Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Amat написав:1900 (в начале текста) это расходы. Минимальные расходы для нормальной (подчёркнуто) жизни...
«5 лет на квартиру» это не доход за 5 лет (1900), а сбережения (все что больше 1900)... Речь шла о том, что инвестировать в недвижимость стоит лишь размер 5лет сбережений... И не ждать 10 лет сбережений (если они конечно вообще есть)... То есть, ключевое, это сначала жить (1900 расходов), потом уже инвестировать в улучшение бытовых условий (именно бытовых. ну или в понизовую машину).
Честно говоря, что-то я не понял Вашу точку отсчёта. Сколько должна зарабатывать семейная пара, чтобы жить на 500 баксов на человека и откладывать на жильё?
Откладывать можно при любом доходе. Вопрос в том, есть ли смысл откладывать...
500 баксов на человека, это доход, который позволяет вам нормально жить. Практически ни в чем себе не отказывая. Если человек зарабатывает меньше 500 баксов, все свободные деньги и время стоит вкладывать в образование. А не копить на квартиру. Так как образование быстрее принесёт доп. доход, чем накопления на квартиру при доходе ниже 500 баксов на человека ИМХО, конечно
Vlad442 написав:Я тоже в свое время считал как Richi, что нужно жить по средствам и экономить, откладывать, но сейчас понял свою ошибку. Я такую стратегию называю "жить в искусственной нищете".
Т.е. жить по средствам и не в нищете - вариант не рассматривается? Тогда спросите у людей, которые в 2007 брали кредиты на квартиры и как потом бегали от коллекторов. По Вашему, если человек покупает машину за 35 вместо 70, то искусственно загоняет себя в нищету?
Vlad442 написав:Я никогда не занимался тем, что мне было не интересно и не доставляло удовольствие. Зачем себя насиловать? Неужели в жизни нет ничего что человеку интересно? Если увлеченно заниматься любимым интересным делом с удовольствием, то деньги придут. В любой области. Хоть в разведении кактусов.
Не рассказывайте, что Вы всю жизнь работали в удовольствие. Сначала работаешь там где тебе дают возможность, чтобы заработать денег, чтобы иметь свободу и выбор. Когда зарабатываешь деньги и приобретаешь жизненный опыт, то понимаешь, что интересно, что получается, чем бы хотел заниматься и остаётся вопрос- а можешь ли себе это позволить? Я так понимаю, что для Вас самая интересная работа и смысл всей жизни ходить по своим квартирам и собирать аренду, решать проблемы с ремонтами и должниками, избегать соседей и т.д.? Ну так себе результат жизни.
rjkz написав:Достаточно давно пришло понимание, что работа - это время жизни, проданное/проср@нное/подаренное чужому дяде. Поэтому и было стремление получать пассивный доход во-первых и стать этим самым "дядей" самому во-вторых.
мне вот интересно вы когда ни будь были этим самым "дядей"? судя по постам нет а Я был, и мне не понравилось кроме того что "дядя" работает и решает все возникающие вопросы/проблемы 24/7 совсем не факт что временами он материально имеет более чем его же высокооплачиваемые наемные работники ибо наемный работник отработал 8час и досвидос, и отпуск по графику, и всякие "мелочи" типа оборота/аренды/дебеторок/кредиторок/кассовых разрывов/всяких проверок и т.д. и т.п. его не парят... так что пишите то о чем имеете представление...
В 2004 открылся в 2013 закрылся, очень вовремя . ООО. В конце 90-х руководил полностью самостоятельным территориальным подразделением внутри производственной корпорации. Штат правда был небольшой ни в первом ни во втором случае. В середине 90-х был единственным ИТР от Украины на большом строительном проекте за границей наряду с подрядчиками из еще 3 европейских стран (не входящих в б.СССР, есичЁ). В подчинении около 50 человек было. Тоже фактически как самостоятельное подразделение - управление, первичная бухгалтерия, отношения со всеми службами заказчика и смежников, снабжение, учет выполненных работ, выплата зп и установка расценок. За почти год заработал для фирмы чуть более 1 млн баксов (середины 90-х, а это не 1 млн сегодня, общая смета объекта на тот момент 31 млн. Не все досталось Украине.). Так что некоторое представление имею. Совсем чуть-чуть .
