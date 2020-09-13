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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:53
Amat написав:
1900 (в начале текста) это расходы. Минимальные расходы для нормальной (подчёркнуто) жизни...
«5 лет на квартиру» это не доход за 5 лет (1900), а сбережения (все что больше 1900)...
Речь шла о том, что инвестировать в недвижимость стоит лишь размер 5лет сбережений... И не ждать 10 лет сбережений (если они конечно вообще есть)...
То есть, ключевое, это сначала жить (1900 расходов), потом уже инвестировать в улучшение бытовых условий (именно бытовых. ну или в понизовую машину).
Честно говоря, что-то я не понял Вашу точку отсчёта. Сколько должна зарабатывать семейная пара, чтобы жить на 500 баксов на человека и откладывать на жильё?
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Serg-ik
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:11
drevlyanin написав:
Ладно, пока сон не идет напишу основные моменты:
Отлично,по больше бодрствуйте))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Мизантрóп
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Додано: Чет 08 жов, 2020 13:13
барабашов написав: Richi написав:
Были времена, когда я покупал машину на замену, не продавая предыдущую т.к. понимал что между покупками придётся ездить на такси. Сейчас, в течении 5 лет мои доходы не растут и я не могу себе позволить заменить машину. Ничё, на автобане малость перегрел движок, сделали капиталку, продолжаю ездить. Будет возможность поменять на новую - поменяю. Не будет возможности - куплю машину классом ниже, задница не пострадает. Так что без понтов - только здравый смысл и жизнь без ненужного стресса. Нам жизнь и так подкинет проблем, чтобы их создавать ещё самостоятельно.
Это же касается и квартиры. Давайте реально, без понтов - мы все вышли из 90-х и жили с родителями или в снятых квартирах, мало кому просто так дали денег вместе с аттестатом из школы и всем пришлось пройти определённые трудности. Так какого хрена сейчас всё что ниже Камри - не машина, а ниже Печерска - не квартира? И кто по факту из нас понтуется?
Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?
Наверняка кореец
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Damien
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Додано: Чет 08 жов, 2020 13:42
Serg-ik написав: Amat написав:
1900 (в начале текста) это расходы. Минимальные расходы для нормальной (подчёркнуто) жизни...
«5 лет на квартиру» это не доход за 5 лет (1900), а сбережения (все что больше 1900)...
Речь шла о том, что инвестировать в недвижимость стоит лишь размер 5лет сбережений... И не ждать 10 лет сбережений (если они конечно вообще есть)...
То есть, ключевое, это сначала жить (1900 расходов), потом уже инвестировать в улучшение бытовых условий (именно бытовых. ну или в понизовую машину).
Честно говоря, что-то я не понял Вашу точку отсчёта. Сколько должна зарабатывать семейная пара, чтобы жить на 500 баксов на человека и откладывать на жильё?
Откладывать можно при любом доходе.
Вопрос в том, есть ли смысл откладывать...
500 баксов на человека, это доход, который позволяет вам нормально жить. Практически ни в чем себе не отказывая.
Если человек зарабатывает меньше 500 баксов, все свободные деньги и время стоит вкладывать в образование. А не копить на квартиру.
Так как образование быстрее принесёт доп. доход, чем накопления на квартиру при доходе ниже 500 баксов на человека
ИМХО, конечно
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Amat
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Додано: Чет 08 жов, 2020 14:09
Vlad442 написав:
Я тоже в свое время считал как Richi, что нужно жить по средствам и экономить, откладывать, но сейчас понял свою ошибку. Я такую стратегию называю "жить в искусственной нищете".
Т.е. жить по средствам и не в нищете - вариант не рассматривается? Тогда спросите у людей, которые в 2007 брали кредиты на квартиры и как потом бегали от коллекторов.
По Вашему, если человек покупает машину за 35 вместо 70, то искусственно загоняет себя в нищету?
Vlad442 написав:
Я никогда не занимался тем, что мне было не интересно и не доставляло удовольствие. Зачем себя насиловать? Неужели в жизни нет ничего что человеку интересно? Если увлеченно заниматься любимым интересным делом с удовольствием, то деньги придут. В любой области. Хоть в разведении кактусов.
Не рассказывайте, что Вы всю жизнь работали в удовольствие. Сначала работаешь там где тебе дают возможность, чтобы заработать денег, чтобы иметь свободу и выбор. Когда зарабатываешь деньги и приобретаешь жизненный опыт, то понимаешь, что интересно, что получается, чем бы хотел заниматься и остаётся вопрос- а можешь ли себе это позволить? Я так понимаю, что для Вас самая интересная работа и смысл всей жизни ходить по своим квартирам и собирать аренду, решать проблемы с ремонтами и должниками, избегать соседей и т.д.? Ну так себе результат жизни.
