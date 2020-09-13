Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Richi написав:Т.е. жить по средствам и не в нищете - вариант не рассматривается? Тогда спросите у людей, которые в 2007 брали кредиты на квартиры и как потом бегали от коллекторов. По Вашему, если человек покупает машину за 35 вместо 70, то искусственно загоняет себя в нищету?
Логическая неувязка. Жить по средствам это все что заработал тратить на себя, кроме, может, относительно небольших накоплений на черный день. Жить в искусственной нищете этого когда значительную часть дохода откладываешь и инвестируешь, имея уровень жизни значительно ниже, чем доступно.
Richi написав:[quote="5073260:барабашов"] Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?
У Вас прям не здоровый интерес. Да дело не в машине, а скорее во мне. Нельзя после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска. Видать не успел остыть и прихватило, а когда завёл и опять на газ - задиры не большие пошли по цилиндру. В течении года стук усиливался. Когда была турбированная машина, то я знал, что турбина раскаляется до бела и нужно время для остывания, не нужно глушить машину, а здесь не знал ... Заплатил деньги - теперь знаю.
задиры идут от того что ездуны меняют масло раз в 15 тысяч. Это большАя причина. в современных моторах система охлаждения работает и на выключенном двигателе. я например слышу помпу ещё минуты 3 после того как заглушу авто. и Это сколько нужно ехать на трассе чтоб иметь постоянно 5 тысяч оборотов? у меня к примеру на 160 - 2200 оборотов
Ну что Вам сказать ... Масло Вы я понял научились менять своевременно, а вентилятор радиатора (работает от электричества), от помпы охлаждения (приводится в действие ремнём/цепью от работающего двигателя) пока отличать не научились. Давайте не оффтопить, дело не в скорости, а температурном режиме и продолжительности. P.S. Качество масла безусловно влияет, но уверяю, что это не мой случай.[/quote]вы меня учить будете? если что то я там преподавал. Если что то у меня электрический насос. и он не зависит от оборотов двигателя никак. Исходя из 5 тысяч оборотов на трассе и охлаждения цилиндров маслом не вижу смысла вести дискуссию- вы не доросли до нее
Richi написав:...Я так понимаю, что для Вас самая интересная работа и смысл всей жизни ходить по своим квартирам и собирать аренду, решать проблемы с ремонтами и должниками, избегать соседей и т.д.? Ну так себе результат жизни.
понимаю аналогично. каждому своё. просто у Влада эти "свои" мерки сильно экстраполируется на всех остальных. как у обычного учителя географии.
Каждый экстраполирует свой опыт на других. Я знаю людей, которые не любят свою работу и искренне не понимаю, зачем они себя так изводят. Сейчас же не 90-ые. На любой работе можно заработать на удовлетворение базовых потребностей. При этом на работе, которая нравится, человек более эффективен и часто зарабатывает больше, чем на той, что не нравится. Что по поводу аренды - чем плохая "работа"? Много времени не занимает, общаешься с людьми, помогаешь им решать бытовые проблемы. Это не в 8 часов в день на монитор смотреть или лопатой на морозе махать.
Richi написав:.... вентилятор радиатора (работает от электричества), от помпы охлаждения (приводится в действие ремнём/цепью от работающего двигателя) пока отличать не научились. ...
Для циркуляции антифриза при неработающем двигателе стоит вторая помпа, электрическая. Она включается в случае надобности автоматически. Вы - очень ценный клиент для автосервиса, молча листаете купюры и верите в любую чепуху, сказанную мастером
Люди прочитали один раз заезженный миф про раскаленные турбины и живут с ним. А причины ремонта поршневой такие как: 1. отсутствие мытья радиаторов раз в год минимум со снятием 2. Езда на турбомоторах с большой степенью сжатия на 95м бензине 3. Не использование промывок при езде по городу больше 10к на одном мамле 4. не использование хотя бы периодически фирменных бензинов или отдельно присадок 5 экономия на маслах и его замене 6 несвоевременная замена свечей и список можно продолжать
Незаконно построили: в Киеве снесут многоэтажку на Соломенке
Установлено, что земельный участок по указанному адресу относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешена этажность не более 4 этажей). Вместе с тем, в нарушение требований градостроительного законодательства застройщиком осуществлено строительство многоэтажного жилого дома, который сейчас насчитывает 7 этажей", - говорится в сообщении.