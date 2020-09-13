|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:38
Richi написав:
...Я так понимаю, что для Вас самая интересная работа и смысл всей жизни ходить по своим квартирам и собирать аренду, решать проблемы с ремонтами и должниками, избегать соседей и т.д.? Ну так себе результат жизни.
понимаю аналогично.
каждому своё.
просто у Влада эти "свои" мерки сильно экстраполируется на всех остальных.
как у обычного учителя географии.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 15012
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 2069 раз.
- Подякували: 4487 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:38
PrimusInterPares написав: Richi написав: барабашов написав:
Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?
У Вас прям не здоровый интерес. Да дело не в машине, а скорее во мне. Нельзя после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска. Видать не успел остыть и прихватило, а когда завёл и опять на газ - задиры не большие пошли по цилиндру. В течении года стук усиливался. Когда была турбированная машина, то я знал, что турбина раскаляется до бела и нужно время для остывания, не нужно глушить машину, а здесь не знал ... Заплатил деньги - теперь знаю.
задиры идут от того что ездуны меняют масло раз в 15 тысяч. Это большАя причина. в современных моторах система охлаждения работает и на выключенном двигателе. я например слышу помпу ещё минуты 3 после того как заглушу авто. и Это сколько нужно ехать на трассе чтоб иметь постоянно 5 тысяч оборотов? у меня к примеру на 160 - 2200 оборотов
Ну что Вам сказать ... Масло Вы я понял научились менять своевременно, а вентилятор радиатора (работает от электричества), от помпы охлаждения (приводится в действие ремнём/цепью от работающего двигателя) пока отличать не научились.
Давайте не оффтопить, дело не в скорости, а температурном режиме и продолжительности.
P.S. Качество масла безусловно влияет, но уверяю, что это не мой случай.
Востаннє редагувалось Richi
в Чет 08 жов, 2020 14:42, всього редагувалось 1 раз.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1636
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:40
Richi написав: барабашов написав:
Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?
У Вас прям не здоровый интерес. Да дело не в машине, а скорее во мне. Нельзя после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска
. Видать не успел остыть и прихватило, а когда завёл и опять на газ - задиры не большие пошли по цилиндру. В течении года стук усиливался. Когда была турбированная машина, то я знал, что турбина раскаляется до бела и нужно время для остывания, не нужно глушить машину, а здесь не знал ... Заплатил деньги - теперь знаю.
Вероятно, что Вы их снова заплатите, поскольку первая выделенная фраза - чушь. Цилиндры охлаждаются антифризом, масло тут не причем.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:47
Richi написав:
.... вентилятор радиатора (работает от электричества), от помпы охлаждения (приводится в действие ремнём/цепью от работающего двигателя) пока отличать не научились.
...
Для циркуляции антифриза при неработающем двигателе стоит вторая помпа, электрическая. Она включается в случае надобности автоматически.
Вы - очень ценный клиент для автосервиса, молча листаете купюры и верите в любую чепуху, сказанную мастером
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:47
Richi
Вы таки не ответили какая у Вас так упоролась машина, с каким двигателем и какого года(чтоб понять модельный)
Сам с турбодвигателями с 96го года имею опыт ещё с косвортовской сьерры переделанной с праворульки, ровно адское, двигатель хрен с донора найдёшь и хрен откапиталишь бюджетно
КубА или GLScoupe новые не рассматриваем, Серж и Ко на квартиру или дом меньше планируют тратить, чем та трёхлетка.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1835
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:53
Damien написав: Richi написав: барабашов написав:
Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?
У Вас прям не здоровый интерес. Да дело не в машине, а скорее во мне. Нельзя после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска
. Видать не успел остыть и прихватило, а когда завёл и опять на газ - задиры не большие пошли по цилиндру. В течении года стук усиливался. Когда была турбированная машина, то я знал, что турбина раскаляется до бела и нужно время для остывания, не нужно глушить машину, а здесь не знал ... Заплатил деньги - теперь знаю.
Вероятно, что Вы их снова заплатите, поскольку первая выделенная фраза - чушь. Цилиндры охлаждаются антифризом, масло тут не причем.
Да, конечно антифриз ... Это у меня мысли впереди букв полетели. Антифриз не успел охладить последний цилиндр, в силу того, что выключил двигатель, остановилась помпа, прекратилось циркуляция, а с ней и охлаждение блока. Масло перестало охлаждаться (иногда даже слышал, что закипает и закоксовывает кольца), а поршня и кольца в максимальном расширении.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1636
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:58
Damien написав: Richi написав:
.... вентилятор радиатора (работает от электричества), от помпы охлаждения (приводится в действие ремнём/цепью от работающего двигателя) пока отличать не научились.
...
Для циркуляции антифриза при неработающем двигателе стоит вторая помпа, электрическая. Она включается в случае надобности автоматически.
Вы - очень ценный клиент для автосервиса, молча листаете купюры и верите в любую чепуху, сказанную мастером
Извините, действительно, первый раз о таком слышу и никогда не сталкивался. На каких машинах (мотора) есть вторая электрическая помпа?
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1636
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 15:03
Richi написав:
Извините, действительно, первый раз о таком слышу и никогда не сталкивался. На каких машинах (мотора) есть вторая электрическая помпа?
На рядовых всех VAGах(VW, Audi, Skoda, Seat) уже лет 15 ее ставят, например
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 15:16
Damien написав: Richi написав:
Извините, действительно, первый раз о таком слышу и никогда не сталкивался. На каких машинах (мотора) есть вторая электрическая помпа?
На рядовых всех VAGах(VW, Audi, Skoda, Seat) уже лет 15 ее ставят, например
и Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche.
Думаю Ричи перепутал "после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска" с охлаждением маслом турбины.Ничего сложного,пока перед парковкой ворота открываются турбина остывает.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4641
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 15:27
Damien написав: Richi написав:
Извините, действительно, первый раз о таком слышу и никогда не сталкивался. На каких машинах (мотора) есть вторая электрическая помпа?
На рядовых всех VAGах(VW, Audi, Skoda, Seat) уже лет 15 ее ставят, например
Буду изучать матчасть. Сказать, что я удивлён - ничего не сказать.
Мизантрóп написав:
Думаю Ричи перепутал "после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска" с охлаждением маслом турбины.Ничего сложного,пока перед парковкой ворота открываются турбина остывает.
Когда летишь по автобану (остановки запрещены), то сделаны специальные карманы (парковка, туалет ...) типа пит-стопа. Т.е. со 180 залетаешь и практически сразу останавливаешься. Там как бы нет причин ждать пока откроются ворота или шлагбаум
Знак конечно стоит заранее, что через 3 км. привал, но вспоминаешь когда уже увидел. Сам тупанул, поиграл в гонщика
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1636
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19355
|3213425
|
|
|129
|228851
|
|
|478
|206735
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|