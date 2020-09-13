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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5368536953705371

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 190
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:32

  Richi написав:Т.е. жить по средствам и не в нищете - вариант не рассматривается? Тогда спросите у людей, которые в 2007 брали кредиты на квартиры и как потом бегали от коллекторов.
По Вашему, если человек покупает машину за 35 вместо 70, то искусственно загоняет себя в нищету?

Логическая неувязка. Жить по средствам это все что заработал тратить на себя, кроме, может, относительно небольших накоплений на черный день. Жить в искусственной нищете этого когда значительную часть дохода откладываешь и инвестируешь, имея уровень жизни значительно ниже, чем доступно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Richi написав:
  PrimusInterPares написав:
Richi написав:[quote="5073260:барабашов"]
Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?

У Вас прям не здоровый интерес. Да дело не в машине, а скорее во мне. Нельзя после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска. Видать не успел остыть и прихватило, а когда завёл и опять на газ - задиры не большие пошли по цилиндру. В течении года стук усиливался. Когда была турбированная машина, то я знал, что турбина раскаляется до бела и нужно время для остывания, не нужно глушить машину, а здесь не знал ... Заплатил деньги - теперь знаю.
задиры идут от того что ездуны меняют масло раз в 15 тысяч. Это большАя причина. в современных моторах система охлаждения работает и на выключенном двигателе. я например слышу помпу ещё минуты 3 после того как заглушу авто. и Это сколько нужно ехать на трассе чтоб иметь постоянно 5 тысяч оборотов? у меня к примеру на 160 - 2200 оборотов

Ну что Вам сказать ... Масло Вы я понял научились менять своевременно, а вентилятор радиатора (работает от электричества), от помпы охлаждения (приводится в действие ремнём/цепью от работающего двигателя) пока отличать не научились.
Давайте не оффтопить, дело не в скорости, а температурном режиме и продолжительности.
P.S. Качество масла безусловно влияет, но уверяю, что это не мой случай.[/quote]вы меня учить будете? если что то я там преподавал. Если что то у меня электрический насос. и он не зависит от оборотов двигателя никак. Исходя из 5 тысяч оборотов на трассе и охлаждения цилиндров маслом не вижу смысла вести дискуссию- вы не доросли до нее

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:39

  Yuri_T написав:
  Richi написав:...Я так понимаю, что для Вас самая интересная работа и смысл всей жизни ходить по своим квартирам и собирать аренду, решать проблемы с ремонтами и должниками, избегать соседей и т.д.? Ну так себе результат жизни.

понимаю аналогично.
каждому своё.
просто у Влада эти "свои" мерки сильно экстраполируется на всех остальных.
как у обычного учителя географии.

Каждый экстраполирует свой опыт на других. Я знаю людей, которые не любят свою работу и искренне не понимаю, зачем они себя так изводят. Сейчас же не 90-ые. На любой работе можно заработать на удовлетворение базовых потребностей. При этом на работе, которая нравится, человек более эффективен и часто зарабатывает больше, чем на той, что не нравится.
Что по поводу аренды - чем плохая "работа"? Много времени не занимает, общаешься с людьми, помогаешь им решать бытовые проблемы. Это не в 8 часов в день на монитор смотреть или лопатой на морозе махать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:
  Richi написав:.... вентилятор радиатора (работает от электричества), от помпы охлаждения (приводится в действие ремнём/цепью от работающего двигателя) пока отличать не научились.
...

Для циркуляции антифриза при неработающем двигателе стоит вторая помпа, электрическая. Она включается в случае надобности автоматически.
Вы - очень ценный клиент для автосервиса, молча листаете купюры и верите в любую чепуху, сказанную мастером
Люди прочитали один раз заезженный миф про раскаленные турбины и живут с ним. А причины ремонта поршневой такие как:
1. отсутствие мытья радиаторов раз в год минимум со снятием
2. Езда на турбомоторах с большой степенью сжатия на 95м бензине
3. Не использование промывок при езде по городу больше 10к на одном мамле
4. не использование хотя бы периодически фирменных бензинов или отдельно присадок
5 экономия на маслах и его замене
6 несвоевременная замена свечей
и список можно продолжать


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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:50

Флай, это не про ваше имущество речь?
Незаконно построили: в Киеве снесут многоэтажку на Соломенке

Установлено, что земельный участок по указанному адресу относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешена этажность не более 4 этажей). Вместе с тем, в нарушение требований градостроительного законодательства застройщиком осуществлено строительство многоэтажного жилого дома, который сейчас насчитывает 7 этажей", - говорится в сообщении.

https://www.44.ua/news/2903214/nezakonn ... -solomenke
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 5368536953705371
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