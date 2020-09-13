мне 100 квадратов первого с головой хватает и к земле ближе))
Верхние этажи для гостей.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 23:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
мне 100 квадратов первого с головой хватает и к земле ближе))
Верхние этажи для гостей.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Чет 08 жов, 2020 00:02
цікава тема ... цікавіша, аніж ІТ-таланти в УНІ
тоді вечірній майже офф-топ:
Звертаюсь до усіх з досвідом і набитими шишками:)
Дуже актуально почути про газоблок (багато будівельників не радять через специфіку вентиляції фасаду - грибок від сирості і інші тепло та вологоємні моменти). Тут я профан і думка дописувачів гілки важлива з досвіду.
Якщо хтось матиме бажання і час - дайте коротко основні вимоги до такого одно-двоповерхового проекту (фундамент, стіни, підвал, дах).
Дуже коротко для розуміння, чого не можна робити і як треба, щоб не переробляти
Це не менш важливо, щоб не напарили якусь непотріб з гівна і палок по принципу - нам продати, а там ПОХ.
Є пару об"єктів на розгляді у передмісті, хочу оцінити з врахуванням ваших зауважень.
Дякую.
З повагою, Стас!
Додано: Чет 08 жов, 2020 00:37
О друже, тут якщо коротко писати то декілька сторінок А4 буде, але не бачивши конкретний обьект, наживо а не по фотографії, з того тексту буде мало користі, т.я. може бути безліч варіантів комбінацій із різних єлементів, і які таргани були у голові тих хто будував і того, хто замовляв будівництво, не знає ніхто+ якість виконання може бути дуже різною.
Я також намагався купити готове на початку 2000-х. Тоді інформацію брали в основному із оголошень в газеті Авізо, декілька рядків тексту із маленьким чорно-білим фото. Так ось, об'їздив я все передмістя правого берега, та не було жодного варіанту, де б те що написано в обьяві, співпадало б з реальністю. Декілька разів, приїхавши на місце, навіть не виходив з машини-глянув з вулиці на "прелесть", розвернувся та поїхав назад. Але може вам пощастить, з тих пір багато набудували.
Додано: Чет 08 жов, 2020 00:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ех дивлюсь теж щонеділі і ногами і в авто
Є варіанти газоблоку, 50куе, є керамо червоний, дуплекси на 110м2 2 пов, по 70 ... ППБорщага. Гарно ніби ззовні, але питання і по даху односкат, і по газоблоку, в по комунікаціях. Передивився масу відео, толку мало.
Додано: Чет 08 жов, 2020 02:12
Ладно, пока сон не идет напишу основные моменты:
1)Дом как и квартиру нужно выбирать в удобной для вас локации-дорога на работу, дети в садик или школу и т.п. Поэтому ехать на место только в выходной не правильно. Нужно смотаться туда в будень и в час пик, что бы оценить возможные потери времени и свою готовность к оным.
2)Любые распостранённые конструктивные решения имеют право на жизнь, всё зависит от реализации. Односкатная крыша то же не табу, но нужно смотреть на угол уклона (желательно от 15%, больше-лучше), гидроизоляцию выступающих элементов (дымовые и вентканалы, фановые трубы и т.п.), как организована подкрышная вентиляция(особенно "тонкий" вопрос в случае наличия мансарды), сечение и качество балок крыши, величина свесов(насколько отходит крыша от стен). Хорошо крышу проверять после доброго дождика.
3) Я наверное ретроград, но к газоблоку отношусь предвзято, тут наверное Трололо может больше рассказать т.к. сейчас строит именно такой дом и наверное больше погрузился в тему, Скажу только, что в этом случае обязательно наличие бетонного армопояса поверх каждого этажа. Сечение и количество арматуры в нём вы вряд ли проверите, но хоть спросите с видом знатока. Этот армопояс является мостиком холода и в идеале должен быть нормально утеплён снаружи.
4) Тема комуникаций слишком обширна и рассматривать нужно каждый её элемент по отдельности.
Кратко-если дуплекс, всё должно быть максимально раздельно, что бы потом не было трений с соседом кто виноват в случае выхода из строя. Электричество: самый минимум в договоре с РЕС-10 кВт, но чем больше, тем лучше. Если, не дай бог, электроотопление то и 15 может оказаться мало. Три фазы лучше одной а двухтарифный счётчик лучше однотарифного.
Возьмите с собой маленький мультиметр и проверьте напряжение в розетках или на входном автомате. Если в рабочий день покажет меньше 210В то это тревожный звоночек, а если меньше 200, то скорее всего проблемы с подстанцией и вряд ли кто то это будет решать в сегодняшних условиях.