все что вы описали это вариации работы на "дядю", типа ТОП, но не сам "дядя" )
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Richi написав:...Я так понимаю, что для Вас самая интересная работа и смысл всей жизни ходить по своим квартирам и собирать аренду, решать проблемы с ремонтами и должниками, избегать соседей и т.д.? Ну так себе результат жизни.
понимаю аналогично. каждому своё. просто у Влада эти "свои" мерки сильно экстраполируется на всех остальных. как у обычного учителя географии.
Richi написав:Т.е. жить по средствам и не в нищете - вариант не рассматривается? Тогда спросите у людей, которые в 2007 брали кредиты на квартиры и как потом бегали от коллекторов. По Вашему, если человек покупает машину за 35 вместо 70, то искусственно загоняет себя в нищету?
Логическая неувязка. Жить по средствам это все что заработал тратить на себя, кроме, может, относительно небольших накоплений на черный день. Жить в искусственной нищете этого когда значительную часть дохода откладываешь и инвестируешь, имея уровень жизни значительно ниже, чем доступно.
Richi написав:...Я так понимаю, что для Вас самая интересная работа и смысл всей жизни ходить по своим квартирам и собирать аренду, решать проблемы с ремонтами и должниками, избегать соседей и т.д.? Ну так себе результат жизни.
понимаю аналогично. каждому своё. просто у Влада эти "свои" мерки сильно экстраполируется на всех остальных. как у обычного учителя географии.
Каждый экстраполирует свой опыт на других. Я знаю людей, которые не любят свою работу и искренне не понимаю, зачем они себя так изводят. Сейчас же не 90-ые. На любой работе можно заработать на удовлетворение базовых потребностей. При этом на работе, которая нравится, человек более эффективен и часто зарабатывает больше, чем на той, что не нравится. Что по поводу аренды - чем плохая "работа"? Много времени не занимает, общаешься с людьми, помогаешь им решать бытовые проблемы. Это не в 8 часов в день на монитор смотреть или лопатой на морозе махать.
Незаконно построили: в Киеве снесут многоэтажку на Соломенке
Установлено, что земельный участок по указанному адресу относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешена этажность не более 4 этажей). Вместе с тем, в нарушение требований градостроительного законодательства застройщиком осуществлено строительство многоэтажного жилого дома, который сейчас насчитывает 7 этажей", - говорится в сообщении.
барабашов написав:Шо за тачка что мотор от прогрева на высокой скорости на автобане(4-5тыс.об) требует капиталку?
У Вас прям не здоровый интерес. Да дело не в машине, а скорее во мне. Нельзя после остановке на марше глушить сразу двигатель т.к. масло охлаждает двигатель от цилиндра к цилиндру и последний всегда в зоне риска. Видать не успел остыть и прихватило, а когда завёл и опять на газ - задиры не большие пошли по цилиндру. В течении года стук усиливался. Когда была турбированная машина, то я знал, что турбина раскаляется до бела и нужно время для остывания, не нужно глушить машину, а здесь не знал ... Заплатил деньги - теперь знаю.
я был уверен что антифриз охлаждает двигатель...
кому то интересен жк оболонь плаза? громадные квартиры, дорогой метр и сомнительное месторасположение. помню когда сносили киоски люди радовались, я еще тогда писал что ждите очередную свечку, но не верили...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
stas_rst написав:Ех дивлюсь теж щонеділі і ногами і в авто Є варіанти газоблоку, 50куе, є керамо червоний, дуплекси на 110м2 2 пов, по 70 ... ППБорщага. Гарно ніби ззовні, але питання і по даху односкат, і по газоблоку, в по комунікаціях. Передивився масу відео, толку мало.
газоблок буває різний. як на мене, газоблок розкриває свої плюси коли робити одношарову стіну без утеплення. щоб було тепло без додаткового утеплення, треба брати щільність D300 і ширину не менше 35-40см. і ще для нього важливий стабільний фундамент, краще всього якщо це буде монолітна плита. от і приходим до збалансованого варіанту 1 поверх, газоблок + фундамент УШП