vitaliian написав:мы с вами в чём-то единомышленники, но я нашел решение в другом аспекте. Допустим я работаю на дядю, своим трудом приумножая его богатства, при этом для меня критично важно куда он их потратит, если купит себе виллу, яхту, любовнице бмв, сыну бентли, прогуляет в ресторанах то я пас и такой дядя меня не интересует даже с достойными условиями оплаты/мотивации. Не имеет большого значения чьи деньги тратятся на развитие компании, предприятия, отрасли, людей или страны в целом. Пускай у меня нет миллионов чтобы вкладывать в развитие, но я готов работать на дядю который будет это делать. В меру своего понимания конечно...их цель тождественна их ценностям, послей покупки 1й квартиры разгорается не то азарт/ не то аппетит, хочется увеличить жилплощадь, потом завести дачу, потом ещё что-то и так до бесконечности, зачем олигархам их милларды? просто не смогли остановится и стали рабами своих денег. Другие наоборот купив квартиру/машину/дублёнку теряют интерес к жизни, как ребёнок теряет интерес к компьютерной игре которую полностью прошёл.
1.Там пару месяцев назад обсуждалась барышня, делавшая карьеру. За 15 лет для себя ничего кроме карьеры не добившись (ни квартиры ни капитала, еще и целостность семьи не сохранила). Пришел коронакарантин и ее под зад ногой. Уехала через 2 месяца с ребенком к родителям в Харьков с дыркой на кредитке. На что потрачены 15 лет жизни?
2. Да, это большая проблема - какие ставить цели если есть общепринятые как неприложные материальные достижения - жилье/машина/доход/.../... Некоторые спиваются, некоторые на даче сидят, огородом довольствуются. Кто-то на рыбалке жизнь просиживает (есть несколько таких знакомых, у которых все выше указанное есть - дома почти не живут. Полноприводный рамник, палатка и снасти - все что человеку надо. Нафига им все остальное, если им этого достаточно для счастья?).