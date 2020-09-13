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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:13
Тут Влад, наоборот, доказывает, что в гривне никто не начит на бетон. Кстати, это то немногое, с чем можно согласиться. А в целом, чем больше гривны напечатают, тем дешевле будет в долларах бетон - с одной стороны, эмиссия уменьшает арендные доходы, что давит на цену вторички, а с другой - уменьшает себестоимость строительства, что давит на цену первички. Ну и сами располагаемые доходы населения тоже больше не становятся...
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:20
Damien Richi написав:
Извините, действительно, первый раз о таком слышу и никогда не сталкивался. На каких машинах (мотора) есть вторая электрическая помпа?
На рядовых всех VAGах(VW, Audi, Skoda, Seat) уже лет 15 ее ставят, например
у меня старый ваг на 2.0 tfsi не слышал никогда про вторую електропомпу. после глушения шумит вентилятор
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:26
Прохожий написав: rjkz написав: Прохожий написав:
мне вот интересно вы когда ни будь были этим самым "дядей"?
судя по постам нет
а Я был, и мне не понравилось
кроме того что "дядя" работает и решает все возникающие вопросы/проблемы 24/7 совсем не факт что временами он материально имеет более чем его же высокооплачиваемые наемные работники
ибо наемный работник отработал 8час и досвидос, и отпуск по графику, и всякие "мелочи" типа оборота/аренды/дебеторок/кредиторок/кассовых разрывов/всяких проверок и т.д. и т.п. его не парят...
так что пишите то о чем имеете представление...
В 2004 открылся в 2013 закрылся, очень вовремя
. ООО. В конце 90-х руководил полностью самостоятельным территориальным подразделением внутри производственной корпорации. Штат правда был небольшой ни в первом ни во втором случае.
В середине 90-х был единственным ИТР от Украины на большом строительном проекте за границей наряду с подрядчиками из еще 3 европейских стран (не входящих в б.СССР, есичЁ). В подчинении около 50 человек было. Тоже фактически как самостоятельное подразделение - управление, первичная бухгалтерия, отношения со всеми службами заказчика и смежников, снабжение, учет выполненных работ, выплата зп и установка расценок. За почти год заработал для фирмы чуть более 1 млн баксов (середины 90-х, а это не 1 млн сегодня, общая смета объекта на тот момент 31 млн. Не все досталось Украине.). Так что некоторое представление имею. Совсем чуть-чуть
.
все что вы описали это вариации работы на "дядю", типа ТОП, но не сам "дядя" )
Ответил в ЛС во избежание дальнейшего оффтопа.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 19:17
stas_rst написав:
Ех
дивлюсь теж щонеділі і ногами і в авто
Є варіанти газоблоку, 50куе, є керамо червоний, дуплекси на 110м2 2 пов, по 70 ... ППБорщага. Гарно ніби ззовні, але питання і по даху односкат, і по газоблоку, в по комунікаціях. Передивився масу відео, толку мало.
Все эти дуплексы нужно выбирать очень осторожно, а еще лучше присутствовать на каждом этапе и совать нос во все щели. В позапрошлом году каждый день ездил на работу-с работы мимо строящегося домика на троих. Дом из газоблока, потом должно было быть утепление пенопластом и облицовка керамическим кирпичем. По факту выгнали коробку из газоблоков, параллельно начали возводить наружные стены из керамокирпича, а вот утеплитель не клеили на стену, а просто забрасывали листы пенопласта в щель между наружной и внутренней стеной. Эффективность такого утепления можете прикинуть сами. И наверняка там есть еще много сюрпризов в фундаменте, кровле, сантехнике-электрике и при выполнении скрытых работ. Но ничего, все было выкуплено и уже живут счастливые обладатели
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Додано: Чет 08 жов, 2020 20:19
Прохожий написав:
все что вы описали это вариации работы на "дядю", типа ТОП, но не сам "дядя" )
Странно от вас такое слышать...
То есть вы или уже родились «лендлордом» или просто обычный бот, коих здесь много...
Для меня, например, человек написал хороший опыт. Далеко не мальчика...
И ваш ответ в формате «споймал на слове» как-то не вяжется со статусом «опытный лендлорд». Да и со статусом опытный тоже....
Может он конечно все это придумал, а вы типа об этом знаете... но это скорее сценарий из «телемувоф». Слишком замудрый текст для сценария
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Додано: Чет 08 жов, 2020 20:28
rjkz написав:
Ответил в ЛС во избежание дальнейшего оффтопа.
И зря.
Почему, какой-то «Прохожий» может позволить себе ПУБЛИЧНО усомниться в вашем жизненном опыте...
Пусть тоже в личку пишет...
А то он вые...ся, а вы ему ещё и отвечаете в личку... типа оправдываетесь (так это со стороны выглядит).
Вы все норм написали. Хоть я и не со всем согласен.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 20:29
Amat написав: Прохожий написав:все что вы описали это вариации работы на "дядю"
, типа ТОП, но не сам "дядя" )
Странно от вас такое слышать...
То есть вы или уже родились «лендлордом» или просто обычный бот, коих здесь много...Для меня, например, человек написал хороший опыт
. Далеко не мальчика
...
И ваш ответ в формате «споймал на слове» как-то не вяжется со статусом «опытный лендлорд». Да и со статусом опытный тоже....
Может он конечно все это придумал, а вы типа об этом знаете... но это скорее сценарий из «телемувоф». Слишком замудрый текст для сценария
и?
сорри не понял "глубины ваших глубин")
можете считать меня "просто обычный бот, коих здесь много", мне пох)
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