масу відео, толку мало.
Додано: Чет 08 жов, 2020 02:12
Ладно, пока сон не идет напишу основные моменты:
1)Дом как и квартиру нужно выбирать в удобной для вас локации-дорога на работу, дети в садик или школу и т.п. Поэтому ехать на место только в выходной не правильно. Нужно смотаться туда в будень и в час пик, что бы оценить возможные потери времени и свою готовность к оным.
2)Любые распостранённые конструктивные решения имеют право на жизнь, всё зависит от реализации. Односкатная крыша то же не табу, но нужно смотреть на угол уклона (желательно от 15%, больше-лучше), гидроизоляцию выступающих элементов (дымовые и вентканалы, фановые трубы и т.п.), как организована подкрышная вентиляция(особенно "тонкий" вопрос в случае наличия мансарды), сечение и качество балок крыши, величина свесов(насколько отходит крыша от стен). Хорошо крышу проверять после доброго дождика.
3) Я наверное ретроград, но к газоблоку отношусь предвзято, тут наверное Трололо может больше рассказать т.к. сейчас строит именно такой дом и наверное больше погрузился в тему, Скажу только, что в этом случае обязательно наличие бетонного армопояса поверх каждого этажа. Сечение и количество арматуры в нём вы вряд ли проверите, но хоть спросите с видом знатока. Этот армопояс является мостиком холода и в идеале должен быть нормально утеплён снаружи.
4) Тема комуникаций слишком обширна и рассматривать нужно каждый её элемент по отдельности.
Кратко-если дуплекс, всё должно быть максимально раздельно, что бы потом не было трений с соседом кто виноват в случае выхода из строя. Электричество: самый минимум в договоре с РЕС-10 кВт, но чем больше, тем лучше. Если, не дай бог, электроотопление то и 15 может оказаться мало. Три фазы лучше одной а двухтарифный счётчик лучше однотарифного.
Возьмите с собой маленький мультиметр и проверьте напряжение в розетках или на входном автомате. Если в рабочий день покажет меньше 210В то это тревожный звоночек, а если меньше 200, то скорее всего проблемы с подстанцией и вряд ли кто то это будет решать в сегодняшних условиях.
Канализация удобнее городская чем частная, тем более, что на продажу последний вариант вряд ли сделают качественно.
Если есть газ, то не лишним будет проверить входное давление-норма 20 миллибар, но выше 15 ещё терпимо.
Если вода городская, то это одно, а если из скважины, то нужно требовать документы с указанием её дебета и разделить его на количество потребителей.
п.с. У дуплекса важнейшим элементом является звукоизоляция между соседями. Мне такой вариант не по душе, но если вам ОК- поедьте вдвоём и попросите напарника (напарницу) зайти во вторую половину и находясь с вами через стену выдать несколько привычных звуков: разговор, крик, смех, звонок мобильника и т.п. Если слышимость очень хорошая, то дополнительная звукоизоляция влетит вам в копеечку и не малую т.к. соседи могут попасться шумные.
п.п.с. В идеале нанять спеца и съездить с ним хоть на один обьект. Пусть он вам на месте разжуёт плюсы и минусы. Деньги забетонировать успеете, но вам потом там жить, а как это будет перепродаваться-хз, особенно в случае обнаружения серьёзных проблем.
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