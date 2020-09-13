RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5367536853695370>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 190
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:42

  Serg-ik написав:
  Amat написав:1900 (в начале текста) это расходы. Минимальные расходы для нормальной (подчёркнуто) жизни...

«5 лет на квартиру» это не доход за 5 лет (1900), а сбережения (все что больше 1900)...
Речь шла о том, что инвестировать в недвижимость стоит лишь размер 5лет сбережений... И не ждать 10 лет сбережений (если они конечно вообще есть)...
То есть, ключевое, это сначала жить (1900 расходов), потом уже инвестировать в улучшение бытовых условий (именно бытовых. ну или в понизовую машину).

Честно говоря, что-то я не понял Вашу точку отсчёта. Сколько должна зарабатывать семейная пара, чтобы жить на 500 баксов на человека и откладывать на жильё?


Откладывать можно при любом доходе.
Вопрос в том, есть ли смысл откладывать...

500 баксов на человека, это доход, который позволяет вам нормально жить. Практически ни в чем себе не отказывая.
Если человек зарабатывает меньше 500 баксов, все свободные деньги и время стоит вкладывать в образование. А не копить на квартиру.
Так как образование быстрее принесёт доп. доход, чем накопления на квартиру при доходе ниже 500 баксов на человека
ИМХО, конечно
Amat
 
Повідомлень: 1898
З нами з: 21.12.11
Подякував: 71 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:09

  Vlad442 написав:Я тоже в свое время считал как Richi, что нужно жить по средствам и экономить, откладывать, но сейчас понял свою ошибку. Я такую стратегию называю "жить в искусственной нищете".

Т.е. жить по средствам и не в нищете - вариант не рассматривается? Тогда спросите у людей, которые в 2007 брали кредиты на квартиры и как потом бегали от коллекторов.
По Вашему, если человек покупает машину за 35 вместо 70, то искусственно загоняет себя в нищету?

  Vlad442 написав:Я никогда не занимался тем, что мне было не интересно и не доставляло удовольствие. Зачем себя насиловать? Неужели в жизни нет ничего что человеку интересно? Если увлеченно заниматься любимым интересным делом с удовольствием, то деньги придут. В любой области. Хоть в разведении кактусов.

Не рассказывайте, что Вы всю жизнь работали в удовольствие. Сначала работаешь там где тебе дают возможность, чтобы заработать денег, чтобы иметь свободу и выбор. Когда зарабатываешь деньги и приобретаешь жизненный опыт, то понимаешь, что интересно, что получается, чем бы хотел заниматься и остаётся вопрос- а можешь ли себе это позволить? Я так понимаю, что для Вас самая интересная работа и смысл всей жизни ходить по своим квартирам и собирать аренду, решать проблемы с ремонтами и должниками, избегать соседей и т.д.? Ну так себе результат жизни.
Richi
 
Повідомлень: 1631
З нами з: 25.09.08
Подякував: 706 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:30

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:Достаточно давно пришло понимание, что работа - это время жизни, проданное/проср@нное/подаренное чужому дяде. Поэтому и было стремление получать пассивный доход во-первых и стать этим самым "дядей" самому во-вторых.

мне вот интересно вы когда ни будь были этим самым "дядей"?
судя по постам нет
а Я был, и мне не понравилось
кроме того что "дядя" работает и решает все возникающие вопросы/проблемы 24/7 совсем не факт что временами он материально имеет более чем его же высокооплачиваемые наемные работники
ибо наемный работник отработал 8час и досвидос, и отпуск по графику, и всякие "мелочи" типа оборота/аренды/дебеторок/кредиторок/кассовых разрывов/всяких проверок и т.д. и т.п. его не парят...
так что пишите то о чем имеете представление...


В 2004 открылся в 2013 закрылся, очень вовремя :mrgreen: . ООО. В конце 90-х руководил полностью самостоятельным территориальным подразделением внутри производственной корпорации. Штат правда был небольшой ни в первом ни во втором случае.
В середине 90-х был единственным ИТР от Украины на большом строительном проекте за границей наряду с подрядчиками из еще 3 европейских стран (не входящих в б.СССР, есичЁ). В подчинении около 50 человек было. Тоже фактически как самостоятельное подразделение - управление, первичная бухгалтерия, отношения со всеми службами заказчика и смежников, снабжение, учет выполненных работ, выплата зп и установка расценок. За почти год заработал для фирмы чуть более 1 млн баксов (середины 90-х, а это не 1 млн сегодня, общая смета объекта на тот момент 31 млн. Не все досталось Украине.). Так что некоторое представление имею. Совсем чуть-чуть :mrgreen: .

все что вы описали это вариации работы на "дядю", типа ТОП, но не сам "дядя" )
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11794
З нами з: 05.06.13
Подякував: 571 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:38

  Richi написав:...Я так понимаю, что для Вас самая интересная работа и смысл всей жизни ходить по своим квартирам и собирать аренду, решать проблемы с ремонтами и должниками, избегать соседей и т.д.? Ну так себе результат жизни.

понимаю аналогично.
каждому своё.
просто у Влада эти "свои" мерки сильно экстраполируется на всех остальных.
как у обычного учителя географии.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 15009
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2071 раз.
Подякували: 4485 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:32

  Richi написав:Т.е. жить по средствам и не в нищете - вариант не рассматривается? Тогда спросите у людей, которые в 2007 брали кредиты на квартиры и как потом бегали от коллекторов.
По Вашему, если человек покупает машину за 35 вместо 70, то искусственно загоняет себя в нищету?

Логическая неувязка. Жить по средствам это все что заработал тратить на себя, кроме, может, относительно небольших накоплений на черный день. Жить в искусственной нищете этого когда значительную часть дохода откладываешь и инвестируешь, имея уровень жизни значительно ниже, чем доступно.
Vlad442
 
Повідомлень: 7170
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:39

  Yuri_T написав:
  Richi написав:...Я так понимаю, что для Вас самая интересная работа и смысл всей жизни ходить по своим квартирам и собирать аренду, решать проблемы с ремонтами и должниками, избегать соседей и т.д.? Ну так себе результат жизни.

понимаю аналогично.
каждому своё.
просто у Влада эти "свои" мерки сильно экстраполируется на всех остальных.
как у обычного учителя географии.

Каждый экстраполирует свой опыт на других. Я знаю людей, которые не любят свою работу и искренне не понимаю, зачем они себя так изводят. Сейчас же не 90-ые. На любой работе можно заработать на удовлетворение базовых потребностей. При этом на работе, которая нравится, человек более эффективен и часто зарабатывает больше, чем на той, что не нравится.
Что по поводу аренды - чем плохая "работа"? Много времени не занимает, общаешься с людьми, помогаешь им решать бытовые проблемы. Это не в 8 часов в день на монитор смотреть или лопатой на морозе махать.
Vlad442
 
Повідомлень: 7170
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:50

Флай, это не про ваше имущество речь?
Незаконно построили: в Киеве снесут многоэтажку на Соломенке

Установлено, что земельный участок по указанному адресу относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешена этажность не более 4 этажей). Вместе с тем, в нарушение требований градостроительного законодательства застройщиком осуществлено строительство многоэтажного жилого дома, который сейчас насчитывает 7 этажей", - говорится в сообщении.

https://www.44.ua/news/2903214/nezakonn ... -solomenke
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 15009
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2071 раз.
Подякували: 4485 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:09

  Richi написав:
  барабашов написав:Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?

У Вас прям не здоровый интерес. Да дело не в машине, а скорее во мне. Нельзя после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска. Видать не успел остыть и прихватило, а когда завёл и опять на газ - задиры не большие пошли по цилиндру. В течении года стук усиливался. Когда была турбированная машина, то я знал, что турбина раскаляется до бела и нужно время для остывания, не нужно глушить машину, а здесь не знал ... Заплатил деньги - теперь знаю.


я был уверен что антифриз охлаждает двигатель... 8)

кому то интересен жк оболонь плаза? громадные квартиры, дорогой метр и сомнительное месторасположение. помню когда сносили киоски люди радовались, я еще тогда писал что ждите очередную свечку, но не верили...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1856
З нами з: 13.07.09
Подякував: 383 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:43

пишут, что денег МВФ не даст. Намекают на станок. Надо быстрее гривну пристраивать в бетон, а то будет дорожать
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... nyy-stanok
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11297
З нами з: 10.06.11
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:13

  stas_rst написав:Ех :) дивлюсь теж щонеділі і ногами і в авто :)
Є варіанти газоблоку, 50куе, є керамо червоний, дуплекси на 110м2 2 пов, по 70 ... ППБорщага. Гарно ніби ззовні, але питання і по даху односкат, і по газоблоку, в по комунікаціях. Передивився масу відео, толку мало.


газоблок буває різний. як на мене, газоблок розкриває свої плюси коли робити одношарову стіну без утеплення. щоб було тепло без додаткового утеплення, треба брати щільність D300 і ширину не менше 35-40см. і ще для нього важливий стабільний фундамент, краще всього якщо це буде монолітна плита. от і приходим до збалансованого варіанту 1 поверх, газоблок + фундамент УШП :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4890
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2126 раз.
Подякували: 1279 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 5367536853695370>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1934, 1935, 1936
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19356 3213686
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 18:23
Хомякоид
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 228857
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206739
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25797)
08.10.2020 18:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.