RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5368536953705371

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 190
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:12

Прохожий

музыкальная пауза...

«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1858
З нами з: 13.07.09
Подякував: 383 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:43

  Slon_Nosov написав:Прохожий

музыкальная пауза...



:lol:

Нужно будет сохранить ссылку на этот наивный клип в Избранном.
А когда-то это была культовая группа.
Vlad442
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:52

drevlyanin Дякую щиро за вчорашній пізній пост !!!
Такі речі потрібно відкладати у блокнотик і інколи заглядати туди :)
Досвід одного сто разів важливіший за 100 відосіків в ютуб.
Дякую !
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 838
З нами з: 27.02.19
Подякував: 299 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:06

  Vlad442 написав:...А когда-то это была культовая группа.

когда-то была?
вы серьезно?
он и сейчас, через 30 лет после смерти, актуальнее, чем все ваши размышления вместе взятые.
прав был уня про старикашку...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 15013
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2073 раз.
Подякували: 4485 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:09

  trololo написав:газоблок буває різний. як на мене, газоблок розкриває свої плюси коли робити одношарову стіну без утеплення. щоб було тепло без додаткового утеплення, треба брати щільність D300 і ширину не менше 35-40см. і ще для нього важливий стабільний фундамент, краще всього якщо це буде монолітна плита. от і приходим до збалансованого варіанту 1 поверх, газоблок + фундамент УШП :)

Дякую за комент. Пишіть більше, це цікавіше і практичніше, аніж кавалірки з панорамою трамвайних шпал на рівні очей.
Якщо матимете бажання коментувати по ходу будівництва - пишіть теж !
Дякую!
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 838
З нами з: 27.02.19
Подякував: 299 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:12

  Прохожий написав:
  zРадио написав:А... чем больше гривны напечатают, тем дешевле будет в долларах бетон - с одной стороны, эмиссия уменьшает арендные доходы, что давит на цену вторички, а с другой - уменьшает себестоимость строительства, что давит на цену первички. Ну и сами располагаемые доходы населения тоже больше не становятся...

мы свидетели рождения нобелевского лауреата по экономике на ветке???
...или как минимум следующего ПМ :mrgreen:

Да нЭ торопитесь...
Там покупатели с кэшем в диване решили пока каклету на лечение ковидов отложить, на прививки Трамповские,а уж опосля карантинов и обетониваться.
Походу прелесть на Минской уходит с таким лосём, что предводителю с поскота и за три ремонта на рыбальском не влететь.
барабашов
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 16.06.15
Подякував: 182 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:17

  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:...А когда-то это была культовая группа.

когда-то была?
вы серьезно?
он и сейчас, через 30 лет после смерти, актуальнее, чем все ваши размышления вместе взятые.
прав был уня про старикашку...

Жизнь идет, люди меняются. То, что нравилось в молодости, теперь выглядит наивно. Сейчас странно считать Кино актуальной группой.

Уня персонаж с большими психологическими девиациями, поэтому его фантазии не стоит воспринимать всерьез.
Vlad442
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сравнивать рок поколения 60х у нас и на Западе - как бабушатник в панели на ДВРЗ и 5к квартиру в доме со звездой в Москве.
Люди одного возраста - а играли в 20-30 совершенно разные вещи.
Или кто то тут не знает про Гансов, Мотли Крю, Синдереллу и тот же ВАСП ?
барабашов
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 16.06.15
Подякував: 182 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:39

Теперь Прохожего этот клип будет преследовать на форуме.
Vlad442
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5368536953705371
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1935, 1936, 1937
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19361 3214328
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 00:18
барабашов
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 228862
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206745
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17249)
09.10.2020 00:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron