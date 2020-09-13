vitaliian написав:

rjkz написав: Достаточно давно пришло понимание, что работа - это время жизни, проданное/проср@нное/подаренное чужому дяде. Достаточно давно пришло понимание, что работа - это время жизни, проданное/проср@нное/подаренное чужому дяде.

rjkz написав: Мне даже где-то жаль людей, которые десятки лет работали, чтобы обрести свою "прэлесть". Это была их цель. Онии могли обрести на 10-15 лет раньше "украинский кирпич" и посвятить это время другому. Мне интересно - какая следующая цель? Будет ли она? Мне даже где-то жаль людей, которые десятки лет работали, чтобы обрести свою "прэлесть". Это была их цель. Онии могли обрести на 10-15 лет раньше "украинский кирпич" и посвятить это время другому. Мне интересно - какая следующая цель? Будет ли она?

мы с вами в чём-то единомышленники, но я нашел решение в другом аспекте. Допустим я работаю на дядю, своим трудом приумножая его богатства, при этом для меня критично важно куда он их потратит, если купит себе виллу, яхту, любовнице бмв, сыну бентли, прогуляет в ресторанах то я пас и такой дядя меня не интересует даже с достойными условиями оплаты/мотивации. Не имеет большого значения чьи деньги тратятся на развитие компании, предприятия, отрасли, людей или страны в целом. Пускай у меня нет миллионов чтобы вкладывать в развитие, но я готов работать на дядю который будет это делать. В меру своего понимания конечно...их цель тождественна их ценностям, послей покупки 1й квартиры разгорается не то азарт/ не то аппетит, хочется увеличить жилплощадь, потом завести дачу, потом ещё что-то и так до бесконечности, зачем олигархам их милларды? просто не смогли остановится и стали рабами своих денег. Другие наоборот купив квартиру/машину/дублёнку теряют интерес к жизни, как ребёнок теряет интерес к компьютерной игре которую полностью прошёл.