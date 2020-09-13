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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 08 жов, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:54
Востаннє редагувалось Yuri_T в Чет 08 жов, 2020 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:59
думаю актуальнее обсудить охлаждение ДВЗ и планирование бюджета)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:04
что дозволено Юпитеру, не дозволено быку
борьба с оффтопом она такая, двусторонняя))
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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