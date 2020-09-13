Додано: Чет 08 жов, 2020 19:17

stas_rst написав: Ех дивлюсь теж щонеділі і ногами і в авто

Є варіанти газоблоку, 50куе, є керамо червоний, дуплекси на 110м2 2 пов, по 70 ... ППБорщага. Гарно ніби ззовні, але питання і по даху односкат, і по газоблоку, в по комунікаціях. Передивився масу відео, толку мало. Ехдивлюсь теж щонеділі і ногами і в автоЄ варіанти газоблоку, 50куе, є керамо червоний, дуплекси на 110м2 2 пов, по 70 ... ППБорщага. Гарно ніби ззовні, але питання і по даху односкат, і по газоблоку, в по комунікаціях. Передивився масу відео, толку мало.

Все эти дуплексы нужно выбирать очень осторожно, а еще лучше присутствовать на каждом этапе и совать нос во все щели. В позапрошлом году каждый день ездил на работу-с работы мимо строящегося домика на троих. Дом из газоблока, потом должно было быть утепление пенопластом и облицовка керамическим кирпичем. По факту выгнали коробку из газоблоков, параллельно начали возводить наружные стены из керамокирпича, а вот утеплитель не клеили на стену, а просто забрасывали листы пенопласта в щель между наружной и внутренней стеной. Эффективность такого утепления можете прикинуть сами. И наверняка там есть еще много сюрпризов в фундаменте, кровле, сантехнике-электрике и при выполнении скрытых работ. Но ничего, все было выкуплено и уже живут счастливые обладатели