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Richi
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Додано: Чет 08 жов, 2020 14:19
барабашов написав:
Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?
У Вас прям не здоровый интерес. Да дело не в машине, а скорее во мне. Нельзя после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска. Видать не успел остыть и прихватило, а когда завёл и опять на газ - задиры не большие пошли по цилиндру. В течении года стук усиливался. Когда была турбированная машина, то я знал, что турбина раскаляется до бела и нужно время для остывания, не нужно глушить машину, а здесь не знал ... Заплатил деньги - теперь знаю.
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Richi
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Додано: Чет 08 жов, 2020 14:22
Richi написав: барабашов написав:
Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?
У Вас прям не здоровый интерес. Да дело не в машине, а скорее во мне. Нельзя после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска. Видать не успел остыть и прихватило, а когда завёл и опять на газ - задиры не большие пошли по цилиндру. В течении года стук усиливался. Когда была турбированная машина, то я знал, что турбина раскаляется до бела и нужно время для остывания, не нужно глушить машину, а здесь не знал ... Заплатил деньги - теперь знаю.
Любопытное наблюдение, спасибо
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sequence
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Додано: Чет 08 жов, 2020 14:23
Richi написав: барабашов написав:
Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?
У Вас прям не здоровый интерес. Да дело не в машине, а скорее во мне. Нельзя после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска. Видать не успел остыть и прихватило, а когда завёл и опять на газ - задиры не большие пошли по цилиндру. В течении года стук усиливался. Когда была турбированная машина, то я знал, что турбина раскаляется до бела и нужно время для остывания, не нужно глушить машину, а здесь не знал ... Заплатил деньги - теперь знаю.
задиры идут от того что ездуны меняют масло раз в 15 тысяч. Это большАя причина. в современных моторах система охлаждения работает и на выключенном двигателе. я например слышу помпу ещё минуты 3 после того как заглушу авто. и Это сколько нужно ехать на трассе чтоб иметь постоянно 5 тысяч оборотов? у меня к примеру на 160 - 2200 оборотов
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PrimusInterPares
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Додано: Чет 08 жов, 2020 14:30
rjkz написав: Прохожий написав: rjkz написав:
Достаточно давно пришло понимание, что работа - это время жизни, проданное/проср@нное/подаренное чужому дяде. Поэтому и было стремление получать пассивный доход во-первых и стать этим самым "дядей" самому во-вторых.
мне вот интересно вы когда ни будь были этим самым "дядей"?
судя по постам нет
а Я был, и мне не понравилось
кроме того что "дядя" работает и решает все возникающие вопросы/проблемы 24/7 совсем не факт что временами он материально имеет более чем его же высокооплачиваемые наемные работники
ибо наемный работник отработал 8час и досвидос, и отпуск по графику, и всякие "мелочи" типа оборота/аренды/дебеторок/кредиторок/кассовых разрывов/всяких проверок и т.д. и т.п. его не парят...
так что пишите то о чем имеете представление...
В 2004 открылся в 2013 закрылся, очень вовремя
. ООО. В конце 90-х руководил полностью самостоятельным территориальным подразделением внутри производственной корпорации. Штат правда был небольшой ни в первом ни во втором случае.
В середине 90-х был единственным ИТР от Украины на большом строительном проекте за границей наряду с подрядчиками из еще 3 европейских стран (не входящих в б.СССР, есичЁ). В подчинении около 50 человек было. Тоже фактически как самостоятельное подразделение - управление, первичная бухгалтерия, отношения со всеми службами заказчика и смежников, снабжение, учет выполненных работ, выплата зп и установка расценок. За почти год заработал для фирмы чуть более 1 млн баксов (середины 90-х, а это не 1 млн сегодня, общая смета объекта на тот момент 31 млн. Не все досталось Украине.). Так что некоторое представление имею. Совсем чуть-чуть
.
все что вы описали это вариации работы на "дядю", типа ТОП, но не сам "дядя" )
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 08 жов, 2020 14:37
PrimusInterPares написав:
Это сколько нужно ехать на трассе чтоб иметь постоянно 5 тысяч оборотов? у меня к примеру на 160 - 2200 оборотов
Это если гонять по трассе не на 2-3ей передачах
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antey1969
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