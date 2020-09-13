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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 08 жов, 2020 05:50
vitaliian написав: rjkz написав:
Достаточно давно пришло понимание, что работа - это время жизни, проданное/проср@нное/подаренное чужому дяде.
мы с вами в чём-то единомышленники, но я нашел решение в другом аспекте. Допустим я работаю на дядю, своим трудом приумножая его богатства, при этом для меня критично важно куда он их потратит, если купит себе виллу, яхту, любовнице бмв, сыну бентли, прогуляет в ресторанах то я пас и такой дядя меня не интересует даже с достойными условиями оплаты/мотивации. Не имеет большого значения чьи деньги тратятся на развитие компании, предприятия, отрасли, людей или страны в целом. Пускай у меня нет миллионов чтобы вкладывать в развитие, но я готов работать на дядю который будет это делать. В меру своего понимания конечно...
rjkz написав:
Мне даже где-то жаль людей, которые десятки лет работали, чтобы обрести свою "прэлесть". Это была их цель. Онии могли обрести на 10-15 лет раньше "украинский кирпич" и посвятить это время другому. Мне интересно - какая следующая цель? Будет ли она?
их цель тождественна их ценностям, послей покупки 1й квартиры разгорается не то азарт/ не то аппетит, хочется увеличить жилплощадь, потом завести дачу, потом ещё что-то и так до бесконечности, зачем олигархам их милларды? просто не смогли остановится и стали рабами своих денег. Другие наоборот купив квартиру/машину/дублёнку теряют интерес к жизни, как ребёнок теряет интерес к компьютерной игре которую полностью прошёл.
1.Там пару месяцев назад обсуждалась барышня, делавшая карьеру. За 15 лет для себя ничего кроме карьеры не добившись (ни квартиры ни капитала, еще и целостность семьи не сохранила). Пришел коронакарантин и ее под зад ногой. Уехала через 2 месяца с ребенком к родителям в Харьков с дыркой на кредитке. На что потрачены 15 лет жизни?
2. Да, это большая проблема - какие ставить цели если есть общепринятые как неприложные материальные достижения - жилье/машина/доход/.../... Некоторые спиваются, некоторые на даче сидят, огородом довольствуются. Кто-то на рыбалке жизнь просиживает (есть несколько таких знакомых, у которых все выше указанное есть - дома почти не живут. Полноприводный рамник, палатка и снасти - все что человеку надо. Нафига им все остальное, если им этого достаточно для счастья?).
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:53
Amat написав:
1900 (в начале текста) это расходы. Минимальные расходы для нормальной (подчёркнуто) жизни...
«5 лет на квартиру» это не доход за 5 лет (1900), а сбережения (все что больше 1900)...
Речь шла о том, что инвестировать в недвижимость стоит лишь размер 5лет сбережений... И не ждать 10 лет сбережений (если они конечно вообще есть)...
То есть, ключевое, это сначала жить (1900 расходов), потом уже инвестировать в улучшение бытовых условий (именно бытовых. ну или в понизовую машину).
Честно говоря, что-то я не понял Вашу точку отсчёта. Сколько должна зарабатывать семейная пара, чтобы жить на 500 баксов на человека и откладывать на жильё?
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:11
drevlyanin написав:
Ладно, пока сон не идет напишу основные моменты:
Отлично,по больше бодрствуйте))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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