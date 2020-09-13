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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5368536953705371

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 190
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:arrow:
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 08 жов, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:54

:arrow:
Востаннє редагувалось Yuri_T в Чет 08 жов, 2020 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:59

  Yuri_T написав:Прохожий
зато как это соответствует теме ветки :D :D

думаю актуальнее обсудить охлаждение ДВЗ и планирование бюджета)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:04

  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:Прохожий
зато как это соответствует теме ветки :D :D

думаю актуальнее обсудить охлаждение ДВЗ и планирование бюджета)

что дозволено Юпитеру, не дозволено быку :D
борьба с оффтопом она такая, двусторонняя))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 5368536953705371
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