Канализация удобнее городская чем частная, тем более, что на продажу последний вариант вряд ли сделают качественно.
Если есть газ, то не лишним будет проверить входное давление-норма 20 миллибар, но выше 15 ещё терпимо.
Если вода городская, то это одно, а если из скважины, то нужно требовать документы с указанием её дебета и разделить его на количество потребителей.
п.с. У дуплекса важнейшим элементом является звукоизоляция между соседями. Мне такой вариант не по душе, но если вам ОК- поедьте вдвоём и попросите напарника (напарницу) зайти во вторую половину и находясь с вами через стену выдать несколько привычных звуков: разговор, крик, смех, звонок мобильника и т.п. Если слышимость очень хорошая, то дополнительная звукоизоляция влетит вам в копеечку и не малую т.к. соседи могут попасться шумные.
п.п.с. В идеале нанять спеца и съездить с ним хоть на один обьект. Пусть он вам на месте разжуёт плюсы и минусы. Деньги забетонировать успеете, но вам потом там жить, а как это будет перепродаваться-хз, особенно в случае обнаружения серьёзных проблем.
Додано: Чет 08 жов, 2020 04:19
Безусловно, если работа приносит удовольствие, то это здорово.
Но, как-то не складывается. Допускаю, что если-бы я имел дело с неодушевленными предметами, то это могло-бы быть. К примеру, у меня знакомый, который всю жизнь разрабатывает электронное железо. Свой первый радиоприемник в 6 лет собрал. Имеет кучу патентов, премий и тп. И ему не важно сколько ему платят и платят-ли вообще. Он это не просто любит, а обожает делать. Это скорей хобби (даже страсть), которое стало работой.
Я работаю с людьми во-первых и не люблю работать на шару во вторых.
Пока был молодой, меня драйвило когда классно делал свою работу, когда получалось то, что до меня никто не мог сделать.
Но каждый раз когда добивался сверх-результатов, следовала зависть, обливание грязью, кидание на деньги. Когда начал делать так, что свои деньги забирал сам - даже бандитами угрожали.
Самая лучшая работа была в конце 90-х, когда руководил представительством производственной корпорации из облцентра. Набрал подчиненных, сам устанавливал и выплачивал зарплаты, сам планировал работу, сам оплачивал транспорт, аренду офиса и складов. Результаты выросли в 8 раз и начались проблемы, когда моя зп превысила зп зам директора завода. "Люди такое не понимают". И через полгода представительство закрыли, а с клиентами стали работать из облцентра.
Когда открыл свое ООО в 2004, и начался бум - все было довольно радужно. Когда на всех участников рынка денег стало не хватать - начались малоприятные вещи.
Я не говорю, что альтернатива работе - это лежание на диване.
В идеале, конечно, работа - это хобби, которое приносит достаточно денег, чтобы о них не думать или пассивный доход приносит достаточно денег, чтобы заниматься хобби.
Или у человека есть цель, не связанная с работой, которую он хочет достичь и необходимость "ходить на работу" создает препятствия в достижении этой цели. Это не "лежание на диване" и может ничего не иметь общего с досугом. Напротив, это может требовать мобилизации всех жизненных ресурсов и стоить много денег. Но если эта цель есть у человека и он мжет себе позволить себя этому посвятить - это здорово.
К сожалению, в Украине, мало альтернатив аренде в пассивном доходе. А для получения более менее достаточного дохода надо иметь столько объектов, что уже и доход не очень-то и назовешь пассивным.
Додано: Чет 08 жов, 2020 04:36
Но так бывает. Особенно в Украине.
Что с того, что моя знакомая пошла учиться на исторический факультет?
Ей это было интересно, но не перспективно в Украине.
Уехала в США, отучилась 8 лет и стала медсестрой.
Есть знакомые музыканты, которые перебиваются с то густо на то пусто. Но они это любят и им это нравится. Хотя этим летом уже стал вопрос,чтобы продать их хрущ и уехать в другую страну. Остановило то, что с такой профессией сейчас по всему миру не весело. Кстати, именно в Украине они зарабатывают копейки, которые не покрывают даже аренды студии. Все их оборудование и инструменты стоят столько, что им не есть и не пить надо лет сто, работая в Украине. А когда гастролируют за рубежом, то за выступление им платят десятки куе (правда коллектив 6 человек с руководителем/звукооператором, поэтому каждому отдельно не так уж и много остается по европейским меркам).
Додано: Чет 08 жов, 2020 04:45
Разные есть барышни.
Есть бородатый анекдот.
Впервые попробовав секс при помощи виагры, условная француженка:
- О, надобы прикупить еще этой виагры!
Еврейка:
-О, надо-бы прикупить акции производителя этой виагры.)))
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