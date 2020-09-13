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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5367536853695370

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 190
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:13

  Serg-ik написав:пишут, что денег МВФ не даст. Намекают на станок. Надо быстрее гривну пристраивать в бетон, а то будет дорожать
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... nyy-stanok


Тут Влад, наоборот, доказывает, что в гривне никто не начит на бетон. Кстати, это то немногое, с чем можно согласиться. А в целом, чем больше гривны напечатают, тем дешевле будет в долларах бетон - с одной стороны, эмиссия уменьшает арендные доходы, что давит на цену вторички, а с другой - уменьшает себестоимость строительства, что давит на цену первички. Ну и сами располагаемые доходы населения тоже больше не становятся...
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:20

Damien Richi написав:
Извините, действительно, первый раз о таком слышу и никогда не сталкивался. На каких машинах (мотора) есть вторая электрическая помпа?

На рядовых всех VAGах(VW, Audi, Skoda, Seat) уже лет 15 ее ставят, например

у меня старый ваг на 2.0 tfsi не слышал никогда про вторую електропомпу. после глушения шумит вентилятор
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:26

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:мне вот интересно вы когда ни будь были этим самым "дядей"?
судя по постам нет
а Я был, и мне не понравилось
кроме того что "дядя" работает и решает все возникающие вопросы/проблемы 24/7 совсем не факт что временами он материально имеет более чем его же высокооплачиваемые наемные работники
ибо наемный работник отработал 8час и досвидос, и отпуск по графику, и всякие "мелочи" типа оборота/аренды/дебеторок/кредиторок/кассовых разрывов/всяких проверок и т.д. и т.п. его не парят...
так что пишите то о чем имеете представление...


В 2004 открылся в 2013 закрылся, очень вовремя :mrgreen: . ООО. В конце 90-х руководил полностью самостоятельным территориальным подразделением внутри производственной корпорации. Штат правда был небольшой ни в первом ни во втором случае.
В середине 90-х был единственным ИТР от Украины на большом строительном проекте за границей наряду с подрядчиками из еще 3 европейских стран (не входящих в б.СССР, есичЁ). В подчинении около 50 человек было. Тоже фактически как самостоятельное подразделение - управление, первичная бухгалтерия, отношения со всеми службами заказчика и смежников, снабжение, учет выполненных работ, выплата зп и установка расценок. За почти год заработал для фирмы чуть более 1 млн баксов (середины 90-х, а это не 1 млн сегодня, общая смета объекта на тот момент 31 млн. Не все досталось Украине.). Так что некоторое представление имею. Совсем чуть-чуть :mrgreen: .

все что вы описали это вариации работы на "дядю", типа ТОП, но не сам "дядя" )


Ответил в ЛС во избежание дальнейшего оффтопа.
rjkz
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  #<1 ... 5367536853695370
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