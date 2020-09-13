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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 жов, 2020 23:12
Прохожий
музыкальная пауза...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Slon_Nosov
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Додано: Чет 08 жов, 2020 23:43
Slon_Nosov написав:Прохожий
музыкальная пауза...
Нужно будет сохранить ссылку на этот наивный клип в Избранном.
А когда-то это была культовая группа.
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Vlad442
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Додано: Чет 08 жов, 2020 23:52
drevlyanin
Дякую щиро за вчорашній пізній пост !!!
Такі речі потрібно відкладати у блокнотик і інколи заглядати туди
Досвід одного сто разів важливіший за 100 відосіків в ютуб.
Дякую !
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stas_rst
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:06
Vlad442 написав:
...А когда-то это была культовая группа.
когда-то была?
вы серьезно?
он и сейчас, через 30 лет после смерти, актуальнее, чем все ваши размышления вместе взятые.
прав был уня про старикашку...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:09
trololo написав:
газоблок буває різний. як на мене, газоблок розкриває свої плюси коли робити одношарову стіну без утеплення. щоб було тепло без додаткового утеплення, треба брати щільність D300 і ширину не менше 35-40см. і ще для нього важливий стабільний фундамент, краще всього якщо це буде монолітна плита. от і приходим до збалансованого варіанту 1 поверх, газоблок + фундамент УШП
Дякую за комент. Пишіть більше, це цікавіше і практичніше, аніж кавалірки з панорамою трамвайних шпал на рівні очей.
Якщо матимете бажання коментувати по ходу будівництва - пишіть теж !
Дякую!
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:12
Прохожий написав: zРадио написав:
А... чем больше гривны напечатают, тем дешевле будет в долларах бетон - с одной стороны, эмиссия уменьшает арендные доходы, что давит на цену вторички, а с другой - уменьшает себестоимость строительства, что давит на цену первички. Ну и сами располагаемые доходы населения тоже больше не становятся...
мы свидетели рождения нобелевского лауреата по экономике на ветке???
...или как минимум следующего ПМ
Да нЭ торопитесь...
Там покупатели с кэшем в диване решили пока каклету на лечение ковидов отложить, на прививки Трамповские,а уж опосля карантинов и обетониваться.
Походу прелесть на Минской уходит с таким лосём, что предводителю с поскота и за три ремонта на рыбальском не влететь.
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барабашов
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:17
Yuri_T написав: Vlad442 написав:
...А когда-то это была культовая группа.
когда-то была?
вы серьезно?
он и сейчас, через 30 лет после смерти, актуальнее, чем все ваши размышления вместе взятые.
прав был уня про старикашку...
Жизнь идет, люди меняются. То, что нравилось в молодости, теперь выглядит наивно. Сейчас странно считать Кино актуальной группой.
Уня персонаж с большими психологическими девиациями, поэтому его фантазии не стоит воспринимать всерьез.
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Vlad442
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:24
Сравнивать рок поколения 60х у нас и на Западе - как бабушатник в панели на ДВРЗ и 5к квартиру в доме со звездой в Москве.
Люди одного возраста - а играли в 20-30 совершенно разные вещи.
Или кто то тут не знает про Гансов, Мотли Крю, Синдереллу и тот же ВАСП ?
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:39
Теперь Прохожего этот клип будет преследовать на форуме.
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Vlad442
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