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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5368536953705371>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 190
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:38

  Richi написав:...Я так понимаю, что для Вас самая интересная работа и смысл всей жизни ходить по своим квартирам и собирать аренду, решать проблемы с ремонтами и должниками, избегать соседей и т.д.? Ну так себе результат жизни.

понимаю аналогично.
каждому своё.
просто у Влада эти "свои" мерки сильно экстраполируется на всех остальных.
как у обычного учителя географии.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:38

  PrimusInterPares написав:
Richi написав:
  барабашов написав:Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?

У Вас прям не здоровый интерес. Да дело не в машине, а скорее во мне. Нельзя после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска. Видать не успел остыть и прихватило, а когда завёл и опять на газ - задиры не большие пошли по цилиндру. В течении года стук усиливался. Когда была турбированная машина, то я знал, что турбина раскаляется до бела и нужно время для остывания, не нужно глушить машину, а здесь не знал ... Заплатил деньги - теперь знаю.
задиры идут от того что ездуны меняют масло раз в 15 тысяч. Это большАя причина. в современных моторах система охлаждения работает и на выключенном двигателе. я например слышу помпу ещё минуты 3 после того как заглушу авто. и Это сколько нужно ехать на трассе чтоб иметь постоянно 5 тысяч оборотов? у меня к примеру на 160 - 2200 оборотов

Ну что Вам сказать ... Масло Вы я понял научились менять своевременно, а вентилятор радиатора (работает от электричества), от помпы охлаждения (приводится в действие ремнём/цепью от работающего двигателя) пока отличать не научились.
Давайте не оффтопить, дело не в скорости, а температурном режиме и продолжительности.
P.S. Качество масла безусловно влияет, но уверяю, что это не мой случай.
Востаннє редагувалось Richi в Чет 08 жов, 2020 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:40

  Richi написав:
  барабашов написав:Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?

У Вас прям не здоровый интерес. Да дело не в машине, а скорее во мне. Нельзя после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска. Видать не успел остыть и прихватило, а когда завёл и опять на газ - задиры не большие пошли по цилиндру. В течении года стук усиливался. Когда была турбированная машина, то я знал, что турбина раскаляется до бела и нужно время для остывания, не нужно глушить машину, а здесь не знал ... Заплатил деньги - теперь знаю.

Вероятно, что Вы их снова заплатите, поскольку первая выделенная фраза - чушь. Цилиндры охлаждаются антифризом, масло тут не причем.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:47

  Richi написав:.... вентилятор радиатора (работает от электричества), от помпы охлаждения (приводится в действие ремнём/цепью от работающего двигателя) пока отличать не научились.
...

Для циркуляции антифриза при неработающем двигателе стоит вторая помпа, электрическая. Она включается в случае надобности автоматически.
Вы - очень ценный клиент для автосервиса, молча листаете купюры и верите в любую чепуху, сказанную мастером
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:47

Richi
Вы таки не ответили какая у Вас так упоролась машина, с каким двигателем и какого года(чтоб понять модельный)
Сам с турбодвигателями с 96го года имею опыт ещё с косвортовской сьерры переделанной с праворульки, ровно адское, двигатель хрен с донора найдёшь и хрен откапиталишь бюджетно
КубА или GLScoupe новые не рассматриваем, Серж и Ко на квартиру или дом меньше планируют тратить, чем та трёхлетка.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:53

  Damien написав:
  Richi написав:
  барабашов написав:Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?

У Вас прям не здоровый интерес. Да дело не в машине, а скорее во мне. Нельзя после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска. Видать не успел остыть и прихватило, а когда завёл и опять на газ - задиры не большие пошли по цилиндру. В течении года стук усиливался. Когда была турбированная машина, то я знал, что турбина раскаляется до бела и нужно время для остывания, не нужно глушить машину, а здесь не знал ... Заплатил деньги - теперь знаю.

Вероятно, что Вы их снова заплатите, поскольку первая выделенная фраза - чушь. Цилиндры охлаждаются антифризом, масло тут не причем.

Да, конечно антифриз ... Это у меня мысли впереди букв полетели. Антифриз не успел охладить последний цилиндр, в силу того, что выключил двигатель, остановилась помпа, прекратилось циркуляция, а с ней и охлаждение блока. Масло перестало охлаждаться (иногда даже слышал, что закипает и закоксовывает кольца), а поршня и кольца в максимальном расширении.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:58

  Damien написав:
  Richi написав:.... вентилятор радиатора (работает от электричества), от помпы охлаждения (приводится в действие ремнём/цепью от работающего двигателя) пока отличать не научились.
...

Для циркуляции антифриза при неработающем двигателе стоит вторая помпа, электрическая. Она включается в случае надобности автоматически.
Вы - очень ценный клиент для автосервиса, молча листаете купюры и верите в любую чепуху, сказанную мастером

Извините, действительно, первый раз о таком слышу и никогда не сталкивался. На каких машинах (мотора) есть вторая электрическая помпа?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:03

  Richi написав:Извините, действительно, первый раз о таком слышу и никогда не сталкивался. На каких машинах (мотора) есть вторая электрическая помпа?

На рядовых всех VAGах(VW, Audi, Skoda, Seat) уже лет 15 ее ставят, например
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:16

  Damien написав:
  Richi написав:Извините, действительно, первый раз о таком слышу и никогда не сталкивался. На каких машинах (мотора) есть вторая электрическая помпа?

На рядовых всех VAGах(VW, Audi, Skoda, Seat) уже лет 15 ее ставят, например

и Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche.
Думаю Ричи перепутал "после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска" с охлаждением маслом турбины.Ничего сложного,пока перед парковкой ворота открываются турбина остывает.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:27

  Damien написав:
  Richi написав:Извините, действительно, первый раз о таком слышу и никогда не сталкивался. На каких машинах (мотора) есть вторая электрическая помпа?

На рядовых всех VAGах(VW, Audi, Skoda, Seat) уже лет 15 ее ставят, например

Буду изучать матчасть. Сказать, что я удивлён - ничего не сказать.
  Мизантрóп написав:Думаю Ричи перепутал "после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска" с охлаждением маслом турбины.Ничего сложного,пока перед парковкой ворота открываются турбина остывает.

Когда летишь по автобану (остановки запрещены), то сделаны специальные карманы (парковка, туалет ...) типа пит-стопа. Т.е. со 180 залетаешь и практически сразу останавливаешься. Там как бы нет причин ждать пока откроются ворота или шлагбаум :) Знак конечно стоит заранее, что через 3 км. привал, но вспоминаешь когда уже увидел. Сам тупанул, поиграл в гонщика
Richi
 
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