Додано: Чет 08 жов, 2020 02:12

stas_rst написав: Ех дивлюсь теж щонеділі і ногами і в авто

Є варіанти газоблоку, 50куе, є керамо червоний, дуплекси на 110м2 2 пов, по 70 ... ППБорщага. Гарно ніби ззовні, але питання і по даху односкат, і по газоблоку, в по комунікаціях. Передивився масу відео, толку мало. Ехдивлюсь теж щонеділі і ногами і в автоЄ варіанти газоблоку, 50куе, є керамо червоний, дуплекси на 110м2 2 пов, по 70 ... ППБорщага. Гарно ніби ззовні, але питання і по даху односкат, і по газоблоку, в по комунікаціях. Передивився масу відео, толку мало.

Ладно, пока сон не идет напишу основные моменты:1)Дом как и квартиру нужно выбирать в удобной для вас локации-дорога на работу, дети в садик или школу и т.п. Поэтому ехать на место только в выходной не правильно. Нужно смотаться туда в будень и в час пик, что бы оценить возможные потери времени и свою готовность к оным.2)Любые распостранённые конструктивные решения имеют право на жизнь, всё зависит от реализации. Односкатная крыша то же не табу, но нужно смотреть на угол уклона (желательно от 15%, больше-лучше), гидроизоляцию выступающих элементов (дымовые и вентканалы, фановые трубы и т.п.), как организована подкрышная вентиляция(особенно "тонкий" вопрос в случае наличия мансарды), сечение и качество балок крыши, величина свесов(насколько отходит крыша от стен). Хорошо крышу проверять после доброго дождика.3) Я наверное ретроград, но к газоблоку отношусь предвзято, тут наверное Трололо может больше рассказать т.к. сейчас строит именно такой дом и наверное больше погрузился в тему, Скажу только, что в этом случае обязательно наличие бетонного армопояса поверх каждого этажа. Сечение и количество арматуры в нём вы вряд ли проверите, но хоть спросите с видом знатока. Этот армопояс является мостиком холода и в идеале должен быть нормально утеплён снаружи.4) Тема комуникаций слишком обширна и рассматривать нужно каждый её элемент по отдельности.Кратко-если дуплекс, всё должно быть максимально раздельно, что бы потом не было трений с соседом кто виноват в случае выхода из строя. Электричество: самый минимум в договоре с РЕС-10 кВт, но чем больше, тем лучше. Если, не дай бог, электроотопление то и 15 может оказаться мало. Три фазы лучше одной а двухтарифный счётчик лучше однотарифного.Возьмите с собой маленький мультиметр и проверьте напряжение в розетках или на входном автомате. Если в рабочий день покажет меньше 210В то это тревожный звоночек, а если меньше 200, то скорее всего проблемы с подстанцией и вряд ли кто то это будет решать в сегодняшних условиях.Канализация удобнее городская чем частная, тем более, что на продажу последний вариант вряд ли сделают качественно.Если есть газ, то не лишним будет проверить входное давление-норма 20 миллибар, но выше 15 ещё терпимо.Если вода городская, то это одно, а если из скважины, то нужно требовать документы с указанием её дебета и разделить его на количество потребителей.п.с. У дуплекса важнейшим элементом является звукоизоляция между соседями. Мне такой вариант не по душе, но если вам ОК- поедьте вдвоём и попросите напарника (напарницу) зайти во вторую половину и находясь с вами через стену выдать несколько привычных звуков: разговор, крик, смех, звонок мобильника и т.п. Если слышимость очень хорошая, то дополнительная звукоизоляция влетит вам в копеечку и не малую т.к. соседи могут попасться шумные.п.п.с. В идеале нанять спеца и съездить с ним хоть на один обьект. Пусть он вам на месте разжуёт плюсы и минусы. Деньги забетонировать успеете, но вам потом там жить, а как это будет перепродаваться-хз, особенно в случае обнаружения серьёзных проблем.