Amat написав:
И зря.
Почему, какой-то «Прохожий» может позволить себе ПУБЛИЧНО усомниться в вашем жизненном опыте...
Пусть тоже в личку пишет...
А то он вые...ся, а вы ему ещё и отвечаете в личку... типа оправдываетесь (так это со стороны выглядит).
Вы все норм написали. Хоть я и не со всем согласен.
Да мы вроде с ним много лет на форуме и общение было взаимоуважительным...до поры до времени. В последнее время как-то не клеится. В личку более подробно расписал то что написал на ветке. Мне слишком пофиг что обо мне люди думают, чтобы выдумывать что-то. Я и в реале понтами не озабочен, что уж на форуме пыжиться? Так чо "Не извольте сумлеваться" (с)