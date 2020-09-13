Додано: Чет 08 жов, 2020 15:39

Richi написав: PrimusInterPares написав: Richi написав: [quote="5073260:барабашов"]

Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?

У Вас прям не здоровый интерес. Да дело не в машине, а скорее во мне. Нельзя после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска. Видать не успел остыть и прихватило, а когда завёл и опять на газ - задиры не большие пошли по цилиндру. В течении года стук усиливался. Когда была турбированная машина, то я знал, что турбина раскаляется до бела и нужно время для остывания, не нужно глушить машину, а здесь не знал ... Заплатил деньги - теперь знаю. У Вас прям не здоровый интерес. Да дело не в машине, а скорее во мне. Нельзя после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска. Видать не успел остыть и прихватило, а когда завёл и опять на газ - задиры не большие пошли по цилиндру. В течении года стук усиливался. Когда была турбированная машина, то я знал, что турбина раскаляется до бела и нужно время для остывания, не нужно глушить машину, а здесь не знал ... Заплатил деньги - теперь знаю. задиры идут от того что ездуны меняют масло раз в 15 тысяч. Это большАя причина. в современных моторах система охлаждения работает и на выключенном двигателе. я например слышу помпу ещё минуты 3 после того как заглушу авто. и Это сколько нужно ехать на трассе чтоб иметь постоянно 5 тысяч оборотов? у меня к примеру на 160 - 2200 оборотов

задиры идут от того что ездуны меняют масло раз в 15 тысяч. Это большАя причина. в современных моторах система охлаждения работает и на выключенном двигателе. я например слышу помпу ещё минуты 3 после того как заглушу авто. и Это сколько нужно ехать на трассе чтоб иметь постоянно 5 тысяч оборотов? у меня к примеру на 160 - 2200 оборотов

Ну что Вам сказать ... Масло Вы я понял научились менять своевременно, а вентилятор радиатора (работает от электричества), от помпы охлаждения (приводится в действие ремнём/цепью от работающего двигателя) пока отличать не научились.Давайте не оффтопить, дело не в скорости, а температурном режиме и продолжительности.P.S. Качество масла безусловно влияет, но уверяю, что это не мой случай.[/quote]вы меня учить будете? если что то я там преподавал. Если что то у меня электрический насос. и он не зависит от оборотов двигателя никак. Исходя из 5 тысяч оборотов на трассе и охлаждения цилиндров маслом не вижу смысла вести дискуссию- вы не доросли до нееОтправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk