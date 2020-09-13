Додано: Чет 08 жов, 2020 14:09

Vlad442 написав: Я тоже в свое время считал как Richi, что нужно жить по средствам и экономить, откладывать, но сейчас понял свою ошибку. Я такую стратегию называю "жить в искусственной нищете". Я тоже в свое время считал как Richi, что нужно жить по средствам и экономить, откладывать, но сейчас понял свою ошибку. Я такую стратегию называю "жить в искусственной нищете".

Vlad442 написав: Я никогда не занимался тем, что мне было не интересно и не доставляло удовольствие. Зачем себя насиловать? Неужели в жизни нет ничего что человеку интересно? Если увлеченно заниматься любимым интересным делом с удовольствием, то деньги придут. В любой области. Хоть в разведении кактусов. Я никогда не занимался тем, что мне было не интересно и не доставляло удовольствие. Зачем себя насиловать? Неужели в жизни нет ничего что человеку интересно? Если увлеченно заниматься любимым интересным делом с удовольствием, то деньги придут. В любой области. Хоть в разведении кактусов.

Т.е. жить по средствам и не в нищете - вариант не рассматривается? Тогда спросите у людей, которые в 2007 брали кредиты на квартиры и как потом бегали от коллекторов.По Вашему, если человек покупает машину за 35 вместо 70, то искусственно загоняет себя в нищету?Не рассказывайте, что Вы всю жизнь работали в удовольствие. Сначала работаешь там где тебе дают возможность, чтобы заработать денег, чтобы иметь свободу и выбор. Когда зарабатываешь деньги и приобретаешь жизненный опыт, то понимаешь, что интересно, что получается, чем бы хотел заниматься и остаётся вопрос- а можешь ли себе это позволить? Я так понимаю, что для Вас самая интересная работа и смысл всей жизни ходить по своим квартирам и собирать аренду, решать проблемы с ремонтами и должниками, избегать соседей и т.д.? Ну так себе результат жизни.